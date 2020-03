Der Geburtstag von Enzo Ferrari am 18. Februar ist erneut Anlass für eine neue Ausstellung im Enzo Ferrari Museum in Modena. Die „Ferrari Grand Tour, eine Reise durch Schönheit und Leidenschaft“ feiert die internationale Berufung und den grenzenlosen Ruhm einer Marke, die die Weltszene mit einem unvergleichlichen Design ihrer Autos von Anfang an dominiert hat.

Die Hauptakteure dieser besonderen Reise sind einige der elegantesten Grand Tourer von Ferrari. Autos, die nicht nur die Herzen bekannter Prominenter eroberten, sondern auch mit den faszinierendsten Städten der Welt verbunden sind.

Die Reise führt die Besucher durch fünf Multimedia-Bögen, die fünf verschiedene Städte repräsentieren: Paris, London, New York, Shanghai und Abu Dhabi. Dank einer Mischung aus Bild und Ton schaffen die Bögen ein beeindruckendes Besuchererlebnis, das an Ferraris Verbindung zu jeder der Städte und ihrer geografischen Region erinnert. Jeder Bogen liegt im Zentrum von Energiewellen, die jedes einzelne Auto kontextualisieren.

Der Pariser Bogen öffnet den Bereich, der Europa gewidmet ist. Die „Ville Lumière“ und ihre Internationale Automobilausstellung haben die Kulisse für viele entscheidende Momente in der Produktionsgeschichte der Marke geschaffen. So veranstalteten sie 1949 das Debüt des 166 Inter Touring, eines Coupés, das in prächtige Ersatzlinien gekleidet war und einen großen Einfluss auf die Marke hatte und in der Ausstellung zu sehen ist. Es folgten viele weitere denkwürdige Enthüllungen, nicht zuletzt die des Ferrari 375 MM von 1954, der von Roberto Rossellini als Geschenk für seine Frau Ingrid Bergman bei Pinin Farina in Auftrag gegeben wurde.

Mit seiner berauschenden Mischung aus Avantgarde und Tradition, die in Motorsporttempeln wie Goodwood weiterhin floriert, hat das Vereinigte Königreich Ferraris Autos immer mit Hauptrollen belohnt. In der Ausstellung finden wir zum Beispiel den Ferrari 330 GT 2 + 2, ein Coupé, das von einem V12 mit Frontantrieb angetrieben und 1964 vor Westminster verewigt wurde, als die Maranello-Konzessionäre von Oberst Ronny Hoare es seinen Kunden vorstellten.

Die Vereinigten Staaten haben auch eine dauerhafte Beziehung zu Ferrari, die durch Freundschaften mit Musikern wie Miles Davis und Hollywoodstars wie Jane Mansfield gestärkt wird. Einen wichtigen Beitrag leisteten auch hochkarätige Veranstaltungen, darunter die 30-Millionen-Autos-Rallye 2016, zu der auch der 250 GT Berlinetta SWB von 1959 gehörte, der ebenfalls in der Ausstellung gezeigt wurde. Das Auto wird von vielen Sammlern als ultimativer GT verehrt und ist berühmt für seine außergewöhnlich reinen Linien und die unglaubliche Anzahl an Rennsiegen.

Shanghai ist eine außergewöhnliche Stadt, die als Schmelztiegel für die alte Ästhetik des Fernen Ostens fungiert, die mit der des Westens übereinstimmt. Dies wird in der Ausstellung durch das Bild eines 599 GTB Fiorano aus dem Jahr 2006 mit einer Karosserie, die vom Künstler Lu Hao im Stil des Porzellans der Song-Dynastie dekoriert wurde, atemberaubend hervorgehoben. Neben diesem künstlerischen Meisterwerk steht der Ferrari 612 Scaglietti, der 2005, nur ein Jahr nach seiner Einführung, auf einer 15.000-Meilen-Tour durch China seinen unvergleichlichen Komfort und seine Leistung unter Beweis stellte. Ebenfalls zu sehen ist ein Foto des Ferrari Portofino 2018 im Shibuya-Viertel in Tokio, einem weiteren lebendigen Prüfstein für die Ferrarista-Gemeinde in Fernost.

Abu Dhabi ist eine der unbestrittenen Hauptstädte des Nahen Ostens mit Luxus und Leidenschaft für das tanzende Pferd, wie es Ferrari World, der Themenpark der Marke, verkörpert. Tatsächlich wurde der allradgetriebene Ferrari FF, der sowohl im Design als auch in der Leistung eine Revolution auslöste, 2011 kurz nach seinem erfolgreichen Debüt auf dem Genfer Autosalon im Park vorgestellt. Der Bogen verweist auch auf die International Cavalcade, die im vergangenen Jahr den 25. Jahrestag der Ankunft von Ferrari in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einer Parade von über 100 Autos feierte.

Last but not least kommt die Grand Tour mit dem Ferrari Roma nach Italien, dem neuesten Meisterwerk des Maranello Style Centers, das diese glorreiche, zeitgemäße Version des raffinierten Chic des Dolce Vita der 1950er und 60er Jahre entwickelt hat. Ein Lebensstil und eine ästhetische Wahl, die nicht auf Italien beschränkt ist, sondern die Ferrari, wie die Ausstellung zeigt, auf der ganzen Welt interpretiert.

Fotos: ©Museo Ferrari