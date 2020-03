Mussolinis Alfa wird restauriert

Der Spezialist für Oldtimer- und Oldtimer-Restaurierung, Thornley Kelham, führt sein bislang herausforderndstes Projekt durch. Eine komplette Restaurierung eines seltenen Alfa Romeo 6C 1750 SS mit einer noch außergewöhnlicheren Geschichte. Dieser besondere Alfa Romeo wird komplett mit Aufzeichnungen geliefert, aus denen hervorgeht, dass das Auto am 13. Januar 1930 für Lire 60.000 an seinen ersten Besitzer, “II Duce” Benito Mussolini, ausgeliefert wurde.

Der Alfa Romeo 6C 1750 SS war einer der beliebtesten und erfolgreichsten Sportrennwagen seiner Zeit. Dies zeigt die Tatsache, dass nicht weniger als 13 an der Mille Miglia von 1929 teilnahmen, von denen 8 endeten, sieben davon unter den ersten zehn, darunter Gesamtsieger und dritter Platz. Autos wurden als rollende Fahrgestelle gebaut, die dann von Karosseriebauern wie Carrozzerie Touring und Zagato sowie Stabilimenti Farina gebaut wurden.

Umfangreiche Nachforschungen von Thornley Kelham haben Schwarz-Weiß-Bilder des genauen Autos im Archivio Luce (dem Hauptarchiv für Cinecitta) in Italien vom 29. April 1931 aufgespürt, die zeigen, wie Mussolini das Auto fährt, sowie Aufnahmen von Mussolini, der das Auto fährt während er ‘II Radio Auto-Raduno’ auf einem Abschnitt der Rallye von Roma nach Ostia führte. Es sind diese frühen Bilder und Filmaufnahmen, die dazu beitragen, den klarsten Hinweis auf das ursprüngliche Erscheinungsbild des Alfa Romeo zu erhalten.

Durch die Vergrößerung eines der historischen Fotos konnte Thornley Kelham schließlich feststellen, dass der Alfa Romeo ursprünglich von Stabilimenti Farina gefertigt wurde, dank des historischen Carrozzeria-Abzeichens an der Basis der Karosserie in der Nähe des Hinterrads. Irgendwann später in seinem Leben wurde Karosserie in eine abgespeckte, rennorientierte Karosserie umgebaut, den das Fahrzeug heute trägt. Am 21. März 1937 wurde das Auto an einen Renato Tigillo verkauft und im August des gleichen Jahres nach Asmara verschifft und registriert. Da kein Eigentümerwechsel zu finden ist, hat Tigillo das Auto wahrscheinlich mitgenommen, als er nach Eritrea zog.

Es ist klar, dass die Karosserieveränderungen während des 6C 1750 SS in Eritrea stattfanden, wo er für den Rennsport angepasst wurde. Bilder des Autos in Asmara zeigen, dass ein Großteil der Karosserie entfernt wurde, um einen abgespeckten Rennwagen zu schaffen, der nur eine vorübergehende Ähnlichkeit mit der schönen Farina-Kreation aufweist, mit der er geboren wurde. Zu dieser Zeit war Eritrea eine italienische Kolonie und viele junge Italiener fuhren mit ihren Autos nach Asmara, um auf Anstiegen und Straßenrennen wie der Coppa di Natale oder der Coppa Governatore zu leben und Rennen zu fahren.

Als dieses Auto schließlich in den USA von Thornley Kelham inspiziert wurde, war die Karosserie mit einem unoriginalen Kühlergrill ausgestattet worden und hatte nur sehr wenig Originalverkleidungen. Das Fahrgestell, die Hinterachse und das Getriebe sind jedoch original für das Auto. Thornley Kelham ist mit seinen eigenen Lack-, Motoren- und Karosseriewerkstätten für die Qualität seiner preisgekrönten Restaurierungen historisch bedeutender, oft einzigartiger Fahrzeuge verschiedener Marken bekannt. Das Team wurde nun vom neuen Besitzer des Autos beauftragt, das ursprüngliche Erscheinungsbild des Autos von 1930 wiederherzustellen, das mehrere tausend Stunden Herstellung, Konstruktion und Montage durch hochqualifizierte Werkstatttechniker umfassen wird.

Fotos: ©Thornley Kelham