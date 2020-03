Drei Bilder für Enzo

Enzo Ferrari wurde am 18. Februar 1898 geboren. Das Unternehmen erinnerte mit drei Bildern, auf denen die Fabriken von Maranello in Vergangenheit und Gegenwart verglichen werden, an diesen besonderen Tag. Jedes Foto stellt die Verbindung zwischen Vision und Realisation des Ferrari von damals und heute dar.

Das erste Bild zeigt Enzo Ferrari im Jahr 1964 mit dem 250 GT Berlinetta Lusso und dem 330 GT 2+2, Modelle, die damals den Höhepunkt von Design und Leistung darstellten. Zu diesen beiden Meisterwerken der Automobilgeschichte kommen die zeitgenössischen Autos Ferrari Portofino und GTC4Lusso als Neuinterpretationen dieses stetigen Strebens nach Exzellenz.

Fotos:©Ferrari