Der Maserati Mythos wuchs im Wettbewerb

Italienische Spitzenleistung – das ist ein Prädikat, das eng mit Maserati und den einzigartigen Fahrzeugen der Marke verknüpft ist. Design, Stil und Leistung sind Attribute, die die Tradition und Erfolgsgeschichte auf Straßen und Rennstrecken der ganzen Welt begleiteten. Tatsächlich war Rennsport schon immer in Maseratis DNA: Im Wettbewerb begann der Mythos zu wachsen.

Die beiden Siege in Folge, die am 30. Mai 1939 und am 30. Mai 1940 beim Indianapolis 500, einem der wichtigsten Rennen der Welt mit Warren Wilbur Shaw am Steuer, verzeichnet wurden, trugen dazu bei, die Bekanntheit der Marke besonders auch in den USA und international zu steigern.

Maserati 8CTF

Der 8CTF war ein weiteres inspiriertes Design von Ernesto Maserati, das 1938 mit Unterstützung der Familie Orsi entstand, den engagierten Unternehmern aus Modena, die das Geschäft 1937 übernommen hatten. Charakterisiert durch seinen 8-Zylinder-Motor mit Zylindern, die in einem Monoblock mit Kopf gegossen sind (daher der Name “8CTF” oder 8 Zylinder “testa fissa” (fester Kopf), war das neue Auto Maseratis Bestreben, gegenüber den anderen europäischen Konstrukteuren wieder wettbewerbsfähig zu werden. Das Auto, das 1939 und 1940 den Indianapolis 500 gewann, wurde vom Chicago Boyle Racing Headquarters-Team von Michael Joseph „Mike“ Boyle betrieben und als „Boyle Special“ in das Rennen aufgenommen.

Nach den ersten beiden Siegen schien Shaw 1941 auf dem besten Weg zu einem historischen Hattrick zu sein, doch ein Reifenschaden verhinderte, dass er das amerikanische Rennen zum dritten Mal in Folge gewann. 1946, nach einer Pause aufgrund des Zweiten Weltkriegs, beendete derselbe 8CTF, den Shaw gefahren hatte, das Rennen in Indianapolis auf dem dritten Platz, diesmal mit Ted Horne am Steuer. Es folgte ein weiterer 8CTF, der von Emil Andres gefahren wurde. Horne wiederholte seinen dritten Platz im Jahr 1947 und wurde 1948 Vierter. Diese sehr beeindruckenden Ergebnisse bestätigen die erstaunliche sportliche Langlebigkeit des ursprünglichen Designs, das Ernesto Maserati 1938 entwickelte und das ein Jahrzehnt lang auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig blieb.

Maseratis atemberaubende Auftritte im Oval von Indianapolis legten den Grundstein für die Geburt eines italienischen Mythos in den USA. Sein Ansehen war so groß, dass die US-amerikanische HVA (Historical Vehicle Association) 2014 den 8CTF als erstes nichtamerikanisches Serienauto registrierte, das einen festen Platz in den Annalen der Library of the US Congress erhielt. Die Dokumentation wurde unter den “Standards for Heritage Documentation” des Innenministers aufgezeichnet und in das NHVR (National Historic Vehicle Register) und das HAER (Historic American Engineering Record) aufgenommen. Darüber hinaus wurde eines der drei gebauten Autos, das Wilbur Shaw bei den Indianapolis 500-Rennen 1939 und 1940 zum Sieg fuhr, mit der Originallackierung neu konfiguriert und im Indianapolis Speedway Museum ausgestellt.

Die Rennerfolge des 8CTF beschränkten sich jedoch nicht nur auf Ereignisse auf den traditionellen amerikanischen Ovalen, da dieses Maserati-Modell auch in einem anderen berühmten Rennen, wie beispielsweise dem Pikes Peak Hill Climbing, , wo Luis Unser 1946 und 1947als Sieger hervorging. Das Pikes Peak-Rennen wurde über eine Steigung von etwa 20 km gefahren, hauptsächlich auf unbefestigten Straßen und mit 156 Kurven, was sowohl für den Fahrer als auch für das Auto einen schweren Test darstellte. Die Startlinie befand sich auf 1.440 Metern über dem Meeresspiegel und das Ziel auf 4.300 Metern. Diese Ergebnisse waren außergewöhnlich für ein außergewöhnliches Auto, das sich in völlig unterschiedlichen Disziplinen als äußerst wettbewerbsfähig erwies.

Fotos: ©Maserati