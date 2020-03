Preservation Concours – Originale gefragt

Der Internationale CFC Preservation Concours, an dem nur original erhaltene und unrestaurierte Fahrzeuge teilnehmen können, findet 2020 an zwei verschiedenen Orten statt. Zum einen während der Motorworld Classic Bodensee vom 8. Mai bis 10. Mai 2020, das zweite Mal am 19. Juli in München beim Motorworld Warm-Up . Rund Fünfundzwanzig Fahrzeuge werden jeweils zu diesem Wettbewerb zugelassen. Der Preservation Concours unterstützt einen Trend, der sich zunehmend in der Oldtimer-Szene durchsetzt: waren früher komplett restaurierte Fahrzeuge erstrebenswert, wird heute mehr und mehr auf Originalität und gepflegte Patina geachtet. Jedes der 30 teilnehmenden Fahrzeuge erzählt mit seinen Spuren eine eigene ‚Lebens’-Geschichte.