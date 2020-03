“Passion of a Lifetime” bei Goodings

Am 1. April findet im Somerset House in Central London die Goodings & Co. Auktion unter dem Motto „Passion of a LIfetime“ statt, bei der Fahrzeuge aus einer der bedeutendsten Sammlungen der Welt zur Versteigerung kommen. Die Höhepunkte der Auktion sind Fahrzeuge von Aston Martin, Bentley, Lancia, Lamborghini, Rolls Royce und auch Bugatti.

Drei Bugatti Meisterwerke aus der Vorkriegszeit treten in einer Klasse für sich an, beginnend mit dem unglaublichen King Leopold Bugatti Typ 59 Sport von 1934 (Schätzwert: Über 10.000.000 GBP). Von Historikern als das ultimative Bugatti Grand Prix Fahrzeug angesehen. Der sagenumwobene Bugatti Typ 59 ist sowohl ein technisches Wunderwerk als auch der eleganteste Vorkriegsrennwagen, den es je gab. Dieser Bugatti, der in der Saison 1934/35 hauptsächlich von René Dreyfus gefahren wurde, war ursprünglich Teil des Bugatti Werks Grand Prix-Teams, bei dem es einen Gesamtsieg beim Grand Prix von Belgien in Spa sowie einen 3. Platz beim Grand Prix von Monaco erzielte. Kurz darauf wurde der Typ 59 vom Werk für Sportwagenveranstaltungen durch Modifikation des Fahrwerks und der Karosserie umgebaut.

Der Typ 59 Sports erzielte in der Saison 1937 enorme Erfolge und dominierte dabei seine Rivalen. Insgesamt wurde dieser Bugatti im Laufe seiner Rennjahre von einigen der berühmtesten und erfolgreichsten Namen der Ära gefahren, darunter Robert Benoist, Louis Chiron René Dreyfus, Piero Taruffi, Achille Varzi und Jean-Pierre Wimille. Insgesamt nahm dieser Typ 59 Sports an einer unglaublichen Anzahl von Grand Prix- und großen Rennen in ganz Europa mit mehreren Siegen und Pole-Finishs teil, bevor er 1937 endgültig abgestellt wurde. 1938 wurde das Auto von der Bugatti Fabrik schwarz lackiert und an König Leopold III. von Belgien verkauft, ein wichtiger Patron der Marke. Bis heute befindet es sich in einem hervorragenden unrestaurierten Zustand und erscheint wie im Besitz von König Leopold III. Mit seiner königlichen Herkunft und seinem außergewöhnlichen, unrestaurierten Zustand gilt das Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer 57248 allgemein als der bedeutendste und originellste Wettbewerbs-Bugatti.

1937 Bugatti Typ 57S Atalante (Schätzwert: Über 7.000.000 GBP)

Unglaublich selten und äußerst begehrenswert. Der Typ 57S ist eines von nur 17 Exemplaren, die jemals mit Jean Bugattis sensationeller Atalante-Karosserie gebaut wurden..

Dieser beeindruckende, gut dokumentierte Typ 57S Atalante wurde neu für berühmte britische Rennen ausgeliefert

Ein Fahrer und begeisterter Bugatti-Enthusiast war Earl Howe.

Eine herausragende umfassende Restaurierung wurde kürzlich vom Bugatti-Experten Ivan abgeschlossen. Dutton Ltd präsentiert ein unglaubliches Stück Bugatti-Geschichte.

1928 Bugatti Typ 35C Grand Prix (Schätzwert: Über 3.000.000 £)

Bugattis Zweiliter-Achtzylinder Typ 35C ist einer der besten Rennwagen seiner Zeit und weitgehend als eines der beständigsten Designs aller Zeiten angesehen.

Das Chassis 4871 wurde ursprünglich als Werksauto für die Targa Florio von 1928 gebaut.

Angetrieben von seiner ersten privaten Besitzerin, Jannine Jennky, zu einem Gesamtsieg beim Eröffnungscoupé.

Dieser Bugatti wurde seit 1932 sorgfältig in unrestauriertem Zustand mit nur vier Besitzern aufbewahrt

Fotos: ©Goodings & Co.