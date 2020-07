Das Ding von Volkswagen

Der Volkswagen Typ 181 – gemeinhin als “The Thing” (“das Ding”) bezeichnet – ist seit jeher ein Sommerklassiker für Fahrer, die eine coole und wild-originelle Art der Fahrt genießen. Die abnehmbaren Türen, das einziehbare Verdeck und die klappbare Windschutzscheibe sorgten für ein Fahrerlebnis wie bei keinem anderen Volkswagen. Der 181 hat auch eines der ungewöhnlicheren Modelle hervorgebracht, das jemals das Volkswagen-Abzeichen getragen hat – The Acapulco Thing.

Die Thing-Variante wurde speziell für zwei legendäre, hochklassige Ferienorte in Acapulco entworfen, einer beliebten Ferienstadt in Mexiko und Reiseziel der A-Prominenz Hollywoods in den 1960er und 1970er Jahren. Als The Thing in Puebla, Mexiko, zusammengebaut wurde, nutzten die Hotels am Meer den kastenförmigen Strandcruiser, um wohlhabende Urlauber vom Flughafen an die sonnenverwöhnten Küste der Stadt zu befördern. Die Beliebtheit des Acapulco Thing bei der noblen Jet-Set-Kundschaft des Hotels führte dazu, dass Volkswagen von Mai bis Juli 1974 eine limitierte Auflage des Resort-Cruisers produzierte – insgesamt etwa 400 Fahrzeuge.

Die meisten Acapulco-Thing wurden in Blizzard-Weiß mit blauen Akzenten auf den Schwellerverkleidungen, Trittbrettern, Stoßstangen und Armaturenbrettern lackiert, obwohl Volkswagen auch Versionen mit den Grundfarben Orange, Rot und Gelb herstellte. Der Wagen hatte abnehmbare Seitenvorhänge an allen vier Türen, und die Sitze waren mit blauen nautischen Streifen gepolstert, was den Küsten-Look noch verstärkte. Das reguläre Verdeck des Thing konnte auch durch ein zum Sitz passendes Verdeck in Vinyl-Surrey auf einem speziellen hochprofiligen Rohrrahmen ersetzt werden.

Zu den zum Zeitpunkt des Kaufs erhältlichen Zubehöroptionen für den Wagen gehörten ein geschweißter Stahlüberrollkäfig, ein abnehmbares Fiberglas-Hardtop (mit Gepäckträger), ein äußerer Reserveradträger, ein Stoßstangenschieber vorn, eine elektrische Winde, ein Radio, Anhängerkupplungen vorn und hinten, verchromte Sportfelgen und eine Unterflur-Klimaanlage. Wie seine Geschwister Thing wurde der Wagen von einem hinten montierten luftgekühlten 1,6-Liter-Vierzylinder-Boxermotor angetrieben, der mit einem Viergang-Schaltgetriebe gekoppelt war.

Im Laufe der Zeit ist das Acapulco Thing sowohl zu einem Sammlerstück als auch zu einer Vorlage für die Restaurierung von Thing geworden; ein echter, verifizierbarer Thing in anständigem Zustand kann schwer zu bekommen sein und könnte normalerweise weit über 10.000 Dollar einbringen. Aber als die ID. BUGGY-Konzept zeigt, dass es in der Zukunft von Volkswagen noch viel Potenzial für neue, einzigartige und aufregende Open-Air-Fahrerlebnisse gibt.

Fotos: ©Volkswagen