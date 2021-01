RM Sotheby’s: Ferrari 375 America Coupe, Baujahr 1954: $2,400,000 – $3,400,000

Es heißt, Enzo Ferrari habe die Produktion von Straßenautos nur widerwillig aufgenommen und nur, um seine wahre Leidenschaft, den Motorsport, zu finanzieren – ein Unterfangen, das er als höchsten Zweck des Unternehmens, das seinen Namen trägt, betrachtete. Doch wenn die nicht konkurrenzfähigen Autos kaum mehr als Mittel zum Zweck waren, so verraten die fertigen Produkte nicht ein Jota von Enzos angeblicher Gleichgültigkeit. Die straßentauglichen Ferraris der Nachkriegsjahrzehnte sind als wichtige Elemente des Erbes des “Prancing Horse” anerkannt und werden von Besitzern und Bewunderern in höchsten Tönen gelobt.

Innerhalb des Ferrari-Straßenwagenportfolios gab es eine strenge Modellhierarchie. An der Spitze standen ab 1950 die leistungsstarken, limitierten Gran Turismo-Modelle mit dem Namen “America”. Der Ferrari 375 America, der 1953 eingeführt wurde, setzte die aufkeimende Tradition fort, die 1951 mit dem 340 America und 1952 mit dem 342 America begründet wurde. Während sein Chassis und seine Aufhängung viel mit dem 250 Europa GT gemeinsam hatten, steckte unter der Motorhaube ein aus dem Rennsport abgeleiteter 4,5-Liter-Lampredi V-12. Er leistete geschätzte 296 PS, die über ein Viergang-Getriebe an die Hinterachse geleitet wurden. Er war eines der schnellsten straßentauglichen Automobile der Welt und eines der exklusivsten: Nur elf Coupes und ein Cabriolet wurden gebaut, jedes mit handgefertigter Karosserie.

Pinin Farina war für acht Fahrzeuge verantwortlich; diese nutzten die ausgewogenen, klaren und relativ zurückhaltenden Linien, für die der Karosseriebauer bekannt ist (eine bemerkenswerte Ausnahme ist der markant gestylte 375 America Coupe Speciale, den Pinin Farina für den Automobil-Titan Gianni Agnelli schuf). Doch für Kunden, die etwas anderes suchten, wurden drei Chassis des 375 America Coupe zur Spezialbehandlung in die Carrozzeria Vignale in Turin geschickt. Davon erhielten zwei Schwesterautos die neuesten, futuristischen Karosserien.

Avantgarde, italienischer Stil

Alfredo Vignale arbeitete nicht nach einem Karosseriebock, sondern setzte maßstabsgetreue Zeichnungen mit eigenen Augen in Aluminiumskulpturen um und erreichte so das, was der Historiker Stan Nowak als “Spontaneität der Linie” bezeichnete. Vielleicht ist es dieser Methode zu verdanken, dass Vignales Entwürfe eine Lebendigkeit und einen Erfindungsreichtum aufweisen, der besonders in seinen früheren Angeboten deutlich wird. Die Autos seiner 1948 gegründeten Carrozzeria zeichneten sich auch durch den effektvollen Einsatz von Chrom und Edelstahlverzierungen aus – Verzierungen, die, so kann man sich vorstellen, besonders den Geschmack der amerikanischen Käufer trafen.

Vignales Vision für das 375 America Coupe begann mit einem überraschend nach vorne gerichteten Fastback-Profil; seine große, umlaufende Heckscheibe hätte auf einem in Detroit gebauten Sport- oder Muscle-Car ein Jahrzehnt später nicht fehl am Platz gewirkt. Im Gegensatz zu den relativ schmucklosen Flanken der Pinin-Farina-Autos verleihen Ausbuchtungen und Kanäle den Seiten der Vignale-Modelle mehr Tiefe. Direkt hinter dem Vorderrad befinden sich eine Reihe von verchromten Lamellen, die aus manchen Blickwinkeln an freiliegende seitliche Auspuffrohre erinnern; dieser Styling-Touch wird von einer weiteren Gruppe von Lamellen direkt hinter den Seitenfenstern aufgegriffen.

Der hier vorgestellte Wagen, Chassis-Nr. 0327 AL, war einer von zwei 375 Americas, die von Vignale in einem ähnlichen Design gefertigt wurden, der andere war 0337 AL. Er unterschied sich jedoch durch einzigartige Front- und Rückleuchten, erstere tief und sinnlich in die Gondeln der vorderen Kotflügel eingelassen, und eine auffällige zweifarbige Farbgebung (ebenfalls ein Markenzeichen von Vignale). Das Ergebnis ist und war frisch, dramatisch und modern.

In der Originallackierung in Amaranto und Metallic-Grau mit beiger Innenausstattung wurde der Wagen 1954 auf beiden Seiten des Atlantiks ausgestellt: zuerst auf dem Stand von Chinetti Motors auf der New Yorker World Motor Sports Show im Madison Square Garden im Januar, dann im März auf dem Genfer Autosalon im Plainpalais 1954. Später im Jahr wurde er an seinen ursprünglichen Besitzer, Robert C. Wilke von der Leader Card Company in Milwaukee, Wisconsin, ausgeliefert, der nach Modena reiste, um sein neues Spielzeug abzuholen.

Mr. Wilke’s Supercar: Fahrgestellnummer 0327 AL

Mr. Wilke war eine bedeutende Figur im amerikanischen Rennsport dieser Ära, am bekanntesten als Sponsor eines sehr erfolgreichen Indianapolis-Teams; ab den 1920er Jahren war er oft in den Boxen von Indy zu sehen, sofort erkennbar an seinem Cowboyhut und, in den 1950er Jahren, an dem Ferrari, der im Fahrerlager auf ihn wartete. Als häufiger Gast in Maranello, begleitet von seinen Freunden Bill Spear und Jim Kimberly, besaß er schließlich sieben “Prancing Horses”, fast immer Sonderanfertigungen, einzigartige Autos von ganz besonderem Design, die in ziemlich extravaganten Farben lackiert waren.

Passend dazu ließ er den 375 America erst in Rot mit schwarzem Dach, dann in All-Over-Metallic-Blau lackieren. Danach nutzte er ihn, wie alle seine Autos, als täglichen Fahrer und fuhr damit die hohen Geschwindigkeiten, für die er gedacht war. Man stelle sich die Blicke vor, die ein solches Raumschiff auf den Straßen des Milwaukee der Eisenhower-Ära erhalten haben muss.

Viele von Mr. Wilkes Ferraris blieben bis zu seinem Lebensende bei ihm, so auch dieser Wagen, der nach seinem Tod 1970 von seinem Sohn Ralph an Dr. Robert E. Steiner, ebenfalls aus Milwaukee, verkauft wurde. Dr. Steiner und seine Frau behielten den Wagen ein Jahrzehnt lang, bevor er an den berühmten Ed Jurist vom Vintage Car Store in Nyack, New York, verkauft wurde. Jurist wiederum gab den Wagen an David L. Coffin aus Sunapee, New Hampshire, weiter, in dessen Besitz er in der Ausgabe Nr. 28 von Cavallino als Teil eines Artikels über den 375 America erwähnt und abgebildet wurde, der das vorherige Zitat von Nowak enthielt.

1986 verkaufte Coffin den Wagen in Arizona, und nachdem er rot umlackiert worden war – wie es damals üblich war – wurde er kurz darauf von der berühmten Blackhawk Collection erworben, dann von Sander van der Velden aus Belgien. Er wurde in die Niederlande importiert und vom offiziellen Ferrari-Importeur Fritz Kroymans gekauft, der ihn in seine große und beeindruckende Sammlung aufnahm, wo er die nächsten zwei Jahrzehnte bleiben sollte. Während dieser Zeit kehrte er auf die Seiten von Cavallino zurück, in Ausgabe Nr. 78, als Teil eines Artikels über Wilke und seine Ferraris, geschrieben von dem bekannten Historiker Marcel Massini.

Nach dem Zusammenbruch des Kroymans-Imperiums im Jahr 2009 wurde der Ferrari an den bekannten amerikanischen Sammler Tom Price verkauft, kehrte in die USA zurück, wurde aufgefrischt und bei der XX Cavallino Classic in Palm Beach im Januar 2011 ausgestellt. Kurz darauf wurde er aufgefrischt, einschließlich einer schönen neuen Lackierung in Burgund und Silbergrau und korrekten Rückleuchten, und an den jetzigen Besitzer verkauft, der ihn seitdem in seiner privaten Sammlung pflegt.

Fahrgestellnummer 0327 AL heute

Dieser 375 America trägt gegenwärtig seine zweifarbige Lackierung, die an die Farben erinnert, in denen er erstmals in New York und Genf gezeigt wurde. Die primäre Außenfarbe des Wagens setzt sich im Innenraum fort, wo sie auf dem Armaturenbrett und in den Paspeln der beigen Innenpolsterung erscheint. Die Kabine ist, wie zu erwarten, komfortabel, aber geradlinig, mit wenig Ablenkung von der Aufgabe, schnell zu fahren. Das Lenkrad mit Holzeinfassung und der fein gearbeitete Schaltknauf sowie die Türgriffe und Fensterkurbelschilder sind sorgfältig durchdachte, elegante Elemente.

Das Auto ist insgesamt immer noch äußerst attraktiv, wobei die Farbgebung die kühnen Vignale-Linien hervorragend zur Geltung bringt. Es gibt nur kleine äußere Mängel, darunter eine kleine Delle in der Nase und kleine Lackkratzer. Der Innenraum weist Gebrauchsspuren auf, darunter einige Risse in der Polsterung der Sitze und Abnutzungen am Teppichboden.

Wichtig ist, dass das Auto immer noch mit dem Originalmotor ausgestattet ist, wie von Ferrari Classiche bestätigt wurde, die den Antrag auf Zertifizierung im Juli 2018 erhalten haben.

Mit dem Gedanken an Exklusivität entworfen und in begrenzter Stückzahl für eine ausgewählte Kundschaft produziert, ist der Ferrari 375 America auch heute noch ein seltener und besonderer Anblick; Auftritte der Coupés mit Vignale-Karosserie sind noch seltener, was das Angebot von 0327 AL zu einer bedeutenden Gelegenheit für einen engagierten Sammler von außergewöhnlichen Ferrari Gran Turismos macht. Der Wagen steht bei der RM Sotheby’s Auktion in Arizona (22. Januar) zum Verkauf.

Fotos: ©RM Sotheby’s