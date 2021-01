1993 Isdera Commendatore 112i

Die Geschichte des Commendatore von Isdera beginnt im Jahr 1971, als der junge Eberhard Schulz mit seinem selbstgebauten Sportwagen, dem Erator GTE, zu Porsche und Mercedes-Benz fuhr und sie überreden wollte, ihm einen Job in ihrer Designabteilung zu geben. Schulz hatte kaum erkennbare Qualifikationen, aber schließlich erkannte Porsche seinen Erator auf dem Parkplatz zu Recht als ausreichenden Beweis für sein Talent und seinen Ehrgeiz an.

Trotz seiner Tätigkeit für Porsche entwickelte Schulz in seiner Freizeit ein Konzept, das als Nachfolger des Mercedes-Benz 300 SL in Frage kommen sollte. Nach seinem Ausscheiden bei Porsche wechselte Eberhard Schulz zur B&B GmbH & Co Auto KG in Frankfurt am Main, wo er die Entwicklung zu Ende führte und einen Prototyp, den CW311, baute, der 1978 auf der IAA in Frankfurt vorgestellt wurde. Um die Marktreaktion aufzupeppen, brachte B&B einen Mercedes-Benz Stern am Kühlergrill an, was später von Mercedes-Benz sanktioniert wurde. Nach der Abspaltung von B&B gründete Schulz 1982 eine eigene Firma für Kleinserienfertigung, Design und Ingenieurleistungen und nannte sie Isdera (eine Abkürzung für Ingenieurbüro für Styling, DEsign und RAcing).

Beginnend mit dem Isdera Spyder war der Traum von Schulz immer, die straßentaugliche Version des CW311 einzuführen. 1983 kam der Wagen schließlich als Imperator 108i auf den Markt. Vergleichbar mit exotischen Sportwagen seiner Zeit, verfügte er über Flügeltüren und wurde von einem 5,0-Liter-V8-Motor des Typs M117 von Mercedes angetrieben, während ein Großteil des Interieurs aus Originalteilen stammte. Weniger als 20 Exemplare wurden zwischen 1983 und 1991 produziert, alle wurden auf Bestellung gebaut, und jedes Auto benötigte ein Jahr für den Bau.

Schulz war kein Mann, der sich auf seinen Lorbeeren ausruhte, und in einer Ära, die von Motorgröße, technologischer Innovation, Höchstgeschwindigkeit und visueller Dramatik dominiert wurde, war der Nachfolger des Imperator in jeder Hinsicht ein Schritt nach vorn. Der 1993 vorgestellte und zu Ehren Enzo Ferraris benannte Commendatore 112i war eine weitaus reinrassigere Angelegenheit als der Imperator, den er ablöste: Unter der hinteren Flügeltür-Motorabdeckung steckte ein 6,0-Liter Mercedes-Benz M120 V-12-Motor, der über zwei oben liegende Nockenwellen auf jeder Bank verfügte und über 400 PS leistete.

Da Mercedes-Benz für den M120 kein Schaltgetriebe entwickelt hatte, wurde die Kraft über ein speziell angefertigtes Schwungrad an die Hinterräder geleitet, die eine speziell angepasste Version eines RUF-Porsche-Getriebes antrieben, indem ein sechster Gang hinzugefügt wurde, um die gewünschte Höchstgeschwindigkeit von 340 km/h zu erreichen.

Um die Gesamtmasse zu minimieren, wurde die Karosserie des Commendatore aus GFK gefertigt, während das Chassis eine schnörkellose Spaceframe-Affair war, die durch eine ähnliche Aufhängung wie beim Porsche 928 mit der Straße verbunden war, allerdings mit einer aktiven Funktion, die zusammen mit BBS und Bilstein entwickelt wurde und das Auto bei Geschwindigkeit um drei Zoll absenkte, um den Luftwiderstand zu reduzieren. Schulz war so sehr auf die Reduzierung des Luftwiderstands bedacht, dass Isdera einen eigenen Scheibenwischer entwickelte und ein Periskopspiegel anstelle der konventionellen Außenspiegel bevorzugt wurde; es war kein Geheimnis, dass der 112i das 24-Stunden-Rennen von Le Mans im Visier hatte, wo es auf den Mulsanne-Abschnitten vor allem auf Geradlinigkeit ankam. Bei Tests im Mercedes-Benz-Windkanal wies der Wagen einen Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,306 auf, was eine Höchstgeschwindigkeit jenseits der magischen 200 mph-Grenze ermöglichte.

Leider fiel das Jahr 1993 für Schulz auch mit einem wirtschaftlichen Einbruch in Japan zusammen, woher der Großteil der Finanzierung von Isdera stammte, und das Unternehmen wurde zu einer Umstrukturierung gezwungen. Damit war der Traum von der Teilnahme in Le Mans geplatzt, denn der Commendatore 112i sollte einen Le Mans-tauglichen Rennwagen homologieren. Glücklicherweise wurde das Projekt jedoch von einem Schweizer Konsortium gerettet, das den ursprünglichen Commendatore sechs Jahre später unter neuem Namen – dem Silberpfeil” – zur Frankfurter IAA 1999 brachte. Die zweiteiligen BBS-Rennsportfelgen und die Periskop-Rückspiegel waren allerdings verschwunden und wurden durch konventionellere Fünf-Doppelspeichen-Felgen und Außenspiegel ersetzt, die denen des CLK GTR ähnelten. Der Wagen war 1997 auch im Videospiel Need for Speed II für Playstation und PC zu sehen und trug dazu bei, seinen Kultstatus zu festigen.

In den folgenden zehn Jahren wurde der Wagen nur einmal zum Verkauf angeboten, und zwar im Jahr 2005 von einem renommierten Schweizer Sammler, der den Wagen seit 1999 besaß. Ende 2016 gelang es Isdera, den Wagen wieder zu erwerben und ihn in die korrekte Spezifikation von 1993 zurückzubringen. In diesem Zustand wird der Wagen bei RM Sotheby’s am 22. Januar in Paris zum Verkauf angeboten. Es verfügt über die korrekten BBS-Räder, die speziell in Auftrag gegeben werden mussten, die Porsche Arctic Silver-Lackierung, die blaue und schwarze Recaro-Verkleidung und vor allem den ikonischen Isdera-Periskop-Rückspiegel. Heute hat der Wagen weniger als 10.500 km von Neuem zurückgelegt. Der Wagen wurde mit Blick auf die Straßennutzung umgebaut und ist derzeit in Deutschland zugelassen. Zuvor war er in der Schweiz zugelassen, was zeigt, dass es sich nicht um ein Museumsstück handelt, sondern um ein Auto, das man am besten auf der offenen Straße genießt. Es wird von einer interessanten Geschichtsakte begleitet, sowie von einem Echtheitszertifikat von Isdera, das bestätigt, dass es das einzige existierende Exemplar ist.

Direkt von Isdera angeboten, und für die RM Sotheby’s Arizona Auktion zum Verkauf angeboten, ist dies zweifellos eines der interessantesten Einzelstücke, die in den 1990er Jahren gebaut wurden. Moderne Unikate wie der Commendatore 112i sind in der automobilen Landschaft wahrlich rar gesät und die Bedeutung dieses Wagens wird mit Sicherheit mit der Zeit nur noch wachsen. Es wäre nicht verwunderlich, wenn der Commendatore 112i in den kommenden Jahren bei Concours-Veranstaltungen viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde, neben vergleichbaren Boutique-Supersportwagen, die in den 1990er Jahren entwickelt wurden, wie dem Koenigsegg CC8S oder dem Pagani Zonda C12.

Unnötig zu sagen, dass dies eine unwiederholbare Gelegenheit ist, ein völlig einzigartiges 1990er-Jahre-Hyperauto mit einer außergewöhnlichen Geschichte zu erwerben.

Fotos: ©RM Sotheby’s