Restaurationsobjekte für Oldtimerfans

Lust selbst einen Klassiker zu restaurieren? Eine gute Gelegenheit ein seltenes Restaurierungsprojekt zu erstehen bietet sich später in diesem Monat bei Classic Car Auctions.

Drei Oldtimer warten darauf, wieder in den früheren Glanz zurück versetzt zu werden: Ein Alfa Romeo Montreal, Jensen FF und Maserati Merak – alles limitierte Serienfahrzeuge. Der Montreal befindet sich in einem besseren Zustand und muss neu in Betrieb genommen werden, während Jensen und Merak vollwertige, aber sehr lohnende Restaurierungsprojekte sind.

Der Montreal ist ein besonders seltenes Auto, seit 25 Jahren gelagert und muss nun mit einigen Restaurierungsarbeiten wieder in Betrieb genommen werden, damit er wieder zu seinen Glanzzeiten zurückkehrt. Der Kilometerstand beträgt 49.011 Meilen und wird mit einem abgestempelten Servicebuch und Originalhandbüchern geliefert. In Arancio Pastello fertiggestellt, wird dies ein atemberaubendes Auto sein, wenn es fertig ist und zwischen 20.000 und 25.000 Pfund geführt wird.

Der Jensen FF ist ein wunderschön aussehendes Auto mit einer gebogenen Heckscheibe, die den Kofferraum mit einem Hauch von italienischem Design bedeckt. Es sollte nicht mit dem Interceptor verwechselt werden, da der FF länger und breiter ist und die Doppelentlüftungsöffnungen an der Seite der Frontflügel aufweist. Der FF ist eine der selteneren Versionen, wobei FF Ferguson Allradantrieb bedeutet. Es wurden nur 327 Stück hergestellt und es wird angenommen, dass noch 61 übrig sind. Dies ist also ein äußerst begehrenswerter Klassiker.

Der aktuelle Verkäufer hat das Auto vor 15 Jahren vom Vorbesitzer gekauft, der das Auto über drei separate Lose erworben hatte. Es muss jetzt vollständig restauriert werden und wird auf 20.000 bis 25.000 GBP geschätzt.

Der Maserati Merak SS muss vollständig restauriert werden. Es wurde bis auf blankes Metall abgezogen, wobei alle Komponenten für den Zusammenbau aufbewahrt wurden. Ein aufregendes Projekt, das auf 14.000 bis 20.000 Pfund geschätzt wird.

Fotos: ©Classic Car Auctions,