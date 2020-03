Größer könnte der Unterschied zwischen den beiden Siegern mit der Auszeichnung ‚Best in Show‘ des 25. jährlichen Amelia Island Concours d’Elegance kaum sein. Eine Duesenberg J-218 Town Limousine von 1929 und der 1973er Porsche 917/30 Can-Am Spyder wurden am vergangenen Wochenende gekürt. Im Zentrum der Feier des Silberjubiläums der Veranstaltung stand der berühmte Rennfahrer, Teambesitzer und internationale Geschäftsmann “The Captain” Roger Penske.

Die Best-in-Show-Concours-d’Elegance-Trophäe wurde an eine Duesenberg J-218-Limousine der Lehrman Collection in Palm Beach, Florida, verliehen.

Eine kurze Geschichte des Best in Show 2020, Gewinner des Concours d’Elegance:

Captain George Whittell Jr. war Erbe eines beeindruckenden Immobilienvermögens in Kalifornien und der ultimative Playboy seiner Zeit. Berühmt wurde er, als er sein gesamtes Aktienportfolio (damals ungefähr 50 Millionen US-Dollar) nur zwei Wochen vor dem berüchtigten Börsencrash von 1929 liquidierte und somit rettete. Whittell war eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und der Gesellschaft von San Francisco, berühmt-berüchtigt für zahlreiche Eskapaden mit Frauen, rücksichtslose Straßenrennen und öffentliche Auftritte, die Empörung auslösten. Whittell arbeitete mit Murphy Coachbuilders um eine Flotte kundenspezifischer Duesenbergs zu bekommen.

Die nun ausgezeichnete charakteristische Stadtlimousine mit Murphy-Karosserie verfügt über eine Aluminiumdachlinie, mit der die Türen nach oben in das Dach gebogen werden können. Diese Funktion wurde in mehrere zukünftige Entwürfe für Murphy übernommen. Die markantesten Merkmale des J-218 waren die abgewinkelte Windschutzscheibe, umgeben von Fenstersäulen mit “klarer Sicht” und der klassischen Art-Deco-Lackierung. Die blanke Aluminiumgürtellinie wurde hochglanzpoliert, um die schwarze Unterseite von der weißen Oberseite zu trennen. Chromblitze wie Türscharniere, Werkzeug- und Batterietüren runden den Look ab. Eine Besonderheit sind auch Entlüftungstüren in der Motorhaube anstelle von Luftschlitzen.

Eine kurze Geschichte des Best in Show 2020, Concours de Sport:

“Es ist für mich der perfekte Rennwagen”, sagte Indy 500, Can-Am und Trans Am-Champion Mark Donohue über den 1500 PS starken 917/30 von Porsche. Es führte ihn zu sechs Siegen in acht Rennen und zur Can-Am-Meisterschaft 1973. Der 1973er Porsche 917/30 Can-Am Spyder von Rob Kauffman aus Charlotte, North Carolina, gewann die Auszeichnung Best in Show Concours de Sport Trophy.

Nach fast einem halben Jahrhundert ist der 917/30 von Porsche immer noch der stärkste Rennwagen, der jemals gebaut wurde. Während niemand die ultimative Höchstgeschwindigkeit des Autos kennt, erreichte es auf Strecken wie Watkins Glen und Riverside mühelos Geschwindigkeiten von über 200 Meilen pro Stunde. Auf dem Talladega Superspeedway stellte er 1975 einen Geschwindigkeitsrekord von 221,16 Meilen pro Stunde auf. Jetzt, 50 Jahre später, bleibt dies die schnellste Runde, die jemals auf dem steilen Alabama Superspeedway gefahren wurde.

“Die 1929er Duesenberg J-218 Town Limousine und der 1973er Porsche 917/10 Can-Am Spyder verkörpern den Geist unserer Auszeichnungen”, sagte Bill Warner, Vorsitzender und Gründer des Amelia Island Concours d’Elegance. „Die Richter hatten eine schwierige Herausforderung auf einem Feld, ein Auto, das bei vielen anderen Concours Best of Show gewinnen würde. Ich freue mich, dass sie die gebotene Sorgfalt angewendet haben und weiterhin die besten und außergewöhnlichsten Fahrzeuge erkennen, die es gibt, genau hier im Nordosten Floridas.“

Beim Amelia Island Concours versammeln sich immer mehrere Fahrzeuge, die miteinander eine Verbindung haben. Zum 25. Geburtstag wurden mehr als 30 Penske-Fahrzeuge in vier verschiedenen Klassen ausgestellt. ‚Cars of Penske‘ bestand aus Fahrzeugen, die Roger selbst gefahren hat. 1966 gründete Penske Roger Penske Racing, das später zum Team Penske wurde. Zu den drei Klassen dieser Ära gehörten Team Penske, Team Penske Sunoco und Penske Indy Winners.

Zur Feier der Ankunft der Corvette C8 trat Chevrolets 1964er GS IIB-Forschungsfahrzeug mit Mittelmotor in die Mittelmotor-Corvette-Klasse von The Amelia ein. Diese Ausstellung war der erste Auftritt des einmaligen experimentellen GS IIB von 1964 vor der Chaparral Gallery des Petroleum Museum in Midland, Texas.

Porsche Firsts feierte zum Teil den 50. Jahrestag des ersten Sieges von Porsche in Le Mans. Zu den Einsendungen gehörte der Porsche 917K von 1970, mit dem Richard Attwood und Hans Hermann bei den 24 Stunden von Le Mans zum ersten von 19 Siegen von Porsche fuhren.

Weitere Höhepunkte waren eine unterhaltsame Klasse von Fahrzeugen für den „kleinen Mann“, mit dem Titel “That’s Cute”. Die Hot Rod-Tradition wurde mit einer Gruppe von Erinerungen in der Klasse “Rolling Bones” neu entfacht. Die Extravaganz der Automobilindustrie wurde mit einer Ansammlung von Loziers gefeiert, dem teuersten amerikanischen Automobil der „Messing-Ära“. Die Feier zum 100. Geburtstag von Sergio Scaglietti war Anlass für zwei Klassen mit der Handarbeit des italienischen Designers.

Fotos: ©Amelia Island Concours