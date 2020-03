Rothaus Schwarzwald Classic 2020

Die siebte Ausgabe der Rothaus Schwarzwald Classic steht an zwei Terminen im August an. Für die Teilnehmer ist das ein unterhaltsames Rallyeerlebnis mit netten, herausfordernden Aufgaben, schönen Fahrstrecken und kulturellen Höhepunkten. Einige Plätze sind bei der Tour 1 (Mo 10.- Do 13. August 2020) noch frei. Tour 2 (Do 13.-So 16.8.2020) ist ausgebucht und nur auf Warteliste für Interessenten reservierbar.

Traditionell wird gestartet bei der Staatsbrauerei Rothaus in Grafenhausen im Südschwarzwald – unweit der Grenze zur Schweiz. Bei schöner Witterung sieht man von hier weit ins Nachbarland. Rund 50 Teams mit Oldtimern bis einschließlich Baujahr 1989 können an diesem Rallye-Erlebnis teilnehmen. Die mehrtägige Tour führt durch sonst wenig von Oldtimer-Veranstaltungen frequentierte Bereiche des Schwarzwalds.

Durch tiefe Tannenwälder, vorbei an großen Obstwiesen und malerischen Dörfchen führt die Route und unterwegs sorgen kniffelige Wissensfragen und spielerische Fahrprüfungen für Gesprächsstoff und Unterhaltung. Besonders geschätzt wird bei der Rothaus Schwarzwald Classics die familiäre Atmosphäre der Veranstaltung, die durch die überschaubare Gruppengröße entsteht. Und natürlich auch die Schwarzwälder Köstlichkeiten, die beweisen, dass in Baden die Liebe durch den Magen geht.

Karl-Ulrich Herrmann, der die genussvolle Tour ins Leben rief, ist Experte in Sachen Oldtimer-Lifestyle. Er kennt die schönsten Zutaten für ein paar gelungene Tage im Klassiker. Wer nicht im eigenen Fahrzeug kommt, kann sich einen Oldie für die Tour mieten (ab 990 Euro, inkl. Versicherung und Service).

Buchung und weitere Infos: https://www.schwarzwald-classic.de/

Fotos:©Rothaus Schwarzwald Classic