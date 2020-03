Portrait: Borgward Isabella

Einige Teile – wie beispielsweise die Kotflügel – sind mit der Karosserie verschraubt und können ohne großen Aufwand umgebaut werden.

Ein als robust geltender 1,5 Liter 4-Zylinder Motor, mit 60PS/44KW bei 4700 U/min mit Wasserkühlung, treibt den knapp 1000 kg wiegenden Wagen an. Konstruiert wurde der Motor von Karl Ludwig Brandt. Der Motor war einfach ausgelegt: Fallstromvergaser, untenliegende Nockenwelle, Ventile über Stößelstangen und Kipphebel gesteuert.

Eine Besonderheit des Motors zeigte in der damaligen Zeit die Hochwertigkeit des Fahrzeugs an: der Nebenstromölfilter. Zusätzlich zum Hauptölfilter läuft über einen Bypass das Öl zusätzlich in den Nebenstromölfilter und wird dort im Umlauf nochmals gefiltert.

Dadurch ist bei der Isabella eine Laufleistung von mehreren 100.000 km keine Seltenheit.

Im Vergleich zur Konkurrenz, das war damals der Mercedes Ponton mit 40 PS oder dem etwas günstigeren Opel Olympia Rekord mit ebenfalls 40 PS, galt der Borgward Isabella als sportlich. Preislich gesehen orientierte sich Borgward in der goldenen Mitte: deutlich über dem Preis für den Opel Olympia Rekord, aber unter dem für den Mercedes Ponton 180.

Das Fahrwerk hängt in einer Baugruppe zusammengefasst elastisch an der selbsttragenden Karosserie. Die Vorderräder an doppelten Querlenkern sind aufgehängt mit je einer Schraubenfeder, Teleskopstoßdämpfer und Stabilisator. Die Hinterachse ist eine Pendelachse mit Schraubenfedern und Zugstreben.

In der achtjährigen Produktionszeit, brachte es die Isabella doch auf eine Produktionszahl von 202.862 Fahrzeugen. Die Borgwardwerke erlebten ihre Blütezeit mit der erfolgreichen Isabella.

Ein Nachfolgermodell wurde auf Grund der bis heute viel diskutierten Firmeninsolvenz nicht mehr gebaut.

Fotos: ©Kay MacKenneth