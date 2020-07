Die Historie des Lenkrads

Bis in die 40er und 50er Jahre hatte das Lenkrad lediglich eine technische Funktion und deshalb blieben die meisten Lenkräder sehr puristisch. Man variierte mal in der Farbe oder dem Material und vielleicht noch mit einem sehr schönen Hupenknopf im Zentrum. Aber langsam begann man nicht nur an der Karosserie und an der Innenausstattung Design mit Funktion zu verbinden, sondern auch an so selbstverständlichen Dingen wie einem Lenkrad. Das Holzlenkrad wurde zum Ausdruck von Sportlichkeit und Luxus und blieb daher nur noch den sportlichen Fahrzeugen vorbehalten. Holzlenkräder waren plötzlich sehr teuer und galten als besonders elegant.

Mittelklassefahrzeuge bekamen plötzlich stilvolle Lenkräder. Schick in Weiß, elfenbeinfarben oder sogar Türkis oder Rot. Die Form des Lenkrads veränderte sich je nach Geschmack. In den 50er und 60er Jahren wurden die Lenkräder sehr dünn. Man trug Fahrerhandschuhe passend zum Lenkrad und der Innenausstattung. Aber auch die Form der Lenkräder veränderte sich und es wurde gestaltet. Steuerknüppelartige Lenkräder wie beim Messerschmitt Kabinenroller folgten dem Trend, dass das Design dem „Jet“-Zeitalter folgte. Große Heckflossen, die an Leitwerke erinnern, Cockpit-artige Instrumente und ein Lenkrad, das den Fahrer in einen Jet versetzen soll, wie beim Bristol oder dem Alfa Romeo 6C 2500. Beide Lenkräder heben eine „Bumerang“-förmige Speiche.