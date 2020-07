Aston Martin DB4 Series 1

Wer diesen Wagen sieht, denkt automatisch an „gestatten, mein Name ist Bond“. Ein Irrtum, James Bond saß nie in diesem Wagen. In „Goldfinger“ fuhr Agent 007 den berühmten Nachfolger dieses Autos, den Aston Martin DB5.

Das hier gezeigte Modell DB4 ist der Vorgänger des begehrten DB5. Bereits bei seiner Premiere auf der London Motor Show 1958 bewegte er die Gemüter der Automobil-Enthusiasten und brachte sie zum Träumen.

Der DB4 unterschied sich stark von den DB2-Modellen. Jetzt war italienische Eleganz angesagt: schnittig, aber nicht plump. Das Design der sprunghaft gezeichneten Karosserie wurde von Carrozzeria Touring gezeichnet. Aufgebaut wurde die Aluminium-Karosserie auf einen Plattformrahmen mit einem Gitterrohr-Skelett. Technik, Motor und Fahrwerk wurden in Großbritannien im Aston Martin-Werk bei Newport Pagnell gefertigt.



Das hier gezeigte Modell entstammt der frühen ersten Serie und weist noch einige Besonderheiten auf: Beispielsweise fehlen der Stoßstange noch die später verwendeten aufgesetzten Hörner. Am Heck finden sich die formschönen Kathedralen-Rücklichter und die Seitenscheiben sind noch rahmenlos. Die Motorhaube öffnet sich noch in Richtung der Frontscheibe. Die Krafthutze auf der Motorhaube verläuft dezent. Bei späteren Modellen ist die Einlassöffnung höher. Auch das Wabengitter am Kühlereinlass wird bei späteren Modellen durch Querstreben ersetzt.



Eine sprunghaft anmutende hohe Gürtellinie, das nach hinten in den Kofferraum auslaufende Dach und die bissige Front vermitteln Kraft und Eleganz. Attribute, die den DB4 sehr gut beschreiben.



Angetrieben wird der DB 4 durch ein 3,7 Liter 6-Zylinder Triebwerk mit einer Leistung von 306 PS/6000 U/min. Damit erreicht der kraftvolle Sprinter eine Höchstgeschwindigkeit von 235 km/h. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt er in 6 Sekunden.



Insgesamt wurden 1185 Modelle des Aston Martin DB4 zwischen 1958 bis 1963 gebaut. Heute zählen die Modelle zu den begehrten Sammlerstücken – auch wenn der DB5 einem breiteren Publikum bekannt ist.