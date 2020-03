Auktion eines berühmten Golf GTI

Über diesen Volkswagen Golf GTI 1.6 Mk1 der Serie 1 von 1979 in Museumsqualität spricht man in England. Angeboten wird der Oldie mit dem Status „Einhorn“ beim Online-Auktionshaus The Market.

Nur drei Besitzer hatte die sehr frühe 4-Gang-Variante mit Rechtslenkung und auf dem Zähler sind weniger als 27.000 km. „Ist er wirklich der am besten erhaltene, originalste und bekannteste Golf GTI Mk 1 auf dem Planet?“ so fragt der Auktionator…

Dieser klassische VW, der ursprünglich im September 1979 von seinem ersten Besitzer für 5.132,39 GBP gekauft wurde, wird voraussichtlich für 31.000 bis 42.000 GBP in neue Hände wechseln, wenn er am 19. März während der Auktion des Online-Auktionshauses The Market unter den Hammer kommt.

Dieses besondere Auto ist so berühmt, dass es sogar ein eigenes Modell im Maßstab 1:43 von Corgi Vanguards Classics gibt – eine exakte Miniaturnachbildung des Autos.

„Dies ist möglicherweise die letzte Gelegenheit, die jeder von uns jemals haben wird, um einen im Wesentlichen brandneuen, unrestaurierten Golf GTI Mk1 in Referenzqualität zu besitzen – und nicht irgendeinen GTI, sondern das sehr puristische, früheste Modell des Autos“, kommentiert Tristan Judge, Direktor von The Market.

Fotos: ©The Market