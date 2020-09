Ferrari, Bugatti Gangloff & Co.: Die Klassiker von Hampton Court

Der Concours of Elegance, präsentiert von A. Lange & Söhne, zeigt wieder einmal automobile Meisterwerke der Extraklasse, darunter einen einzigartigen Bugatti Typ 57 mit einer Karosserie von Gangloff. Darüber hinaus wird eine Sammlung seltener Ferraris zu sehen sein, darunter Rennsportlegenden wie der 250 GTO, 250 LM und 275 P2/ 365 P2.

Das Auswahlkomitee und die Kuratoren der Veranstaltung haben eine Sammlung von Fahrzeugen zusammengestellt, die Weltklasse sind. In Kombination mit der Auktion Gooding & Company’s Passion of a Lifetime sale und anderer Highlights Besonderheiten ist der Concours of Elegance ein Must be für Freunde exquisiter Oldtimer.

Vom 4. bis 6. September findet er in den wunderschönen Fountain Gardens des Hampton Court Palace statt. Das Niveau der ausgestellten Fahrzeuge ist so hoch, dass es keine Jury gibt, da jedes Auto, das fürs Display ausgewählt wurde, als Gewinner gilt. Stattdessen werden die Besitzer der Autos selbst gebeten, für ihr Lieblingsauto zu stimmen.

Die Main Concours-Ausstellung ist nur ein Teil der Gesamtveranstaltung des Concours of Elegance, zu der auch Besonderheiten wie eine McLaren F1 GTR-Ausstellung zur Feier von McLarens Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans 1995 gehören. Die Future Classics-Klasse kehrt mit einer Reihe der neuesten maßgeschneiderten oder limitierten Hypercars zurück, und Hunderte von seltenen und exotischen Autos werden jeden Tag für die Car Club-Displays in den Palast einfahren. Diese von Classic & Sports Cars gesponserten Ausstellungen setzen sich aus den besten Automobilclubs Großbritanniens zusammen, darunter Jaguar, Bentley, Aston Martin und andere.

Mit Blick auf das Wohlergehen der Zuschauer haben die Organisatoren einen neuen Veranstaltungsplan erstellt, der eine überarbeitete Bewirtung und eine eingeschränkte Zuschauerkapazität mit der Einführung separater Karten für den Vormittag und den Nachmittag vorsieht. Auch die Anzahl der Gäste wird streng begrenzt, um den Richtlinien zum Social Distancing zu entsprechen.

Die Highlights des Main Concours Displays:

Bugatti Type 57 Atalante Gangloff

Viele halten den Type 57 für den Höhepunkt von Bugattis Tourenwagenmodellen. Er wurde 1934 vorgestellt und war das erste Auto, das unter der Leitung von Jean Bugatti gebaut wurde. Er war auch maßgeblich an der Konstruktion des neuen Typ 57-Motors beteiligt, einem 3,3-Liter-Reihen-Achtzylinder mit 140 PS zu einer Zeit, als die entsprechende Bentley-Figur noch “armselige” 115 PS leistete. Das größte Verkaufsargument neben dem mechanischen Design war jedoch das atemberaubende Karosseriedesign, das von Jean und dem hauseigenen Schreiner und Radbauer Joseph Walter entworfen wurde. Zu den zweitürigen Ventoux, dem viertürigen Galibier und Atalante Coupé gesellten sich später das Aravis Coupé und der offene Stelvio des renommierten lokalen Karosseriebauers Gangloff. Dieser Typ 57 Atalante, 57633, wurde im Februar 1938 vom wohlhabenden französischen Industriellen Fernand Crouzet bestellt. Er beauftragte Gangloff mit der Herstellung eines Unikats, zu dessen einzigartigen Merkmalen lange Heckflügel, eine am Kofferraumdeckel montierte Ersatzradhalterung, eine einzige Heckscheibe, spezielle Stoßstangen und Scheibenräder gehörten. Der Wagen überstand den Zweiten Weltkrieg unbeschadet durch mehrere Besitzerwechsel, und nach dem Krieg wurde er restauriert und als Transportmittel für die französische Botschaft in London eingesetzt.

Jaguar XK150 S Bertone

Der Jaguar XK150 wies ein Styling auf, das an seine Vorgängermodelle XK120 und 140 erinnerte und gleichzeitig ein weitaus moderneres Design der späten 1950er Jahre aufwies. Ursprünglich war er als Coupé und als Roadster erhältlich, aber in einigen seltenen Fällen erhielt er von berühmten Design-Häusern maßgeschneiderte Karosserien. Dieser Jaguar, S 834365, ist nur einer von drei XK150, die als nacktes Fahrgestell an Bertone in Turin geschickt wurden, um dort als Prototyp eines Coupés mit feststehendem Kopf aufgebaut zu werden. Jeder hatte ein leicht unterschiedliches Styling von Franco Scaglione, der für einige der wohl markantesten Autos des 20. Jahrhunderts verantwortlich war, von den Alfa Romeo B.A.T.-Autos über den Lamborghini 350GTV-Prototypen bis hin zum Alfa Romeo Tipo 33 Stradale. Die Bertones wurden Berichten zufolge als Prototypen für einen möglichen XK150-Ersatz gebaut – einige Jahre, bevor der E-Type diesen Raum füllen würde. Interessanterweise hatten die Autos alle ein zartes “XKE”-Schild an den hinteren Flanken. Dieser XK150 Bertone ist die Fahrzeugnummer 2, und sein Fahrgestell wurde am 15. August 1957 hergestellt und im darauffolgenden Monat nach Italien versandt. Es ist das einzige Exemplar, von dem bekannt ist, dass es noch existiert, während die beiden anderen Autos offenbar jahrzehntelang nicht gesehen wurden.

Bentley 4,5-Liter-Auto

Lernen Sie “Mr. Fred” kennen, eines von nur zwei noch existierenden Bentley 4,5-Liter-Drophead-Sportcoupés mit einer Karosserie von Salmons & Sons, der legendären Newport-Pagnell-Karosserie, die zur Heimat von Aston Martin werden sollte. Darüber hinaus war dieses wunderschöne Automobil mit Aluminiumkarosserie aus dem Jahr 1928 das persönliche Auto des Firmeninhabers Fred Salmons – daher auch sein liebevoller Spitzname. Die 1830 von Joseph Salmons in Buckinghamshire gegründete Karosseriefabrik entwickelte sich von der Herstellung hochwertiger Pferde- und Hundekutschen bis hin zur Karosserie einiger der frühesten und schönsten Autos für alle Marken von Automobilchassis ab 1898. Ihre maßgeschneiderte Verarbeitung war sehr begehrt. Die vorderen Kotflügel dieses 4,5-Liter-Wagens sind ein wunderbares Beispiel für die Art von Eleganz und Formgebung aus Aluminium, für die Salmons bekannt war, während das unverwechselbare Perlmutt-Instrumentenbrett eine Sache von zarter Schönheit ist.

Die Ferraris beim Concours of Elegance:

Ferrari 250 GTO

Dieser Prototyp ist der Werkstestwagen und der zweite jemals produzierte Ferrari 250 GTO der Iconic-Serie. Er ist der einzige GTO mit dem frühen, topfvernieteten Heckspoiler. Nach dem Verlassen des Werks wurde das Chassis 3387GT an Luigi Chinetti ausgeliefert und bald darauf beim 12-Stunden-Rennen von Sebring eingesetzt, wo es in den Händen der NART-Piloten Phil Hill und Olivier Gendebien den ersten Platz in der Klasse und den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegte. 3387GT kann auf eine fantastische Wettkampfgeschichte zurückblicken, da es auf beiden Seiten des Atlantiks Rennen gefahren ist, einschließlich der 24 Stunden von Le Mans, Nassau und Daytona. Dieser Ferrari GTO wird in perfektem Zustand präsentiert, nachdem er von Joe Macari und Ferrari Classiche vollständig restauriert wurde, so wie er 1962 das Werk verlassen hat.

Ferrari 275 P2/ 365 P2

Die Ferrari P-Serie war eine Abstammungslinie italienischer Sport-Prototypen-Rennwagen, die Ferrari in den 1960er und frühen 1970er Jahren produzierte. Der 275 P2 wurde 1965 auf den Markt gebracht und war für den Kampf gegen Ford bei den 24 Stunden von Le Mans bestimmt. Dort siegte er zwar nicht, aber dieses Beispiel gewann 1965 die Targa Florio und die 1000 km lange Strecke des Nürburgrings, die für das Ferrari-Werksteam fuhr. Später wurde er vom Ecurie-Francorchamps-Team gefahren und in eine 365 P2-Konfiguration umgebaut, so wie er hier nach einer vollständigen Restaurierung des Ferrari Classiche präsentiert wird.

Ferrari 250 LM

Der Ferrari 250 LM war die Berlinetta-Version des 250P-Prototypen, der mit geringfügigen Modifikationen dasselbe Chassis und Fahrwerk hatte. Leider weigerte sich die FIA, ihn als Grand-touring-Fahrzeug zu homologisieren, was sein Verkaufspotenzial schmälerte und ihn zwang, als Prototyp zu fahren. Nichtsdestotrotz genoss er immer noch Motorsporterfolge, die von vielen der größten Namen seiner Zeit gefahren wurden, und 1966 wurde er mit der Einführung der Gruppe 4 offiziell anerkannt. Von zentraler Bedeutung für die Geschichte des 250LM sind auch die berühmten und loyalen Privatiers, die für seine größten Erfolge verantwortlich waren. Dieser vorletzte gebaute Ferrari 250LM (Chassis 6313) wurde am 22. April 1965 neu an den Rennstall Ecurie Francorchamps verkauft. Sein bestes Ergebnis erzielte er bei den 24 Stunden von Le Mans, wo Pierre Dumay und Gustave Gosselin ihn auf den zweiten Platz pilotierten.

Ferrari 275 GTB Competizione Clienti

Der 275 GTB ersetzte die Fahrzeuge der 250er-Serie, was bedeutete, dass etwas erforderlich war, um den 250 GTO im Rennsport abzulösen. Aus diesem Grund produzierte Ferrari die Competizione Clienti-Variante des 275 GTB. Diese verfügten über eine leichte Aluminiumkarosserie, einen externen Tankverschluss und einen größeren Kraftstofftank mit 140 Litern Fassungsvermögen. Jedes der zehn Autos wurde von Hand gebaut, und jedes einzelne variiert im Detail. Dieser Wagen, Chassis 07407, gehört zu jener ersten Serie von zehn Competizione Clienti, die 1965 von der Wettbewerbsabteilung der Fabrik gebaut wurde. Sie verfügten über speziell präparierte Motoren mit Hochauftriebsnockenwellen und sechs Weber 40DCN/3-Doppelvergasern mit beeindruckenden 290-300 PS.

Ferrari 250 GT Ellena

Nach den ersten Fahrzeugen der Serie Ferrari 250 GT im Jahr 1954 stellte Pininfarina 1956 auf dem Genfer Automobilsalon die zweite Serie, einen Prototyp auf 250er-Basis, vor. Dieser war als 250 GT Boano bekannt, nach Mario Boano, an den sich Pininfarina mit der Bitte um Unterstützung wandte, um die Nachfrage nach Konstruktionen zu befriedigen. Pininfarina war vor kurzem zum bevorzugten Karosseriebauer von Ferrari geworden, aber seine neue Produktionsstätte außerhalb von Turin befand sich noch im Bau. Da das alte Werk voll ausgelastet war, übergab er den Bau des 250 GT an Mario Boano, der zuvor bei Farina tätig war und nun selbständig arbeitete. Nachdem er 80 Exemplare gebaut hatte, übergab Boana die Produktion an seinen Schwiegersohn Ezio Ellena in der Carrozzeria Ellena. Ezio baute nur 50 Ellenas, obwohl die ersten acht identisch mit den Boano-Modellen waren – dieser Wagen ist der 17. Ellena mit eleganter Hochdach-Karosserie.

Mehr Infos: www.concoursofelegance.co.uk

Fotos: © Thorough Events Ltd