Blecharbeiten – Luftleitblech Teil 1

Da die Sicke am Anfang verläuft, wird während das Blech durch die Sickenrollenmaschine läuft, die obere Rolle immer mehr gespannt. Dadurch entsteht dieser gewünschte Verlauf. Die Sicke an sich kann nicht in einem Durchgang geformt werden und muss daher in mehreren Durchgängen ausgeformt werden. Am Anfang wird die obere Sickenrolle gelöst und dann wieder stückweise nachgespannt. Es entsteht eine Sicke mit einem deutlichen Radius.

Im nächsten Schritt wird eine Absatzsicke in das Blech geformt. Zwei Rollen, die über eine Stufe ineinander laufen, werden in die Sickenmaschine gesetzt. Auch hier ist es wichtig, dass die Sicke in mehreren Durchgängen geformt werden. Beim ersten Durchlauf wird die Sicke nur sehr leicht ausgeformt. Im nächsten Durchgang können die Rollen etwas mehr gespannt werden und die Stufe wird etwas tiefer. Dies wird so lange fortgesetzt, bis die Sicke tief genug ist.

Nun erfolgt ein erneuter Rollenwechsel. Als untere Rolle dient eine flache Rolle und an der oberen Achse sitzt eine flache schmale Rolle. So kann das Blech abgekantet werden, denn die nächste Sicke ist eine 90 Grad abgewinkelte Flanke. Auch hier wird das Blech mehrfach durch die Rollen geführt und in jedem Durchgang etwas mehr hochgebogen. Um den abgebördelten Rand zu glätten, wird mit einem Hammer und passenden Dolly der Rand fertig umgetrieben und geglättet.

Im letzten Schritt wird der umgebördelte Rand nun mit einer Bördelgabel nochmals abgekantet. Dies Bördelgabel wird stückweise angesetzt und der Rand umgeformt. Zum Glätten wird nun das Blech auf einen flachen Ambos aufgelegt und mit einem flachen Glättehammer glatt getrieben.