NeoClassic Czinger Vehicles: London statt Genf

Für viele Aussteller des Genfer Automobilsalons war die Absage der Großveranstaltung in Folge der Corona-Virus-Eindämmung ein Schock. Czinger Vehicles beendete seinen Stand und das Team, das bereits nach Genf geflogen war, vollendete immerhin noch das Fotoshooting mit dem neuen 21C-Hyperauto. Jetzt wird der NeoClassics (Sammlerauto, das noch keine 30 Oldtimerjahre alt ist) in London, Großbritannien, gezeigt.

Czinger wird weltweit als Marke eingeführt, sein 21C-Hyperauto vorgestellt und seine aktuelle Mission und Zukunftspläne am 10. März an einem exklusiven Standort in London, Großbritannien, ab 18:30 Uhr GMT erläutern, der auch online gestreamt wird. Czinger zeigte seinen Innovationsgeist und seinen wegweisenden Ansatz als Marke. Er vervollständigte den Stand des Genfer Autosalons und hob die Abdeckungen seiner beiden revolutionären 21C-Hypercars mit einem Twist auf – montierte Fahrräder und Surfbretter als Anspielung auf das kalifornische Erbe der Marke.

Der 21C ist auf nur 80 Autos limitiert und wurde für das 21. Jahrhundert gebaut. Er bietet einen innovativen Ansatz für das gesamte Fahrzeugdesign und nutzt revolutionäre Fertigungstechnologien, um eine dominierende Leistung und ein ikonisches Design zu erzielen.

Der 21C platziert Fahrer und Beifahrer im Jetfighter-Stil in der Mitte des Autos und erreicht in 1,9 Sekunden eine Geschwindigkeit von 0 bis 62 Meilen pro Stunde und eine Viertelmeilenzeit von 8,1 Sekunden. Czinger hat seine eigenen revolutionären Technologien eingesetzt, um einen 1250 PS starken Antriebsstrang und rechnergestützte Herstellungsverfahren zu entwickeln, um das Trockengewicht für dieses wichtige Leistungsgewicht von 1: 1 unter 1200 kg zu halten.

Foto: ©Czinger Vehicles