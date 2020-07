Gran Premio Nuvolari: Die Rallye soll rollen!

Sie soll stattfinden, die 30. Ausgabe der berühmten Rallye Gran Premio Nuvolari. Die internationale Regelmäßigkeitsveranstaltung für historische Fahrzeuge nach den F.I.A., F.I.V.A. und A.C.I. Sportbestimmungen ist für bis 1976 gebaute Autos offen und findet vom 17. bis 20. September 2020 statt. Ein wichtiges Zeichen für einen Neustart des gesamten historischen Automobilsektors nach der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie. Deswegen werden sie Veranstalter spezielle Protokolle verabschieden, die die Sicherheit aller Teilnehmer und einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung gewährleisten sollen.

Zudem gab die Scuderia Mantova Corse ihre neue Partnerschaft mit TAG Heuer bekannt, der Schweizer Uhrenmarke, die traditionell im Motorsport tätig ist. Das prestigeträchtige Haus, das seit 1860 Avantgarde, Präzision und kühnen Stil verkörpert wird “Official Partner Timekeeper” der Gran Premio Nuvolari. TAG Heuer gesellt sich dabei zu den bereits konsolidierten Partnern Red Bull und der Finservice Group.

Gerade wegen der besondern Umstände der Veranstaltung 2020 ließen die Anmeldungen der Teilnehmer aus Italien und dem Ausland nicht lange auf sich warten. Der Wunsch, an einem der schönsten Rennen der Welt teilzunehmen und durch die Straßen des “Bel Paese” zu fahren, die wunderschöne italienische Landschaft und die Gesellschaft anderer Autoenthusiasten zu genießen, ist gerade jetzt besonders groß.

Neu in diesem Jahr ist das Projekt “GP Nuvolari Green”, dank dessen Mantova Corse einen bewussten Ansatz im Bereich des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit verfolgen und sich aktiv mit dem Pflanzen hoher Bäume in ausgewählten Gebieten der Stadt Mantua befassen wird, um die gesamten CO2-Emissionen des Rennens, die durch den Verkehr der historischen Fahrzeuge entstehen, zu kompensieren und zu eliminieren.

Die Route 2020

Die Gran Premio Nuvolari findet dieses Jahr auf seiner klassischsten und beliebtesten Route statt: Mantova-Rimini-Siena-Rimini-Mantova.

Am Freitag, den 18. September, startet die Parade von 300 historischen Fahrzeugen von der Piazza Sordello in Mantua und durchquert die Straßen der Emilia-Romagna, um am Autodrom in Modena für die Zeitprüfungen und die Mittagspause anzuhalten. Dann geht es weiter an die Adria: der erste Abend findet in Cesenatico in der prestigeträchtigen Location des Grand Hotel Leonardo da Vinci statt, übernachtet wird in Rimini.

Am Samstag, den 19. September, der zweiten Etappe, dem intensivsten Tag des Gran Premio Nuvolari, fahren die Teilnehmer entlang der Adriastraße mit Transit über den Viamaggio Pass. Anschließend folgen sie der florentinischen Landschaft und den Chianti Hügeln und kommen schließlich in Siena an, wo sie auf der Piazza del Campo, einem der schönsten Plätze der Halbinsel, das traditionelle Bad in der Menge nehmen. Nach der Pause unter den Zypressen von Borgo Scopeto fährt die Karawane weiter zur Piazza Grande im Herzen von Arezzo. Am späten Nachmittag werden die Teams durch die Panoramastraßen der Region Marken durch Urbino fahren und in Rimini ankommen, wo sie die zweite Etappe auf der Piazza Tre Martiri abschließen. Das Gala-Abendessen zu Ehren von Tazio Nuvolari wird wie üblich in der einzigartigen Kulisse des Grand Hotels von Rimini stattfinden.

Am Sonntag, den 20. September, werden die Teilnehmer morgens nach Mantua zurückkehren. Die Route wird ihnen die letzten Herausforderungen vorbehalten, die entscheidenden, um den Gewinner dieser 30. Ausgabe zu bestimmen. Ausgehend von Rimini werden sie sich den speziellen Zeitmessungsprüfungen von Meldola stellen, später werden sie als Gäste des Alpha Tauri Racing Teams durch Faenza und durch Ferrara fahren, wo sie auf der Piazza Ariostea mit Begeisterung empfangen werden. Die Rückkehr nach Mantua erfolgt nach 1.093 km, über Borgofranco und Ostiglia. Mantua wird die Teams mit dem abschließenden Mittagessen erfrischen, das in den Mauern des historischen Palazzo Ducale serviert wird.

Eine detaillierte Beschreibung der Maßnahmen, die während des GP Nuvolari 2020 ergriffen werden, um der Ausbreitung von Covid-19 entgegenzuwirken, finden Sie in der Rubrik “News” auf der Website unter dem Link www.gpnuvolari.it.

Fotos: ©Christian la Greca