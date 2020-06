Mazda & Familienfahrzeuge

Familienfahrzeuge, sind das nicht diese rein nutzwertig-pragmatischen Transportmittel mit Platz für alle Lieben und großes Gepäck? Gewiss, aber Familienautos können noch viel mehr, vor allem Emotionen freisetzen als Fahrspaßgaranten in aufregenden Formen, wie Mazda seit 60 Jahren auf unkonventionelle Weise zeigt. Schließlich war Mazda in Design und Ingenieurskunst schon immer anders als die anderen, was sich auch in vollkommen neu gedachten Familienfahrzeugen, besonders mit revolutionären Antriebstechnologien, reflektiert.

Schon der allererste, im Mai 1960 explizit als Familienauto vorgestellte Mazda Pkw war eine veritable Sensation. Demonstrierte das winzige Kei-Car Mazda R360 doch erfolgreich, dass vier Personen sogar in einem dynamisch gezeichneten 2,98 Meter kurzen Coupé Platz finden können. Es war der gelungene Auftakt zu einer Mazda Familien-geschichte, die es nie an Faszination fehlen ließ, vom frühen Mazda Familia im italienisch inspirierten Design über raffinierte Vans wie Mazda Bongo oder Mazda5, dynamische Kombis mit starken Kreiskolben-Motoren bis zu preisgekrönten Design-Ikonen wie den modernen Mazda6 und Mazda CX-5.

Pure Fahrfreude, visuell verstärkt durch extravagante Designlinien, damit setzte Mazda einen Kontra-punkt zu den sonst eher funktionalen Familienautos der 1960er Jahre. Was mit dem R360 Coupé erfolgreich begann – der Micro-Familien-Sportler eroberte zeitweise 65 Prozent des japanischen Kei-Car-Marktes – setzte der Mazda Familia 1963 fort. In Marktforschungen hatte Mazda ermittelt, dass Familien gerne Pkw-Komfort mit dem Platzangebot von Nutzfahrzeugen kombinieren würden: Der Mazda Familia Kombi erfüllte diese Kundenwünsche und toppte sie durch sportiv angehauchte Fahr-leistungen im dynamischen Design des italienischen Starcouturiers Bertone. Bis zu 44 Prozent Marktanteil in seiner Klasse konnte der Familia Kombi so erreichen und deshalb ergänzte Mazda das Familia Programm rasch um Coupés und Limousinen, sogar einen Pick-up gab es. In zweiter Generation, als Mazda 1000/1300, gehörte der Bestseller auch zum Startaufgebot des japanischen Herstellers in Deutschland. Bis zur Jahrtausendwende prägte der in vielfältigen Formen vorfahrende Mazda Familia – in Europa seit 1977 unter dem legendären Namen Mazda 323 – die Klasse der kompakten Fünftürer.

Dass Mazda von den Anfängen bis heute als besonders designorientiert wahrgenommen wird, liegt aber auch am Mittelklasse-Modell Mazda Luce, einem weiteren Entwurf in den Linien der Carrozzeria Bertone, der 1967 als erster Mazda nach Europa exportiert wurde. Natürlich durfte eine elegante Kombi-Version des als „The Leading Lady“ gefeierten Luce nicht fehlen. Aufregend-mutige antriebs-technische Dynamik ins Kombisegment brachten dagegen die Modelle Mazda RX-3 (ab 1971) und RX-4 (ab 1972) mit leistungsstarken Kreiskolben-Motoren, die überdies vorzeitig die strengen amerikanischen Abgaswerte zukünftiger Jahre erfüllten. In den meisten europäischen Ländern wurden diese extravagant karossierten Kombis dann aber doch mit Vierzylinder-Benzinern eingeführt. So wie der Mazda 626, der ab 1987 erfolgreich neue Kombi-Größe in der Mittelklasse zeigte und das auf manchen Märkten sogar mit innovativem Allradantrieb. Noch weiter in die Zukunft blicken ließen damals die lokal emissionsfrei fahrenden Mazda 626 Capella Hydrogen Rotary Kombis, die in Japan mit Wasser-stoff betriebenen Kreiskolben-Motoren in den Feldversuch gingen.

Fotos: ©Mazda Archiv