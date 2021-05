Erstes Porsche Classic Zentrum der Schweiz

Am 10. Juni feiert das erste Schweizer Porsche Classic Zentrum am Standort in Le Grand-Saconnex seine offizielle Eröffnung. Nach aufwendigen Umbaumaßnahmen zählt der Porsche-Standort fortan zu einem von vier Porsche Classic Zentren weltweit. In den Classic Zentren sind Service, Werkstatt sowie Verkauf der Sportwagen- Klassiker unter einem Dach zusammengefasst. Somit kann eine vollumfängliche Betreuung der Classic-Kunden gewährleistet werden. Weltweit existieren neben den vier Porsche Classic Zentren noch 72 Porsche Classic Partner. In der Schweiz finden sich Porsche Classic Partner in den Porsche Zentren Zug und Zürich-Schlieren.

„Historische Sportwagen unserer Marke haben einen hohen Stellenwert in der Schweiz – und das seit den frühsten Jahren der Firma Porsche: Der erste Seriensportwagen von Porsche wurde an eine Kundin aus Zürich ausgeliefert“, sagt Michael Glinski, CEO Porsche Schweiz AG. „Derzeit ist in der Schweiz ein Bestand von rund 17‘000 Porsche-Klassikern registriert,“ so Glinski weiter. „Das Team in Genf leistet seit jeher hervorragende Arbeit im Classic-Bereich, die nun mit dem Umbau und der Zertifizierung zum Classic Zentrum seinesgleichen suchen muss.“

Viertes Porsche Classic Zentrum der Welt

Old- und Youngtimer standen im Porsche Zentrum Genf schon immer im Mittelpunkt. Drei Siege bei der „Porsche Classic Restauration Challenge“ legten den Grundstein, nun folgt die Zertifizierung zum Porsche Classic Zentrum. Das Porsche Classic Zentrum gehört wie das Porsche Zentrum Genf zur Orchid Sports Cars SA. „Wir sind sehr stolz, das vierte Porsche Classic Zentrum der Welt zu eröffnen. Von Anfang an haben wir in die Zukunft investiert, um unser Know-how kontinuierlich zu erweitern und zu verbessern,“ sagt Guy Meyohas, Inhaber von Orchid Sports Cars SA. Patrick Losch, ebenfalls Inhaber von Orchid Sports Cars SA, ergänzt: „Unser Ziel ist es, in allen Bereichen den bestmöglichen Service zu bieten. Sei es beim Kauf eines Neuwagens, beim Service eines Gebrauchtwagens oder bei der Wartung selbst der ältesten Porsche-Sportwagen.“

Alexandre Mottet, Geschäftsführer des Porsche Zentrum und des Classic Zentrum Genf: „Als wir 2011 mit 20 Mitarbeitern anfingen, war es unser Ziel, die Porsche-Leidenschaft rund um unsere Kunden zu leben und wachsen zu lassen. Dieses Jahr haben wir unser zehnjähriges Jubiläum gefeiert, unsere Familie ist gewachsen und zählt nun 77 leidenschaftliche Mitarbeiter, die auf mehr als 12’800 Quadratmetern ihre Arbeit und den Porsche-Spirit ausüben.“

Das Porsche Classic Zentrum Genf verfügt über einen 210 Quadratmeter großen Verkaufsraum zur Ausstellung historischer Porsche-Sportwagen. In der hochmodernen Werkstatt sind allein vier Plätze den historischen Fahrzeugen vorbehalten, einer davon ausschließlich für Karosseriearbeiten und -restaurationen. Das Porsche Zentrum Genf ist bereits bekannt für seine professionellen Komplett- und Teilrestaurationen. Zum Angebot des Porsche Classic Zentrums gehören außerdem Wartungs- und Reparaturarbeiten. Die Ersatzteilversorgung ist mit dem Zugriff auf über 60’000 Originalteile gesichert. Besucher können neben dem Showroom auch die Werkstatt besichtigen.

Globales Servicenetzwerk für Old- und Youngtimer

Die bisherigen Porsche Classic Zentren befinden sich in den Niederlanden, in Frankreich und in Norwegen. Zusammen mit 72 als Porsche Classic Partner zertifizierten Porsche Zentren bilden sie ein globales Servicenetzwerk für Old- und Youngtimer des Sportwagenbauers aus Zuffenhausen. Die Porsche Classic-Standorte bieten Kunden mit ihren historischen Porsche-Fahrzeugen Ansprechpartner vor Ort, die Service und Beratung mit Enthusiasmus und vor allem Know-how verbinden. Porsche Classic hat dafür ein spezielles Schulungs- und Trainingskonzept entwickelt, das die Mitarbeiter durchlaufen. Für bestmögliche Wartung und Reparatur verfügen Partner und Zentren über Sonderwerkzeuge und modellspezifische Reparaturanleitungen. Damit gewährleistet Porsche weltweit einen einheitlich hohen Qualitätsstandard. Des Weiteren besitzen sie Zugriff auf das Sonderbeschaffungsteam der Stuttgarter Werksrestaurierung, das beim Auffinden auch von besonders seltenen Original-Ersatzteilen unterstützen kann.

Fotos: ©Porsche Zentrum Genf