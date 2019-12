Süße Porsche-Honig Turbienchen

Wie bringt man Fahrspaß und Umwelt unter einen Hut? Porsche Leipzig macht es vor: Unabhängige Kontrollstellen haben bestätigt, dass der Honig der drei Millionen Honigbienen auf den Naturflächen des Sportwagenherstellers Porsche in Leipzig nach strengen Bio-Richtlinien hergestellt wird. Die beiden Sorten Frühjahrs- und Lindenblüte können im Shop des Kundenzentrums von Porsche Leipzig erworben werden.

Das Leben der Honigbienen ist auch Thema des Umweltbildungsprogramms „Porsche Safari“ in Kooperation mit der Auwaldstation Leipzig. Von März bis Oktober können Kinder, Schulklassen und Familien im Offroad-Gelände von Porsche Leipzig auf Entdeckertour gehen und dabei Wissenswertes über die Tier- und Pflanzenwelt erfahren. Ausgewählte Termine der „Porsche Safari“ wird im kommenden Jahr wieder ein Imker begleiten, der Wissen über das Leben der Honigbienen vermittelt.

Das nachhaltige Beweidungskonzept von Porsche Leipzig ist in der Automobilbranche einzigartig. Neben Honigbienen siedelte der Sportwagenhersteller bereits im Jahr 2002 Exmoor-Ponys und Auerochsen in seinem Offroad-Gelände an. Die 132 Hektar große Naturfläche dient zudem zahlreichen Wildtieren als Lebensraum.