Vorgezogener Saisonstart für Klassiker-Szene

Die Corona-Krise bringt das weltweite Messegeschehen nachhaltig durcheinander. Zahlreiche Veranstaltungen werden verschoben – und müssen nun im ohnehin gut gefüllten Messekalender für 2021 untergebracht werden. Eine planerische Herkulesaufgabe, die von allen Akteuren ein gewisses Maß an Flexibilität verlangt.

Um Terminkollisionen auf dem Stuttgarter Messegelände zu vermeiden, weicht die RETRO CLASSICS® STUTTGART daher auf ein Alternativdatum aus: Die 21. Ausgabe der weltgrößten Messe für Fahrkultur findet nicht, wie bislang vorgesehen, vom 18. bis 21. März 2021 statt, sondern vom 5. bis 7. Februar. Für alle Fans, Händler und Sammler klassischer Automobile rückt der Saisonstart also einige Wochen nach vorn.

Andreas Herrmann, Geschäftsführer der RETRO Messen GmbH, sieht in der Terminverschiebung einen „unumgänglichen Sachzwang“, dem es möglichst gelassen und professionell zu begegnen gelte: „Als Veranstalter sitzen wir alle im selben Boot, daher wollen wir das Beste aus der gegebenen Situation machen und unseren Beitrag dazu leisten, dass ein normaler Messebetrieb bald wieder

gewährleistet ist. Um allen Interessen gerecht zu werden, müssen wir buchstäblich ein wenig zusammenrücken. Nur so können wir den wirtschaftlich-organisatorischen Flurschaden der Corona-Krise gering halten.“

Letztlich besitze das Ganze sogar eine positive Seite, meint Herrmann: „Da die 2020er Saison größtenteils ins Wasser fällt, fiebert die Szene umso mehr dem kommenden Jahr entgegen – und heißt die Vorverlegung willkommen.“ Obendrein habe man mit einem frühen Termin bereits gute Erfahrungen gemacht. So sei die RETRO CLASSICS®-Jubiläumsausgabe im Februar dieses Jahres trotz der beginnenden Pandemie ein Erfolg gewesen, was zahlreiche positive Rückmeldungen von Ausstellern und Besuchern bestätigten. Um auf die dynamische Gesundheitssituation optimal reagieren zu können, wolle man „die gute, sachliche Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden“ auch 2021 fortsetzen. In erster Linie aber sei es zum jetzigen Zeitpunkt wichtig, ein „klares Signal“ an Veranstalter und Besucher auszusenden: „Die RETRO CLASSICS® war 2020 in Stuttgart die letzte große Messe vor dem Shutdown – und wird auch 2021 wieder die Fahrkultur-Saison eröffnen!“

www.retro-classics.de

Fotos: ©Retro Classics