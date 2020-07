Oldtimer-Rallye Light in Schenna

Südtirol Classic Light 2020

Entspannt wird die diesjährige Zusammenkunft der Oldtimer-Fans in Schenna. Abwechslungsreiche Etappen führen zum Beispiel die „Königin der Alpenstraßen“ zum Stilfserjoch im Vinschgau hinauf, außerdem verlaufen die szenischen Touren durch das Passeiertal und die Dolomiten. Und das ganz ohne Stoppuhr oder Zeitdruck. Mittags und an den Abenden stehen die Zeichen auf Genuss und Gemeinschaft, ebenso bei der exklusiven Abschluss-Gala im besonderen Ambiente von Schloss Goyen. Das übliche Reglement der Südtirol Classic Schenna gilt in diesem Jahr nicht. Somit dürfen Fahrzeuge aller Marken bis Baujahr 1985 teilnehmen. Buchbar ist das Wochenpaket von 23. bis 30. August 2020 oder die verkürzte Vier-Tages-Variante, bei der die Teilnehmer am 26. August zum Rest der Gruppe stoßen.

Südtirol Classic Golden Edition. Durchs Eisacktal, entlang des Tschögglbergs oder in die Dolomiten – im goldenen Oktober erkunden Liebhaber der nostalgischen Flitzer mit ihrem Gefährt Südtirols Schönheit in und um Schenna. In relaxter Atmosphäre rollen die Oldies zu den Ausfahrten an, dazwischen gibt es bei herbstlichen Spezialitäten und regionalen Köstlichkeiten ausreichend Gelegenheit zum Fachsimpeln oder einfach Beisammensein. Von 4. und 11. Oktober 2020 findet das Wochenprogramm der Golden Edition statt, das Vier-Tages-Arrangement beginnt mit Anreise am 7. Oktober.

Infos: www.schenna.com