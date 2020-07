Historischer Motorsport & Lifestyle in Texas

Historische Rennfahrer aus dem ganzen Land melden sich an, um am Eröffnungslauf des Groesbeck Grand Prix – A Motorsports Festival vom 5. bis 6. September 2020 teilzunehmen. Die Veranstaltung wurde von Michael Satterfield, dem Gründer von TheGentlemanRacer.com und dem erfahrenen Rennfahrer Richard Tomlin, ins Leben gerufen. Greg Riley, Autojournalist und Radio-Persönlichkeit, versucht, die Lücke zwischen Automobilausstellungen und Oldtimer-Rennen zu schließen, damit mehr Menschen den Nervenkitzel historischer Autorennen vor der atemberaubenden Kulisse der historischen Fort Parker Restoration in Groesbeck, Texas, erleben können.

Zu den Rennfahrern zählen die NASCAR-Legende Mike Powell und sein 1963er Ford Fairlane, Paul Hagger, der am Steuer seines Chevron B23 sitzt, der vom berühmten japanischen Rennfahrer Hiroshi Kazato zum Sieg auf dem Fuji Speedway gefahren wurde, und der Texaner Primo Maor werden pilotieren sein klassischer Alfa Romeo GT Jr. von 1967. Zusätzlich zu diesen aufregenden Autos haben mehrere andere historische MG-, Porsche-, Fiat- und Austin Healey-Sportwagen das erste Zeitfahren erreicht.

Der Groesbeck Grand Prix ist anders als jede Veranstaltung in Texas und bietet sowohl dem Teilnehmer als auch dem Teilnehmer ein beeindruckendes Erlebnis. Diese einzigartige Veranstaltung bringt historische Rennen in eine familiäre Umgebung, sodass die Zuschauer Fahrzeuge mit Geschwindigkeit in einer historischen Umgebung genießen können. In der historischen Pionier-Fort-Erholung kämpfen 50 handverlesene Fahrzeuge um die erste Mexia Concours Trophy.

Highlights:

Einladung zum historischen 1,5-Meilen-Zeitfahren

• 50 Concours-Fahrzeuge – nur auf Einladung

• Oldtimer-Club-Rallyes aus Dallas, Austin und Houston





Der Groesbeck Grand Prix ist als exklusive Veranstaltung konzipiert und bietet eine Plattform, um wichtige Akteure der Luxus-Automobil-Lifestyle- und Heritage-Motorsport-Community auf neue und aufregende Weise miteinander zu verbinden.



Weitere Informationen finden Sie unter

www.GroesbeckGrandPrix.com.