Am Samstag, den 4. Juli, an dem Tag, an dem Ducati vor 94 Jahren gegründet wurde, wurden das Ducati-Museum und das Bildungslabor Fisica in Moto in der Fabrik Borgo Panigale nach dem erzwungenen Corona-Stopp wieder für Besucher geöffnet.

Die Wiedereröffnung erfolgt schrittweise. Bis zum 30. September ist der Besuch des Ducati-Museums und des Bildungslabors auf Samstag und Sonntag beschränkt, mit Ausnahme der Zeit vom 3. bis 9. August und vom 17. bis 23. August, in denen auch Besuche an Wochentagen möglich sind.

Für Besucher ist ein Einzelticket zum Sonderpreis von 25 € erhältlich, das den Eintritt ins Museum und eine Führung durch das Fisica in Moto Laboratory beinhaltet. Eine einzigartige Gelegenheit, die Geschichte des Motorradherstellers in Borgo Panigale zu entdecken und wie die Gesetze der Physik in der Welt der Motoren angewendet werden. Die Besuche in der Fabrik bleiben aus Sicherheitsgründen ausgesetzt, aber in Kürze wird auf der Website Ducati.com eine neue virtuelle Tour verfügbar sein, in der die Besucher die Produktionslinien besichtigen können.