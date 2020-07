10 Traumhafte Roadtrips

Die Corona-Krise verändert unseren Sommerurlaub: Da die Mobilität eingeschränkt ist und Flugreisen als großes Infektionsrisiko angesehen werden, sind Reisen mit dem Auto und der lokale Tourismus in weniger überfüllte Gebiete so beliebt wie nie. Aus diesem Grund hat SEAT zehn Fahrtrouten in einige der außergewöhnlichsten Regionen Europas ausgewählt. Alleine, mit dem Partner, mit der Familie oder mit Freunden garantieren diese Routen ein unvergessliches Erlebnis auf Rädern – unter Einhaltung der Abstandsregeln.

1. Spanien: Kalksteinlandschaft. Der Nationalpark Picos de Europa, zwischen den Gemeinden Asturien, Kantabrien und Kastilien-León in Spanien gelegen, ist ein Ort von besonderer Naturschönheit. Hohe, zerklüftete Gipfel, kristallklare Seen und verschiedene Grüntöne sind die charakteristischen Merkmale dieses irdischen Paradieses. Wir schlagen vor, die Route in Riaño zu beginnen und zu den Covadonga-Seen zu fahren, vorbei an Soto de Sajambre und Cangas de Onís fü, um nach Potes zu kommen und die drei Gemeinden zu besuchen. Zu den auffälligsten Attraktionen zählen die Leonischen Fjorde, die Beyos-Schlucht und mehrere Aussichtspunkte. Eine ideale Reise durch die Natur für die ganze Familie und der SEAT Tarraco mit seiner Vielseitigkeit und bis zu sieben Sitzplätzen, ist das am besten geeignete Fahrzeug dafür.

2. Deutschland: Malerische Landschaft und Kultur. Die Romantische Straße in Deutschland gehört zu den reizvollsten Orten in Europa, die man besuchen und befahren kann. Die schöne Landschaft, Baudenkmäler und mittelalterlichen Burgen ihrer Dörfer sind charakteristisch für diese 460 Kilometer lange Strecke, die von Füssen, an der Südgrenze Deutschlands zu Österreich, bis nach Würzburg, zwischen Frankfurt und Nürnberg, führt. Die gesamte Route ist mit braunen Straßenschildern gekennzeichnet, sodass Sie alle 29 Städte und Dörfer der Romantischen Straße bequem erreichen können. Der SEAT Arona ist aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit eine vielseitige Option, wenn es darum geht, ein Auto zu wählen, um die vielen Kilometer auf Asphalt von Stadt zu Stadt zu fahren.

3. Portugal: Auf der Straße von Norden nach Süden. Portugal hat eine der längsten Straßen der Welt, die Estrada Nacional 2. Sie ist 738 Kilometer lang und durchquert das Land von Norden nach Süden. Sie führt durch elf Bezirke, acht Provinzen, vier Gebirgszüge, elf Flüsse und 32 Gemeinden, beginnend in Chaves und endend in Faro. Unterwegs beleben heiße Quellen, Heiligtümer, Burgen und Aussichtspunkte eine graue Asphaltroute, die von vielen als „portugiesische Route 66“ bezeichnet wird. Fahrspaß, Komfort und Sicherheit auf einer solchen Straße müssen nicht in Widerspruch zueinander stehen; ausgestattet mit bis zu 190 PS und einem großen und geräumigen Innenraum kombiniert der Ateca diese Eigenschaften perfekt.

4. Vereinigtes Königreich: Vom Sattel zum Surfbrett. In Großbritannien beginnt eine großartige Option für eine Autofahrt in Horsham, einer Marktgemeinde im Süden Englands, die im Mittelalter als Pferdehandelsposten bekannt war. Sobald Sie das Schloss besichtigt haben, geht es weiter durch den atemberaubenden South Downs National Park und nach Winchester, wo Sie die große Kathedrale und die Große Halle besuchen können, in der eine Nachbildung von König Arthurs rundem Tisch an den Wänden hängt. Von dort führt die bekannte A303 am imposanten Megalith-Monument von Stonehenge vorbei und weiter durch Devon in die kornische Stadt Newquay. Im äußersten Westen Englands verschmilzt das Meer mit dem Land und Surfen ist dort die beliebteste Sportart. Wenn Sie es ausprobieren möchten, ist der Dachgepäckträger des SEAT Tarraco der ideale Ort, um Ihre Boards zu transportieren. Auch wenn Sie andere Wassersportarten bevorzugen, können Sie in seinem bis zu 760 Liter großen Kofferraum alles mitnehmen, was Sie brauchen.

5. Italien: Das Meer ist Ihr Reisebegleiter. Eine der landschaftlich schönsten und dennoch unbekanntesten Straßen des Landes führt im Hinterland Italiens durch Apulien: Die SP 81, eine 47 Kilometer lange Küstenstraße von Otranto nach Santa Maria di Leuca an der Adriaküste. In Otranto können Sie das Castello Aragonese, die Kathedrale und die Basilika San Pietro besichtigen und dann entlang der Küste weiterfahren, vorbei am Leuchtturm von Punta Palascia (dem östlichsten Punkt Italiens), an Porto Badisco und seinem türkisfarbenen Wasser, den jahrhundertealten Olivenbäumen von Santa Cesarea Terme und der Grotte Zinzulusa de Castro. Wenn Sie in Santa Maria de Leuca im Süden Italiens ankommen, finden Sie einen Leuchtturm und die Basilika der Madonna di Finibus Terrae („das Ende der Welt“), wo sich das Meer und der Himmel treffen. Der SEAT Ibiza ist das ultimative Fahrzeug für diese typisch mediterrane Reise.

6. Schweiz: Gemütliche, ländliche Atmosphäre. Eine gute Art, sich in der Schweiz fortzubewegen, ist das Auto, da Sie jederzeit eine Pause einlegen können, um die schönen Landschaften zu genießen. Von der Hauptstadt Bern aus erreichen Sie nach einem Besuch des Stadtzentrums, das vom Wasser der Aar umgeben ist, das grüne Tal von Grindelwald, einer alpinen Landschaft mit zahlreichen Wanderwegen und Aussichtspunkten. Von hier aus gelangen Sie nach Interlaken, das seinen Namen von den beiden Seen hat, die es umgeben, nach Luzern, wo Sie die Spreuerbrücke, eine jahrhundertealte Holzbrücke, das Löwendenkmal, das in Marmor gehauen ist, und das faszinierende Verkehrshaus finden.Schließlich endet die Route im Städtchen Stein am Rhein mit seinem mittelalterlichen Ambiente, vorbei am Rheinfall. Dank seiner Anpassungsfähigkeit sowohl an städtische Umgebungen als auch an gebirgigere Landschaften ist der SEAT Ateca die perfekte Wahl.

7. Frankreich: Wunder von Wasser und Sand. In Französisch-Okzitanien verläuft die Route zwischen der Region Lozère und dem Aveyron. Wir verlassen die Stadt Ispagnac und ihre Brücke aus dem 14. Jahrhundert und erreichen das mittelalterliche Städtchen Gorges-du-Tarn-Causses, eine Mischung aus Natur und Geschichte, und fahren dann weiter nach La Malène auf der spektakulären, im Zickzack verlaufenden steilen Straße, von der aus man das Tal des Flusses Tarn sehen kann. Die Massegros-Causses-Schluchten und Le Rozier sind perfekte Orte, um Schluchten zu durchqueren. Schließlich können Sie auf dem Viadukt von Millau einen außergewöhnlichen Sonnenuntergang genießen. Mit dem SEAT Tarraco FR stehen Sportlichkeit und familiärer Raum nicht im Widerspruch zueinander, sodass die Anpassung an die Umgebung nicht schwierig sein wird.

8. Kroatien: Weltkulturerbe. Beginnend in Varazdin, das wegen seiner Barock- und Rokokobauten auch als “kleines Wien” bekannt ist, fahren Sie ein kurzes Stück südlich zur heutigen Hauptstadt Zagreb, einer Kombination aus Tradition und Moderne. Weiter südlich liegt der Nationalpark Plitvice, der von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, mit seinen 16 Seen, die durch Wasserfälle miteinander verbunden sind. Schließlich endet die Route in Sibenik, der Stadt der Festungen, mit ihren labyrinthartigen Gassen und zwei Hauptattraktionen: der Jakobskathedrale und der Festung St. Nikolaus, zwei weitere Weltkulturerbestätten.Die beste Möglichkeit, in einer geschützten Umgebung wie dieser zu fahren, ist die Mild-Hybrid-Version des neuen Leon, der bis zu 150 PS leistet und dabei weniger Schadstoffemissionen aufweist.

9. Rumänien: Kurven, grüne Landschaften und Adrenalin. Die Autobahn Transfăgărășan (DN7C) in Rumänien hat nicht nur einen Namen, der fast unmöglich auszusprechen ist, sondern auch 90 Kilometer Kurven und steigt in einigen Abschnitten auf eine Höhe von mehr als 2.000 Metern an. Der Sommer ist die beste Zeit, um sie zu befahren, da sie bis Mitte Juni schneebedeckt sein kann. Wenn man die Stadt Sibiu verlässt, ein kultureller Hotspot mit nicht weniger als zwölf Museen, führt die kurvenreiche Straße am Balea-See und -Wasserfall vorbei. Wenige Kilometer weiter südlich liegen der Vidraru-See und das Schloss Poineari, das dem realen Vlad Tepes gehörte (auf dem Bram Stokers Figur Dracula basiert). Am Ende der Route erreichen wir Curtea de Arges, eine der ältesten Städte des Landes mit einem einzigartig geformten Kloster, das in einem grünen Garten liegt. Das neue adaptive Fahrwerksregelsystem des Leon DCC Slider, das die Federung automatisch einstellt, ist das richtige Fahrzeug für diese Höhenroute.

10. Norwegen: Die Straße der Trolle. Der Trollstigen (oder der Trollspfad) ist eine 106 Kilometer lange Straße, die durch Westnorwegen führt und sich über steile Hänge, zerklüftete Berghänge, Wasserfälle und grüne Täler schlängelt. Aufgrund der komplizierten Wetterbedingungen in der Region kann sie nur in den Sommermonaten befahren werden.Mit 18 Haarnadelkurven führt sie in die norwegischen Fjorde und hat an ihrem höchsten Punkt einen Panoramaaussichtspunkt. Der neue Leon Sportstourer ist mit seinem Allradantrieb das perfekte Auto, wenn es darum geht, sich den Kurven der Straße anzupassen.