Oldtimer als Spende

StarterMotor, eine Wohltätigkeitsorganisation, die junge Menschen dazu inspirieren soll, sich mit Oldtimern vertraut zu machen, sammelte über 3000 Pfund, mit dem Verkauf eines 1993 VW Polo, der vom führenden Versicherer Hagerty UK beim Bonhams MPH March Sale in Bicester Heritage finanziert wurde.

Hagerty UK, ein langjähriger Unterstützer der StarterMotor-Wohltätigkeitsorganisation, erklärte sich bereit, den Kauf des Fahrzeugs als wohltätige Spende zu finanzieren, da dies ihrem Wunsch entspricht, eine neue Generation in der Welt der Oldtimer willkommen zu heißen. Hagerty versicherte das Auto auch, während es in der Obhut der Heritage Skills Academy (HSA) war, die das Auto für die Auktion vorbereitete, und profitierte von der StarterMotor-Wohltätigkeitsfinanzierung.

Im Dezember 2019 bot Rob Hubbard von Bonhams MPH an, bei ihrem März-Verkauf ein StarterMotor-Auto zu verkaufen, und stimmte zu, dass alle Einnahmen an die Wohltätigkeitsorganisation zurückgegeben würden. David Withers, Geschäftsführer von StarterMotor, begann die Suche nach einem geeigneten Fahrzeug und fand im Januar 2020 einen leicht modifizierten VW Polo CL mit nur zwei Besitzern, einer vollständigen Servicegeschichte und nur 60.000 km.

Das Auto kam am 29. Januar bei der Heritage Skills Academy in Bicester Heritage an und wurde anschließend für die Bonhams MPH-Auktion gebucht, die am 21. März stattfand. Der leicht modifizierte Polo war in gutem Zustand, aber um auktionsbereit zu sein, stellten die HSA-Auszubildenden das Fahrwerk auf den Werksstandard zurück, ersetzten ein nicht originales Lenkrad, stellten die Unterhaltung im Auto auf den Werksstandard zurück und ersetzten G60-Räder durch OE 13-Zoll Artikel mit Goodyear Premium-Reifen. Alle nicht standardmäßigen Teile waren im Verkauf enthalten.

Mechanisch führten die HSA-Auszubildenden einen umfassenden Service durch, einen Umbau am oberen Ende, montierten eine neue Kopfdichtung, eine Wasserpumpe, einen Kambelt und Stößel. Nach Abschluss der Arbeiten führte Auto Waxworks alle Details durch. Insgesamt wurde der VW 80 Stunden in der Werkstatt verwöhnt.

Das fertige Auto brachte £ 3150 für die Starter Motor-Wohltätigkeitsorganisation über ein versiegeltes Gebot ein, da aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs die Bonhams-Auktion hinter verschlossenen Türen stattfand.