Konstant schnell und hervorragend navigierend, ging der Gesamtsieg bei der Andalucía Rally 2020 an den Argentinier Kevin Benavides (Monster Energy Honda Rallye). Zweiter (7:42) wurde Adrien Van Beveren (Monster Energy Yamaha Rallye) – ein bemerkenswertes Comeback des Franzosen nach seinem Dakar-Crash. Nur wenige Sekunden hinter ihm als Dritter (7:54) erzielte der Spanier Lorenzo Santolino (Sherco TVS Rallye Factory) zum ersten Mal einen Platz auf einem großen Rallye-Podium. Bei den Autos enttäuschte der Favorit nicht, denn Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) holte einen hart erarbeiteten Sieg. Zu seiner eigenen Überraschung schaffte es Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW), seinen Buggy mit Zweiradantrieb 3:14 Minuten hinter dem Sieger auf den zweiten Platz zu bringen, während Yazeed Al Rajhi (Overdrive) mit 10:31 Dritter wurde.

Kevin Benavides, der seit Start der Andalucía Rally 2020 die Führung in der Gesamtwertung innehatte, war hier in Spanien an Bord seiner Monster Energy Honda der Mann der Stunde und freute sich im Vorfeld der Dakar über diesen Sieg. Wenn Kevin Benavides am Morgen mit einem relativ komfortablen Vorsprung startete, so galt das nicht für den zweitplatzierten Mann im Gesamtklassement, Adrien Van Beveren (Monster Energy Yamaha Rallye). Tatsächlich lag sein Herausforderer für die zweite Stufe auf dem Podium, Lorenzo Santolino (Sherco TVS Rallye), bei Km 152 mit 3 Sekunden in Führung. An dritter Stelle stand der Spanier Lorenzo Santolino (Sherco TVS Factory), der seinen Podiumsplatz gegen die Crème de la Crème der Rallye-Raid-Fahrer verteidigte.

Außerhalb des Podiums gab es bemerkenswerte Leistungen des australischen Rookies Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory), der von Beginn an zeigte, dass er Renngene hat, als er ex aequo mit seinem Teamkollegen Toby Price in der Super Special ins Ziel kam und die letzte Etappe mit 7 Sekunden vor seinem Landsmann Toby Price gewann. Besondere Erwähnung verdient auch der Neuling bei der Monster Energy Yamaha Rallye, Ross Branch, der eine Spezialprüfung gewann und im Gesamtklassement vorne mitspielte, bis er auf der vorletzten Etappe Probleme bekam. Offensichtlich hat er das richtige Tempo und die richtige Einstellung, um Großes zu erreichen.

In der Rallye 2 ging der Sieg an Multi-Enduro-Weltmeister David Knight (HT Rallye) vor dem tschechischen Freestyler Libor Podmol und Camille Chapeliere (KTM Baines Motos) als Dritte. In der Challenge Road to Dakar schließlich geht der Sieg an den Spanier Tosha Schareina (450 HVA), da David Knight mit seinen Siegen in der Enduro-Weltmeisterschaft nicht für diese Kategorie qualifiziert ist. Tosha gewinnt auch die Kategorie Enduro-Cup vor dem Franzosen Matthieu Doveze (KTM) und einem weiteren Spanier, Ruben Saldaña Goñi, der ebenfalls eine 450 HVA fährt.

In den Quads geht der Sieg an Jerôme Connart vor seinem französischen Landsmann Alexandre Giroud, Dritter wird der Pole Kamil Wisniewski. Bei den Autos ist Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) gekommen, um sich auf die nächste Dakar vorzubereiten, aber als vollendeter Wettkämpfer kam er auch, um zu gewinnen. Die Arbeit für den beliebten Fahrer, der diese erste Andalucía Rally 2020 zu seiner bereits sehr beeindruckenden Bilanz hinzufügt, ist getan.

Wenn Nasser Al Attiyah mit großen Hoffnungen hierher kam, so hatte sein Rivale Carlos Sainz (Mini X-Raid JCW), wie er selbst zugab, in seinem “unpassend” großen Buggy mit Zweirad-Antrieb wirklich nicht viel zu erwarten. Trotz der Enttäuschung, nach einer Zeitstrafe von 10 Minuten nicht mehr um den Sieg kämpfen zu können, war Yazeed Al Rajhi (Overdrive) mit seinem Tempo bei der Rallye zufrieden und noch glücklicher, wieder mit seinem Beifahrer Dirk von Zitzewitz vereint zu sein.

In der Klasse T2 für die Serie 4×4 gewinnt Akira Miura (Land Cruiser Toyota AutoBody) vor seinem Teamkollegen Ronald Basso mit Cristina Giampaoli (4WD Jaton Racing).

In T3 ist es Mitch Guthrie (Red Bull Off-Road Junior Team) vor seinem Teamkollegen Kevin Hansen und Jean Luc Pisson als Dritter (Zephyr PH Sport).

In der Klasse SSV T4 siegte Aron Domzala (Monster Energy Can Am) vor seinem Teamkollegen Gerard Farrés und dem portugiesischen Fahrer Rui Carneiro (MMP Can Am T4) als Dritter und Sieger der Challenge Road to Dakar.

Fotos: ©Andalucía Rally