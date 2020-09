Kingston Customs: BMW „Phantom Good Ghost“

Die kleine Motorradschmiede Kingston Customs in Gelsenkirchen ist in der Motorradszene durchaus bekannt für ihre sehr beindruckenden Umbauten, wie zum Beispiel die BMW White Phantom oder die BMW R9T Kingston Design oder eine ganze Serie der BMW R75 Bobber. Nun stellte die Manufaktur von Dirk Oehlerking das neueste Werk vor – die BMW „Phantom Good Ghost“, das dritte Design in seiner Phantom Serie. Das formvollendete fließende Design ist so schön, dass es eigentlich in ein Museum gehört. Und so sollte es auch sein, denn die Good Ghost ist eine Auftragsarbeit für das Hass Moto Museum in Dallas.

Als Basis diente eine BMW R100 RS Baujahr 1980. Die geschwungene Form der Karosserie ist handgearbeitet und wurde aus 2mm Aluminiumblech geformt. Da der Tank wegen der schmalen Karosserie sehr reduziert ausfällt, wurde ein zweiter kleiner Tank hinter dem Getriebe angebracht. Eine externe Kraftstoffpumpe gleicht den Kraftstoffbedarf aus. Die Vergaser und Luftfilter wurden hinter der Karosserie versteckt und versorgen den Zylinder über ein Ansaugrohr mit dem Gemisch.

Der Sattel ist aus Leder und zieht sich bis zum Lenker. In der Höhe des schmalen vorderen Tanks, der ebenfalls mit Leder überzogen ist, sind vier Kingston Design Armaturen eingearbeitet. Besonders auffällig sind das schwungvoll gearbeitete Heck und die gerundete Front, die eine Doppel-Nierenmaske ziert – eine Hommage an den BMW 328. Die Abgasrohre verlaufen an der Unterkante der Karosserie und ziehen sich parallel bis zu dem zugespitzt verlaufenden Heck, an dessen Ende die Heckleuchte integriert ist.

Ein ganz besonderes Feature sind die beiden seitlichen Heckklappen, die den Radlauf abdecken. Auf der einen Seite befinden sich in der Klappe jegliche Bordwerkzeuge, auf der rechten Seite ist alles für den Picknick-Stopp zu finden. Kingston Customs hat mit diesem Art-Deco gestylten Motorrad ein absolutes Designhighlight in der Motoradbranche geschaffen.

Fotos: ©Kingston Customs