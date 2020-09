BMW Motorrad präsentiert neues Custom Bike: Die Blechmann R 18

Ein starker Charakter braucht einen starken Namen. Der „Blechmann“ ist ein Name kräftig wie Metall. Es ist auch der Spitzname von Bernhard Naumann, ein renommierter Customizer aus Österreich. Gemeinsam mit BMW Motorrad präsentiert er seine neuste Kreation: Die Blechmann R 18.

Die BMW R 18 steht wie kein BMW Motorrad zuvor ganz in der Tradition historischer BMW Motorräder. Sie nimmt sowohl technisch als auch optisch Anleihen an berühmten Modellen wie der BMW R 5 und rückt das Wesentliche am Motorrad wieder in den Mittelpunkt. Grund genug für Bernhard Naumann, so wenig wie möglich an dem Rahmen und der Technik zu verändern und ausschließlich die originalen Montagepunkte für die Kreation der Blechmann R 18 zu nutzen.

Die Blechmann R 18 im Detail

Bernhard Naumann nutzt keine Skizzen und keine Zeichnungen im Vorfeld. Seine Inspiration holt sich der Blechmann beim Schrauben selbst. „Meinen Entwurf zeichne ich direkt am Objekt mit dem finalen Werkstoff. So kann ich auf Anforderungen direkt eingehen und habe alle Proportionen zu jeder Zeit im Blick“, erklärt der Designer.

Für die Blechmann R 18 zäumte er „das Viech zunächst von hinten auf“, um die Proportionen für die Frontverkleidung richtig einschätzen zu können. Der sportliche Einsitzer basiert auf der ursprünglichen Tragekonstruktion von hinterem Kotflügel, Sitz und Sozius. Das Rücklicht stammt von Kellermann. Der Tank wurde aufwendig angepasst: Zum einen ist er schmaler, was ihn sportlicher macht und den Motor weiter freilegt. Zum anderen wurde er mit Knieschlussaussparungen versehen, was die sportliche Linie weiter unterstützt. Das originale Lenkrohr wurde als Basis für den sportlichen Stummellenker genutzt.

Als nächstes nahm sich Blechmann der Individualisierung der Scheinwerfer an. Wie auch bei seinem letzten BMW Custom Bike „Giggerl“, einem Umbau der BMW R nineT, sollten die Scheinwerfer wieder in dezentem Nierendesign sein. So stellte Blechmann eine Glühfadenleuchte prominent ins Zentrum. Der nach vorne geneigte Scheinwerfer unterstreicht das grundsätzliche Layout des Custom Bikes. Vollendet wurde die Personalisierung der Blechmann R 18 durch eine dezente, schwarze Lackierung und der BMW-typischen weißen Doppellinierung. In Summe arbeitete das Team rund um Blechmann 450 Stunden an seiner Version der BMW R 18.

Definition Customizing

Sein Werk begreift Blechmann nicht als klassisches „customizen“. „Meine Arbeit beginnt damit, dass ich Teile der ursprünglichen Version soweit entferne, bis eine weiße Leinwand übrigbleibt. Mit dem Baufortschritt entwickelt sich dann das Design. Ich nenne das ‚Rapid-Prototyping- Blechmann-Style‘ “, so der Customizer. Das ist es, was seine Werkstatt einzigartig macht.

Grundsätzlich arbeitet Blechmann alleine an der Gestaltung und handwerklichen Ausarbeitung. Bei Bedarf lässt er sich von handverlesenen Profis unterstützen. „Alleine kann man gar nichts auf dieser Welt, aber ich bin froh, eine verlässliche personelle Infrastruktur zu haben“.

Fotos: ©BMW