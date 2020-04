Erinnerungen an ein bewegtes Leben

Vor 100 Jahren wurde Duncan Hamilton geboren. Der britische Autorennfahrer und Le Mans Sieger hatte im Jahr 1948 sein eigenes Unternehmen, die Firma Rofgo gegründet, ein globales Handelsunternehmen für Wettbewerbs- und Oldtimer. Sie erinnert nun an den 100. Geburtstag des legendären Gründers. Duncan Hamilton war sicherlich ein Charakter, aber auch einer der führenden Rennfahrer Europas in der Nachkriegszeit, der später die bisher lustigste Autobiografie des Motorsports verfasste.

James Duncan Hamilton wurde in Cork, Irland geboren. Während seines Studiums am Brighton College, fuhr er ein Meisterauto durch eine Wand – wohl alles nützliche Vorbereitung für seine späteren Jahre als Wettkampffahrer mit bemerkenswertem Können und Bravour. Seine Einführung in die Welt des Motorsports erfolgte in Brooklands. Indem er Overalls anzog und einen Eimer Wasser trug, bahnte er sich seinen Weg in die Box, wo er den gutgläubigen Mechanikern Unterstützung bot und schließlich an den Autos bekannter Fahrer wie Bandleader Billy Cotton arbeitete. Brooklands öffnete auch seine Augen für die Luftfahrt und die ereignisreichen Kriegsjahre verbrachte er im Fleet Air Arm, wo er am häufigsten an den Kontrollen von Supermarine Seafires gesehen wurde.

Werks-Ferrari-Fahrer Froilán González beschrieb Duncan Hamilton als “den schnellsten Regenwetterfahrer der Welt“. Er war jedoch auch im Trockenen gut drauf, und zu seinen vielen Erfolgen am Steuer gehörten: der Gesamtsieg mit Tony Rolt (von Colditz) bei den 24 Stunden von Le Mans 1953 und die 12 Stunden von Reims 1956 mit Ivor Bueb – beide Welche Ergebnisse wurden an Bord von Jaguaren erzielt. Die Paarung von Hamilton und Rolt übertraf das Rennen von Le Mans 1954 in einem werkseitig gelieferten Jaguar beinahe und verlor schließlich gegen González ‘weitaus stärkeren Ferrari mit dem geringsten Vorsprung seit 23 Jahren. In elf Saisons des hochkarätigen Motorsports trat Duncan gegen Größen wie Fangio, Ascari, Villoresi, Castellotti, Moss und die engen persönlichen Freunde Collins und Hawthorn an. Er fuhr Grand-Prix-Autos von Lago-Talbot, Maserati, HWM und ERA und arbeitet in Teamsportwagen für Jaguar, Ferrari und Healey. Er bestritt nicht weniger als neun Mal hintereinander Le Mans, das schwierigste aller Autorennen der Welt.

Nach dem tragischen Tod seines engen Freundes Mike Hawthorn gab Duncan im April 1959 offiziell seinen Rücktritt vom Motorsport bekannt, woraufhin er seine Energie auf das Segeln und den Ausbau des angesehenen Autohauses konzentrierte, das er 11 Jahre zuvor gegründet hatte. Heute bekannt als Duncan Hamilton ROFGO, wird es seit 45 Jahren von seinem Sohn Adrian geführt und gilt als einer der weltweit führenden Händler für Wettbewerbs- und Oldtimer (www.dhrofgo.com). Duncan starb am Freitag, dem 13. Mai 1994, im Alter von 74 Jahren,

Fotos: ©Rofgo