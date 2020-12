Echter Kampfgeist: Aston Martin und der Motorsport

Aston Martin ist weltweit für seine Erfolge im Rennsport bekannt. Ein historischer Gesamtsieg in Le Mans und ein dritter Sieg in Folge bei den 1.000 km auf dem Nürburgring machten Aston Martin 1959 zum World Sportscar Champion. Mehrfache Klassensiege in Le Mans reichen von 1931 bis zum diesjährigen Mehrklassensieg, der die GT-Konstrukteurs-WM im Langstreckenrennen sicherte. Zahlreiche Renn- und Klassensiege im Laufe der Jahre haben die Marke als einen der großen Namen im Langstreckensport zementiert.

Weniger bekannt sind hingegen die Erfolge von Aston Martin beim Grand Prix von Europa und später in der Formel 1TM. Diese sind aber ebenso bemerkenswert. Seit den Anfängen von Aston Martin vor 107 Jahren, als das Unternehmen 1913 von Lionel Martin und Robert Bamford in einer kleinen Londoner Werkstatt gegründet wurde, war die Teilnahme an hochkarätigen Autorennen ein fester Bestandteil des Ethos und der Identität des Unternehmens.

Jetzt, da sich die britische Luxusmarke darauf vorbereitet, zum ersten Mal seit mehr als 60 Jahren in die F1TM zurückzukehren, ist der ideale Moment, um auf die Geschichte der Marke in der anspruchsvollsten Motorsportklasse der Welt zurückzublicken.

1920er Jahre

Seit seinen ersten Tagen an der Spitze der jungen Sportwagenfirma träumte Aston-Martin-Mitbegründer Lionel Martin davon, den Namen des Unternehmens, das er zusammen mit seinem Partner Robert Bamford ins Leben gerufen hatte, in die Arena des Grand-Prix-Rennsports zu bringen.

Der Name Aston Martin hatte sich auf den Bergrennstrecken Großbritanniens etabliert und Lionel hatte selbst beachtliche Erfolge am Steuer seines eigenen Wagens, aber er wusste, dass Grand-Prix-Rennen in ganz Europa den größeren Ruhm bringen würden.

Zu Beginn der “Roaring 20s” rückte dieser Traum in greifbare Nähe, als Martin einem jungen Rennfahrer, Graf Louis Zborowski, vorgestellt wurde. Dieser märchenhaft reiche Sohn eines polnischen Grafen und einer amerikanischen Erbin hatte einen unstillbaren Durst nach Geschwindigkeit und eine starke Vorliebe für den Motorsport.

Mit einem Vermögen, das ihn heutzutage bequem als Milliardär einstufen würde, hatte Zborowski reichlich Ressourcen zur Verfügung, die ihm, zusammen mit seinem Wissen über Aston Martin, das Vertrauen gaben, gleich zwei Rennwagen bei der Firma in Auftrag zu geben.

In Zusammenarbeit mit Lionel Martin und seinem Team entstand der Plan, zwei Autos zu bauen, die 1922 an der Isle of Man TT (Tourist Trophy) teilnehmen sollten. Zborowski stellte rund 10.000 Pfund für das Projekt zur Verfügung – ein kleines Vermögen zu dieser Zeit – und das Geld floss nicht nur in die Autos, sondern auch in die Entwicklung eines völlig neuen 16-Ventil-Vierzylinder-Rennmotors mit zwei obenliegenden Nocken.

Der erste Aston Martin Grand Prix mit diesem 1.486-ccm-Aggregat leistete rund 55 PS bei 4.200 U/min. Das Auto wog 750 kg, kam auf eine Höchstgeschwindigkeit von 85 mph und verfügte über zwei Sitze – einer davon versetzt, wie es das damalige Grand-Prix-Reglement vorschrieb, um den mitfahrenden Mechaniker unterzubringen – ein unverzichtbares Mitglied des Teams, nicht zuletzt, weil seine Aufgabe u.a. darin bestand, den Kraftstofftank über eine Handpumpe unter Druck zu setzen.

Unglaublich, zumindest nach heutigen Maßstäben, dass der Wagen selbst zu den Rennveranstaltungen gefahren wurde, an denen er teilnahm.

Wie immer bei Aston Martin hat auch der Motor selbst eine Geschichte hinter sich. Während 16-Ventil-Rennmotoren 1922 bereits seit einigen Jahren erfolgreich entwickelt wurden – Peugeot, Bugatti und A.L.F.A. hatten allesamt großvolumige 16-Ventil-Aggregate für den Rennsport und Geschwindigkeitsrekorde entwickelt – sollte die Entstehungsgeschichte des Aston-Martin-Triebwerks wesentlich bunter sein.

Graf Zborowskis enger Freund und Rennfahrerkollege, Clive Gallop, kannte den Peugeot-Ingenieur Marcel Gremillion. Der talentierte Franzose war ein Schüler des großen Motorenkonstrukteurs Ernest Henry gewesen, der jetzt bei Ballot arbeitete.

Gremillion überredete Henry, ihm Details des 3,0-Liter-Motors von Ballot zu überlassen. Henry tat nichts weiter, als seine Zeichnungen in zwei Hälften zu zerreißen, die Gremillion dann in die untere Hälfte des Bamford & Martin-Motors mit nur einer Nocke und 16 Ventilen umwandelte – als Gegenleistung für einen, wie es hieß, beträchtlichen Beutel voller Goldmünzen!

So wurde aus dem von Henry entworfenen 3,0-Liter-Motor der 1,5-Liter-Motor von Bamford & Martin mit 16 Ventilen und einfacher Nocke.

Grand-Prix-Debüt

Eigentlich sollten die Chassis TT1 und TT2 bei der Tourist Trophy am 22. Juni 1922 an den Start gehen, doch die Zeit drängte und sie konnten nicht fertiggestellt werden. Stattdessen entschied man sich, die Wagen beim Großen Preis von Frankreich am 15. Juli in Straßburg einzusetzen und dort das Debüt von Aston Martin im Grand-Prix-Sport zu geben.

Zborowski saß am Steuer des TT1, mit Len Martin (nicht verwandt) als Mechaniker, während Clive Gallop den TT2 pilotierte, unterstützt von Mechaniker H.J. Bentley (ebenfalls nicht verwandt).

Vielleicht war es unvermeidlich, dass beide Autos mit Motorproblemen ausfielen, weil die Leistung des Motors geringer war als für die Rennen vorgeschrieben, da sie in Eile entwickelt wurden und Ballast mitführen mussten. Aber die Erfahrung war für das junge Team aus der Abingdon Road in Kensington aufregend genug, um das Abenteuer Grand Prix fortzusetzen.

Die anfangs hastig konstruierten TT-Autos wurden im Laufe der Zeit weiterentwickelt und erreichten in den folgenden Monaten und Jahren mehrere Podiumsplätze, darunter einen zweiten Platz beim Grand Prix de Penya Rhin 1922, der auf der Rennstrecke von Villafranca ausgetragen wurde. Das Team wiederholte dieses Ergebnis bei der gleichen Veranstaltung im folgenden Jahr und wurde Dritter beim Grand Prix de Boulogne, ebenfalls 1923.

Der frühe Unfalltod Zborowskis im Jahr 1924, fast zwangsläufig am Steuer eines Rennwagens, läutete den Anfang vom Ende von Aston Martins erstem Ausflug in den Spitzenmotorsport ein. Ungeachtet vieler erfolgreicher Auftritte als Privatfahrer sollte es weitere 20 Jahre dauern, bis die Marke wieder einen ernsthaften Eindruck im Grand-Prix-Sport hinterließ.

1940er Jahre

Auch wenn es sich technisch gesehen nicht um eine hochkarätige Veranstaltung handelt, ist der Grand Prix von Belgien von 1946 im Zusammenhang mit den Rennambitionen von Aston Martin erwähnenswert.

Der frühe Nachkriegs-Motorsport in Europa war nach heutigen Maßstäben eine eher beschauliche Angelegenheit. Viele der Autos, die weniger als ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs um die Lorbeeren kämpften, waren, wenig überraschend, nicht ganz neu.

Aston Martins “Speed Model”-Rennwagen aus der Vorkriegszeit waren immer noch konkurrenzfähig, und so war es nicht verwunderlich, dass ein heute berühmter Aston Martin 2,0-Liter-Sportwagen aus dem Jahr 1936 am Sportwagen-Grand Prix Automobile de Belgique 1946 teilnahm, der am 16. Juni auf einem provisorischen Straßenkurs in Brüssel stattfand.

Am Steuer saß eine der schillerndsten Figuren, die je mit der Marke in Verbindung gebracht wurden: St. John Ratcliffe Stewart Horsfall ¬– oder einfach nur “Jock.

Geboren in einer wohlhabenden Familie und als einer von sechs Jungen, begeisterte sich Jock schon früh für die Welt des Automobils und erwarb 1934, im Alter von nur 24 Jahren, seinen ersten Aston Martin. Als erfolgreicher Börsenmakler wurde Horsfall schnell Teil der “Aston Martin Familie” und half der Marke maßgeblich bei der Entwicklung und Erprobung.

Während des Krieges diente er beim MI5 und zu seinen Aufgaben gehörte es, Offiziere und Agenten des MI5, Doppelagenten und gefangene feindliche Spione sehr schnell von einem Ort zum anderen zu fahren. Dies war umso bemerkenswerter, weil Horsfall stark kurzsichtig war, aber keine Brille zur Korrektur seiner Sehkraft tragen wollte.

Beim ersten belgischen Sportwagen-Grand-Prix der Nachkriegszeit fuhr Jock mit seinem eigenen Fahrzeug als erstes durch die Zielflagge, vor einer Gruppe von Frazer Nash, BMW und Alvis. Ein bemerkenswerter Sieg für eine “Oldtimer”-Maschine.

Der Rennwagen wurde von einem Vierzylindermotor mit 1.950 cm³ und obenliegender Nockenwelle angetrieben, der etwa 125 PS leistete und rund 800 kg wog. Mit einer offenen Karosserie im “Ulster-Stil”, zwei Sitzen und separaten Kotflügeln erreichte er eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h.

Aber selbst der Sieg in Belgien war noch nicht der größte Erfolg für Horsfall. Der kam drei Jahre später, als er beim 24-Stunden-Rennen von Spa 1949 als Privatfahrer am Steuer eines Aston Martin Speed Model den zweiten Platz in der Klasse und den vierten Platz in der Gesamtwertung belegte. Was diese Leistung so bemerkenswert macht, ist die Tatsache, dass ihm zwar Paul Frère als Beifahrer zur Verfügung stand, Horsfall sich aber dafür entschied, das Auto während der gesamten 24 Stunden allein zu fahren.

Tragischerweise kam Horsfall etwas mehr als vier Wochen später bei einem Unfall beim BRDC-Trophy-Rennen 1949 in Silverstone ums Leben. Sein Ansehen in den Reihen der Aston-Martin-Besitzer und -Enthusiasten lässt sich jedoch nicht zuletzt daran ermessen, dass der Aston Martin Owners’ Club zu seinem Gedenken jährlich eine Rennveranstaltung organisiert: die St. John Horsfall Memorial Trophy.

1950er Jahre

Die 1950er Jahre waren eine aufregende Zeit für Aston Martin. Firmeneigentümer Sir David Brown, der das Unternehmen 1947 erworben hatte, bevor er später im selben Jahr die Marke Lagonda hinzukaufte, schuf kontinuierlich fein gestylte britische Sportwagen von wachsender Attraktivität.

Sir David erkannte die Bedeutung des Motorsports für den kommerziellen Erfolg der Marke und heckte 1955 einen kühnen Plan aus, um Autos zu bauen, die es sowohl in der Sportwagen-Weltmeisterschaft als auch in der noch relativ neuen Formel-1-Weltmeisterschaft mit der stärksten Konkurrenz aufnehmen sollten.

Die Geschichtsbücher konzentrieren sich auf die Errungenschaften des DBR1, der Le Mans gewann, und des DB3S, der ihm vorausging, aber der erste Vorstoß in den Einsitzer, DP155, kann als wertvolle Lektion für die Marke angesehen werden und war der Vorläufer der späteren Grand-Prix-Wagen der 1950er Jahre. Parallel zu diesem Projekt begann Sir David mit der Arbeit an einem neuen Motor und einem neuen Straßenwagen-Design, aus dem der DB4 werden sollte.

So entstand dann der Aston Martin DBR4. Er wurde bereits 1957 getestet, aber erst 1959 gab der Wagen sein Wettbewerbsdebüt bei der BRDC International Trophy, die nach Formel-1-Regeln in Silverstone im Mai desselben Jahres stattfand.

Zwei Autos traten an und Wagen Nr. 1, gefahren vom Sieger des 24-Stunden-Rennens von Le Mans, Roy Salvadori, belegte einen beachtlichen zweiten Platz hinter Jack Brabham in einem Cooper-Climax T51. Angetrieben von einem 2.493ccm Sechszylinder RB 250 Motor mit Trockensumpfschmierung, der auf der gleichen Basis wie der DBR1 Sportwagenmotor basierte, war der DBR4/250 ein 256 PS starker Spaceframe-Einsitzer mit einem Gewicht von 575kg.

Obwohl er von einigen Stars der damaligen Zeit gefahren wurde, darunter Salvadori und Carroll Shelby, konnte der DBR4 mit Frontmotor nicht mit der neuen Mittelmotor-Konkurrenz mithalten und erreichte in der Formel 1 nicht das, was sein Cousin DBR1 in der Sportwagen-Arena erreichte. Nach einem enttäuschenden Debüt seines Nachfolgers, des DBR5, zog sich Aston Martin 1960 aus dem hochkarätigen Einsitzer-Motorsport zurück.

2010er Jahre

Nach einer Pause von fast einem halben Jahrhundert kehrten die Flügel von Aston Martin in die Formel-1-Paddocks auf der ganzen Welt zurück, als das Unternehmen Titelsponsor und technischer Partner von Red Bull Racing wurde – eine Beziehung, die auch das außergewöhnliche Hypercar Aston Martin Valkyrie hervorgebracht hat, das 2021 in Produktion gehen soll.

Mit dem Aston Martin F1TM Team bereitet die Luxusmarke für 2021 eine Rückkehr in die Startaufstellung vor. Damit wird Aston Martin zum ersten Mal seit über 60 Jahren wieder an einem wettbewerbsfähigen F1TM-Rennen teilnehmen und das von den Gründern Lionel Martin und Robert Bamford geschaffene Erbe fortführen.

Fotos: ©Aston Martin