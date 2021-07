1996 Alfa Romeo 155 V6 TI ITC: Verkauft für 792.500 Euro

Von 1992 bis 1996 gehörten die 155er Limousinen von Alfa Romeo zu den besten Tourenwagen der Welt. Homologiert nach den FIA-Tourenwagen-Spezifikationen der Klasse 1, errang das Modell Siege in jeder Serie, in der es eingesetzt wurde. 1992 gewann Werksfahrer Nicola Larini die italienische Tourenwagenmeisterschaft, 1993 dominierte er die deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Gabriele Tarquini, ein weiterer Werksfahrer, holte sich 1994 ebenso souverän den Titel in der Britischen Tourenwagenmeisterschaft. In der Spanischen Tourenwagen-Meisterschaft gewannen Privatfahrer mit dem 155er 1994 und 1995 den Titel, 1997 sicherte sich ein Werksauto mit DTM-Legende Fabrizio Giovinardi die spanische Krone.

Diese beeindruckende Ansammlung von kontinentalen Tourenwagentiteln spricht für die erstaunlichen technischen Fähigkeiten des 155er Entwicklungsprogramms von Alfa Corse. Ein Beispiel für die letzte Iteration des Modells, offiziell bekannt als 155 V6 TI ITC, wird hier angeboten.

Der 155 V6 TI ITC von 1996

Jeder von Alfa Corse produzierte 155-Tourenwagen war um einen Stahlrohrrahmen und eine verstärkte Kohlefaser-Sicherheitszelle herum aufgebaut, die mit besonders dünnem Stahl ummantelt war. Die Karosserie fungierte als kosmetische Hülle um die extrem steife Crash-Struktur der Konstruktion.

Der 155 V6 TI ITC behielt viele der mechanischen Merkmale bei, die auch in früheren Versionen des DTM-ITC verwendet wurden. Die einstellbare, aus der Formel 1 abgeleitete Innenaufhängung und die massiven, innenbelüfteten Bremsen wurden aus dem Jahr 1995 übernommen, allerdings wurde ein neues, mit Schaltwippen betätigtes, halbsequentielles Sechsgang-Getriebe von Xtrac erworben. Zu den vom ITC geforderten Stabilitätsmerkmalen gehörten ABS, Traktionskontrolle und Allradantrieb. Der V6 TI ITC erhielt jedoch eine wesentliche Verbesserung in Form eines neuen Motors, der einen neu gestalteten, leichten Block, eine 90-Grad-Geometrie, pneumatische Ventilfedern und eine stark verbesserte Leistung aufwies. Dieser Motor, intern “690RC” genannt, drehte bei schreienden 11.900 Umdrehungen pro Minute und leistete angeblich 490 PS; 100 km/h wurden in nur 2,5 Sekunden erreicht und der 155 V6 TI ITC übertraf 300 km/h auf der Geraden. Dieser Motorwechsel erfolgte in der Mitte der ITC-Saison 1996, was den 155er sofort wieder konkurrenzfähig machte, als er am 18. August in Silverstone debütierte.

Von Silverstone an erreichte der 155 ITC mit 690RC-Motor in der Hälfte der verbleibenden Rennen die Pole-Position, sicherte sich neun Auszeichnungen für die schnellste Rennrunde und gewann acht der verbleibenden 14 Rennen in Folge. Dieser dramatische Umschwung ermöglichte es Alfa Romeo, Mercedes-Benz in der Konstrukteurswertung zu überholen, während sich Werksfahrer Alessandro Nannini von Platz sechs auf einen Podiumsplatz und den dritten Platz in der Fahrerwertung vorarbeitete.

ITC-Chassis 005

Das von RM Sotheby’s angebotene Chassis 005 wurde unter der Nummer 5 der Alfa Corse-Martini Werkslackierung von Nicola Larini zur Pole Position in Magny-Cours und Mugello gefahren. Larini und das Chassis 005 sicherten sich den Gesamtsieg in Interlagos und Mugello auf dem Weg zu einer 95-Punkte-Saison in 14 Rennen (gut für Platz 11 in der Gesamtwertung). In der letzten Runde der ITC-Saison 1996, die am 10. November auf dem Suzuka Circuit stattfand, belegte Larini den sechsten Platz. Nach der ITC-Saison 1996 wurde das Chassis 005 an Alfa Corse zurückgegeben und später von mindestens zwei aufeinanderfolgenden Besitzern in Norditalien behalten, bis es 2018 vom Einlieferer erworben und nach Deutschland importiert wurde.

Ab Juli 2018 beauftragte der Einlieferer die Markenspezialisten der Scuderia Gran Tourismo in Irschenberg damit, das Fahrzeug für den Einsatz in der ersten DTM Classics Serie vorzubereiten. Aus den vorliegenden Rechnungen geht hervor, dass in den vergangenen fünf Jahren über 350.000 Euro aufgewendet wurden, um diese Tourenwagen-Ikone wieder auf den Höhepunkt ihrer dominanten Rennform zu bringen, wobei ein besonderes Augenmerk auf dem Erhalt der attraktiven Patina des Chassis und der Originalteile lag. So befinden sich in der Kabine noch der originale Rennsitz und das Lenkrad von Larini, die mit einem Datum versehen sind.

Das wunderschön aufgefrischte Auto gewann sein DTM Classics-Debüt auf dem Norisring am 7. Juli 2019 und wurde später auf dem Lausitzring am 25. August 2019 Vierter. Chassis 005 fuhr auch auf dem Autodromo di Modena während der Produktion einer Videoserie des italienischen Automobiljournalisten Davide Cironi und seiner Publikation Drive Experience. Im März 2020 wurden der Motor und das Getriebe von Chassis 005 von der Rennwerkstatt Lindlmaier Motortechnik in Heldenstein, Deutschland, nach den Spezifikationen von Alfa Corse umgebaut und auf dem Prüfstand getestet.

Mit seinem Stammbaum der unterschiedlichsten Art ist dieser 155 V6 TI ITC wahrlich eine Tourenwagenlegende, die es wert ist, in jede Sammlung mit Schwerpunkt Motorsport aufgenommen zu werden.

Der Wagen wurde im Juni von RM Sotheby’s in Mailand verkauft.

Fotos: ©RM Sotheby’s