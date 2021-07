Mercedes-Benz von Stirling Moss in Silverstone

Der Mercedes-Benz Rennsportwagen 300 SLR „722“ (W 196 S) erinnert beim British Grand Prix vom 16. bis 18. Juli 2021 in Silverstone an Sir Stirling Moss. Mercedes-Benz Classic präsentiert das Fahrzeug in der F1® Fan Zone im Infield der englischen Rennstrecke in einem Glascube, ergänzt von historischen Filmaufnahmen. Es ist der originale 300 SLR, mit dem Stirling Moss und Denis Jenkinson die Mille Miglia 1955 in der besten jemals erzielten Zeit gewinnen – der vielleicht größte Triumph in der Karriere beider Motorsportler. Auch beim British Grand Prix gewinnt der legendäre englische Rennfahrer Stirling Moss – in den Jahren 1955 (mit Mercedes-Benz) und 1957 (Vanwall, gemeinsam mit Tony Brooks).

Den Besuchern des Formel-1-Rennens in Silverstone steht das digitale Kondolenzbuch von Mercedes-Benz Classic für den im Jahr 2020 verstorbenen Rennfahrer zur Verfügung. Das interaktive Dokument ist über einen QR-Code am Glascube in Silverstone zu erreichen oder unter www.mercedes-benz.com/stirlingmoss sowie www.mb4.me/stirlingmoss.

Mercedes-Benz World in Brooklands

Direkt im Anschluss an den British Grand Prix in Silverstone ist der 300 SLR „722“ in der Mercedes-Benz World in Brooklands zu erleben (geplant: 20. Juli bis zum 12. September 2021). Von dort geht das Fahrzeug dann im September zum Goodwood Revival (17. bis 19. September 2021), wo es voraussichtlich zusammen mit einem Mercedes-Benz W 196 R in einer Präsentation aller Rennfahrzeuge von Stirling Moss zu erleben ist. Der Formel-1-Rennwagen stammt ebenfalls aus der Sammlung von Mercedes-Benz Classic.

Fotos: ©Mercedes-Benz