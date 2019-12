Mit Klasse inszeniert

Bei ihren jüngsten architektonischen Entwürfen entwarf die polnische Designerin Karina Wiciak (wamhouse studio) eine Reihe von Häusern, die durch bekannten Logos berühmter Marken inspiriert wurden. Für das Projekt, das Trihouse, Crosshouse, Rhombhouse und Pyrahouse umfasst, hat Wiciak die ursprünglich zweidimensionalen Formen in dreidimensionale Volumen aus Beton und Glas umgewandelt.

Für Oldtimer-Liebhaber klassisch in Szene gesetzt mit einem Mercedes-Benz mit Sonderkarosserie wurde das erste von Wiciak entworfene Haus „Trihouse“, das aus drei Betonstreifen besteht, die durch große Glasscheiben voneinander getrennt sind und zusammen die Form eines Dreiecks ergeben. Mit diesen Glaselementen können die Bewohner durch die gesamte Breite des Hauses sehen, was eine offene Atmosphäre schafft und natürliches Licht in die Tiefe des Volumens bringt. Im Inneren, zwischen den Fenstern, gibt es auch Glaswände, die den Raum in kleinere Räume unterteilen. Sie können jedoch auch optisch mit Jalousien oder Vorhängen abgetrennt werden. Die Fläche des gesamten Trihouse beträgt ca. 560 m2 und ist auf vier Stockwerke aufgeteilt. www.warmhouse.com.

Fotos: Wamhouse