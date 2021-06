Vor 30 Jahren: Mazdas historischer Sieg in Le Mans

Vor 30 Jahren siegte Johnny Herbert am Steuer eines Mazda beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Als erstem japanischen Hersteller gelang Mazda der Sieg beim berühmtesten Langstreckenrennen der Welt.

Der Mazda 787B mit der Startnummer 55 hatte 362 Runden auf der berühmten französischen Rennstrecke zurückgelegt, und bei seinen 28 Boxenstopps wurde nur einmal Öl nachgefüllt, die Bremsscheiben und -beläge gewechselt und die Nase gewechselt. Abgesehen davon brauchte der 700 PS starke, von einem R26B-Vierzylinder angetriebene 787B nur Kraftstoff und Reifen und stellte die Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung von Mazdas Rotationsmotor-Technologie einwandfrei unter Beweis.

Neben Herbert fuhren auch Formel-1-Kollegen Volker Weidler und Bertrand Gachot das Siegerauto im Rennen. Nach einem starken Start machte Weidler vom 23. Startplatz des 787B Plätze gut, und um 18 Uhr lag die Nummer 55 bereits in den Top Ten. Zur Halbzeit des Rennens um 4 Uhr morgens lag der Mazda aufgrund seines Tempos und seiner Zuverlässigkeit auf dem dritten Platz, und drei Stunden vor Rennende lag der Mazda auf dem zweiten Platz – dann erlitt der bisher führende Mercedes-Benz einen Motorschaden und fiel aus.

So konnte der Mazda die Runden abspulen und holte den Gesamtsieg für Japan in einem Rennen – eines, das Toyota und Nissan während der gesamten Gruppe C-Ära zu gewinnen versucht hatten. Doch es war der relativ kleine Hersteller aus Hiroshima, der mit seinem Kreiskolbenmotor den ersten Gesamtsieg einer japanischen Marke in Le Mans einfuhr. Bemerkenswert: Mazda wusste bereits, dass der Kreiskolbenmotor 1992 in Le Mans verboten werden würde, so dass der Sieg 1991 die letzte Chance war, damit auf die Strecke zu gehen. Mit einem vom Briten Nigel Stroud entworfenen Chassis war der Mazda 787B auch das erste Auto, das Le Mans mit Karbonbremsen gewann. Zur Krönung eines großartigen Rennens wurde der Schwesterwagen mit der Nummer 18, der Mazda 787B, Sechster und der ältere Mazda 787 mit der Nummer 56 Achter – ein großer Erfolg für Mazda und der Höhepunkt einer Geschichte in Le Mans, die 21 Jahre zuvor, im Jahr 1970, begann.

Das erste Mal, dass der Name Mazda auf der Starterliste von Le Mans auftauchte, war 1970, als das belgische Team Levi’s International einen Chevron B16 einsetzte, der von einem 200 PS starken Mazda 10A Doppelrotor-Motor angetrieben wurde. Das Rennen 1970 war berühmt als das Jahr, in dem die Organisatoren aus Sicherheitsgründen den traditionellen Lauf über die Strecke für die startenden Fahrer einstellten.

Es war auch das Jahr, in dem Steve McQueen das Rennen für seinen Kultfilm Le Mans von 1971 aufnahm. Der aufmerksame Zuschauer wird in diesem Filmklassiker den Chevron-Mazda vorbeihuschen sehen. Im Rennen selbst schied der kleine Chevron leider früh aus – ein Rennen, das auch durch sintflutartigen Regen und den ersten Gesamtsieg von Porsche berühmt wurde.

Nach zwei Jahren Abwesenheit kehrte 1973 ein Auto mit Mazda-Motor nach Le Mans zurück – das japanische Sigma MC74-Chassis wurde von einem 260 PS starken 12A-Rotationsmotor angetrieben. Es qualifizierte sich als 14., schied aber in der Nacht mit gebrochener Aufhängung aus. Das kleine japanische Sigma-Team kehrte 1974 mit einem aktualisierten MC74-Chassis zurück, das von einem 12A-Rotationsmotor angetrieben wurde. Zu der rein japanischen Fahrer-Crew gehörte Yojiro Terada, der 18 Mal in Le Mans in Autos mit Mazda-Antrieb antrat und in seiner Karriere vier Klassensiege errang.

1975 nahm ein privat eingesetzter französischer RX-3 an den 24 Stunden von Le Mans teil, nachdem er sich 1974 nicht qualifiziert hatte. Nach den Mazda-angetriebenen Chevron- und Sigma-Autos der frühen 70er Jahre war dies die erste “reine Mazda”-Chassis- und Motorenkombination, die in Le Mans antrat. Nach einer vierjährigen Pause war 1979 wieder ein Mazda in Le Mans am Start, und zwar mit einem RX-7, der vom japanischen Händler Mazda Auto Tokyo unter der Leitung von Takayoshi Ohashi eingesetzt wurde – einem Mann, der maßgeblich an Mazdas späteren Erfolgen in Le Mans beteiligt sein sollte. Angetrieben von einem 258 PS starken 13B-Rotationsmotor verpasste er die Qualifikation nur um 69 Hundertstelsekunden.

1980 trat in Le Mans ein weiterer Händler-RX-7 an – diesmal von einem US-Händler aus New Jersey. Dieser private IMSA-RX-7 hatte einen 12A-Motor und beendete das Rennen auf dem 21. Gesamtrang – damit war er der erste Mazda und das erste Auto mit Rotationsmotor, das in Le Mans klassifiziert wurde. Das britische Tom Walkinshaw Racing (TWR) Team hatte bereits eine Beziehung zu Mazda und dem RX-7 – es setzte RX-7 in der europäischen und britischen Tourenwagen-Meisterschaft ein und holte 1980 und 1981 den BTCC-Titel sowie 1981 den Sieg bei den 24 Stunden von Spa. Daher war es für Mazda Auto Tokyo naheliegend, sie als europäischen Partner für einen Le Mans-Einsatz 1981 zu gewinnen. Sie traten 1981 mit zwei Autos an, die jeweils mit einer japanisch-britischen Fahrerpaarung besetzt waren. Die in der IMSA-GTU-Klasse gestarteten RX-7 253 mit 13B-Motor kamen nicht ins Ziel. Beim Rennen 1982 wurde ein Paar IMSA-GTX-spezifische RX-7 Typ 254 für Le Mans eingesetzt, und das Auto mit der Nummer 82 belegte den 14. Doch trotz aller Erfolge bei Tourenwagenrennen, amerikanischen Sportwagenrennen und im Rallyesport erlaubte das Reglement in Le Mans dem RX-7 nie wirklich, um den Ruhm zu kämpfen.

Das sollte sich 1983 für Mazda in Le Mans ändern. Das Team von Takayoshi Ohashi, Mazda Auto Tokyo, wurde in den frühen Achtzigern in Mazdaspeed umbenannt und wurde 1983 zu einer Tochtergesellschaft von Mazda. Damit nahm die Anstrengung mit einem speziell für Le Mans gebauten Sonderfahrzeug einen neuen Anlauf. Der Mazda 717C wurde für die zweite Klasse des neuen Gruppe-C-Reglements entwickelt und sollte nicht um den Gesamtsieg, sondern um den Klassensieg in der neuen Gruppe-C-Junior-Klasse kämpfen. Der zierliche 717C wog nur 800 kg und wurde von einem 310 PS starken 13B-Rotationsmotor angetrieben. Seine abgedeckten Hinterradverkleidungen trugen dazu bei, den Luftwiderstand zu reduzieren, was ihm einen glatten Luftwiderstandsbeiwert von 0,27cd bescherte. Da Mazda einen europäischen Partner für den Einsatz der Autos suchte, wurde das in Silverstone ansässige Unternehmen Alan Docking Racing als Partner gewonnen. Zwei Autos wurden für Le Mans gemeldet – eines mit einer kompletten japanischen Besetzung und das andere mit den britischen Stars Jeff Allam, Steve Soper und James Weaver. Interessanterweise hatte noch ein anderer Gruppe-C-Junior-Teilnehmer einen Mazda-Motor – ein britisches Harrier-Chassis, das vom gleichen 13B-Motor angetrieben wurde wie die kleinen 717c-Werkswagen, aber dieses britische Team konnte sich nicht qualifizieren.

Für das Werksteam war es jedoch eine andere Geschichte, und am 19. Juni 1983 holte Mazda seine erste Silberware bei den 24 Stunden von Le Mans mit dem Sieg in der Gruppe C Junior-Kategorie für Takashi Torino, Yojiro Terada und Yoshimi Katayama in ihrem Mazda 717C – sie wurden sogar Zwölfter im Gesamtklassement.

In Le Mans 1984 gab es den bisher größten Mazda-Einsatz. Das Werk setzte zwei 727C in der umbenannten Gruppe C2-Klasse ein. Mit verbesserter Aerodynamik war der 727C eine aktualisierte Version des Mazda 717C von 1983. Zu diesen Mazda 727C gesellten sich zwei schnittige Lola-Chassis C2, die vom Amerikaner Jim Busby eingesetzt wurden. Sie wurden von dem gleichen Doppelrotor 13B angetrieben wie die 727Cs. Diese von BF Goodrich unterstützten Lola-Mazda Fahrzeuge waren mit den experimentellen Radialreifen des Sponsors ausgestattet. Der BF Goodrich Lola-Mazda mit Yoshimi Katayama, John Morton und John O’Steen belegte den 10. Gesamtrang und gewann die Gruppe C2. Der andere Lola wurde Dritter in der Klasse, die beiden 727C Mazda wurden Vierter und Sechster in der Gruppe C2.

Für Le Mans 1985 setzte Mazda zwei Mazda 737C mit Doppelrotor in der Gruppe C2 Klasse ein. Das Auto mit der Nummer 85 hatte eine rein japanische Besatzung und wurde Dritter in der Klasse. Der Kreiskolbenmotor hatte erneut sein Potenzial gezeigt und Mazda hatte nun Pläne, eine Klasse höher zu steigen. Mit dem Ziel, im Rennen um höhere Gesamtpositionen zu kämpfen, stieg Mazda 1986 in Le Mans mit dem neuen Mazda 757 in die IMSA GTP-Klasse auf. Der Beginn eines Plans, den Gesamtsieg anzustreben, der Motor wurde auf drei Rotoren erhöht und das Chassis war komplett neu. In ihrem ersten Jahr kamen beide 757 nach Problemen mit dem Porsche-Getriebe nicht ins Ziel.

Der 1987 siegreiche Mazda 757 war ein Sprungbrett für den noch schnelleren und leistungsfähigeren vierrotorigen Mazda 767, der 1988 neben einer Solo 757 debütierte, und es war die ältere 757, die einen weiteren Klassensieg errang. 1989 wurden zwei aktualisierte 767Bs und eine 767 eingesetzt. Der 767B mit der Nummer 201 gewann die GTP-Klasse und wurde Siebter in der Gesamtwertung, während das Schwesterauto mit der Nummer 202 den 10. Ein starkes Jahr für Mazda, Le Mans 1989 war ein großer Erfolg.

Für Mazda setzte sich der erfolgreiche Trend, zwei komplett neue Autos und ein Chassis aus dem Vorjahr als Reserve einzusetzen, auch 1990 fort, mit zwei neuen Mazda 787 (Wagen 201 und 202) und einem Solo-Mazda 767B mit der Nummer 203. Der neue Mazda 787 für 1990 hatte ein Kohlefaser-Chassis und den neuen 26B-Vierzylindermotor, der leichter, kleiner und sparsamer war als der 13J, den er ersetzte. Er verfügte über variable Einlassrohre und jeder Rotor hatte drei Zündkerzen. Beim Rennen 1990 hatten die neuen 787er Probleme mit der Elektrik und dem Getriebe, aber der Mazda 767B mit der Startnummer 203 wurde 20. und gewann die GTP-Klasse. Mit der Ankündigung, dass Rotationsmotoren ab 1992 in Le Mans verboten sein würden, hatte Mazda eine weitere Chance, mit seinem Motor die Gesamtwertung zu gewinnen.

Und 1991 gab es wieder einen Fortschritt mit dem Mazda 787, der zum neuen 787B weiterentwickelt wurde, der einen 25 mm längeren Radstand, größere 18-Zoll-Räder und Kohlefaserbremsen aufwies. Die Karosserie wurde überarbeitet, um die Kühlung zu verbessern und den Abtrieb zu erhöhen. Zwei 787Bs wurden neben einer Solo 787 eingesetzt, wobei die zweite 787B den sechsten und die 787 den achten Platz belegte. Es war jedoch der Mazda 787B mit der Chassisnummer 002, der mit einem unglaublichen Gesamtsieg in Le Mans in die Geschichte einging.

Johnny Herbert beschrieb den Mazda 787B wie folgt: “Die Kabine des 787B war wunderschön gestaltet und komfortabel, der Kreiskolbenmotor war absolut fantastisch” Er erinnert sich als “seidenweich und kugelsicher in Bezug auf die Zuverlässigkeit” und fügt hinzu: “Mazdaspeed war ein sehr kleines Team im Vergleich zu den Mercedes- und Jaguar-Teams, aber 1991 war das Team aufgrund des enormen Lernprozesses in den Jahren zuvor in einer perfekten Position”.

Für die Fans in Le Mans 1991 wird die überwiegende Erinnerung wahrscheinlich das unglaubliche Kreischen der Mazda-Kreiskolbenmotoren und die Flammen sein, die nachts aus dem Auspuff leckten, als das Mazda-Trio durch die Dunkelheit raste. Für die hart arbeitenden Rotationsmotor-Ingenieure von Mazda wird die ultimative Anerkennung ihrer Arbeit noch lange in Erinnerung bleiben, während das Siegerteam eine wahrhaft internationale Anstrengung war, wobei Mazdaspeed von der französischen ORECA-Organisation unterstützt wurde, während der britische Chassis-Designer Nigel Stroud und der belgische Teamberater, der sechsmalige Le-Mans-Sieger Jacky Ickx, ebenfalls großen Anteil an dem Erfolg hatten.

Unterstützt durch die auffällige Lackierung des japanischen Bekleidungssponsors Renown wurde Startnummer 55 zu einem der berühmtesten Le Mans-Sieger. Nach dem Rennen wurde der Mazda 787B Chassis 002 sofort aus dem Wettbewerb genommen und steht nun stolz im Mazda-Hauptquartier in Hiroshima. Voll funktionsfähig gewartet, erobert er immer noch die Herzen der Autofans auf der ganzen Welt, wenn er vorgeführt wird.

Dreißig Jahre nach seinem bahnbrechenden Sieg bleibt er eine Ikone in der Welt des Motorsports und ein Meilenstein in der 101-jährigen Geschichte von Mazda.

Fotos: ©Mazda