Donington: Rennstrecke mit Auktion

Hohe Oktanzahlen und lautstarke PS-Geräusche und das bei Action- und Off-Track auf der Strecke – das ist das Donington Historic Festival 2020 (1. – 3. Mai). Neu: Silverstone Auctions wird am Festivalwochenende zwei Verkäufe im Donington Park abhalten.

Am Freitag, den 1. Mai um 14.30 Uhr, veranstaltet Silverstone Auctions in Zusammenarbeit mit dem Porsche Club GB einen speziellen Porsche-Verkauf, der während des dreitägigen historischen Motorsport-Events auch in den Club-Displays im Infield stark vertreten sein wird. Außerdem wird am Samstag, 2. Mai um 14 Uhr, ein Verkauf von Oldtimern unterschiedlicher Marken stattfinden. Beide Auktionen werden im Launchpad-Gebäude im Donington Park abgehalten.

Besichtigungsmöglichkeit an jedem Verkaufstag ab 9.00 Uhr. Der Zugang zu den Auktionen ist frei, wer bieten will, muss zur Auktionen einen Katalog kaufen. Harry Whale, Vertriebsleiter von Silverstone Auctions: „Wir freuen uns alle sehr über diese neue Geschichte. Das Donington Historic Festival ist eines der wichtigsten historischen Ereignisse von ganz Großbritannien und wird von der Renngemeinschaft sehr geliebt.“

Foto: ©Silverstone Auctions