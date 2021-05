Goodwood ehrt Sir Stirling

Der Goodwood Motor Curcuit würdigt auf seinen Veranstaltungen in diesem Jahr die 2021 verstorbene Rennfahrerlegende Stirling Moss.

Am 18. September 1948, einen Tag nach seinem 19. Geburtstag, nahm Stirling Moss

auf dem Goodwood Motor Circuit an seinem allerersten Autorennen teil und gewann es. In den folgenden Jahren bestritt Moss 56 Rennen in Goodwood, von denen er 21 gewann und weitere 13 Mal auf dem Podium landete. Goodwood war Schauplatz von vier der sieben Tourist Trophy-Siege von Moss, zwei für Ferrari und zwei für Aston Martin, darunter der Gewinn des Weltmeistertitels der britischen Marke im Jahr 1959. Tragischerweise war Goodwood auch der Schauplatz des Unfalls, der am 23. April 1962 seine Karriere beendete.

Als einer der Gründungspaten des Festival of Speed und regelmäßiger Teilnehmer des Revivals wurde Moss zum Liebling der Fans – sie tauften ihn “Mr. Goodwood”. In Anbetracht dessen wird Moss beim Festival of Speed 2021 unter dem Motto “The Maestros – Motorsport’s Great All-Rounders” geehrt.

An dem Renn-Wochenende jährt sich auch die Mille Miglia 1955, die Moss mit der unschätzbaren Hilfe seines Beifahrers Denis “Jenks” Jenkinson gewann. Das waghalsige Duo absolvierte das 1000-Meilen-Rennen in 10 Stunden, 7 Minuten und 48 Sekunden, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 99 Meilen pro Stunde – ein Rekord für die Ewigkeit. Zu Ehren dieser Leistung stellt Mercedes-Benz beim Festival of Speed den 300SLR “722” ausstellen, in dem das Paar antrat und der selten außerhalb des Mercedes-Benz Museums in Stuttgart zu sehen ist. Außerdem bringt Mercedes-Benz einen W196 Formel-1-Wagen mit, mit dem Moss 1955 in Aintree seinen ersten Grand Prix gewann.

Das Goodwood Revival im September wird viele von Moss’ Rennwagen zeigen und sein Leben und seine Karriere auf eine Art und Weise feiern, die 2020 leider nicht möglich war. Für die Parade wird der “722” zurückkehren, was für viele Jahre einer seiner letzten öffentlichen Auftritte sein wird. Zusammen mit ihm wird der Lotus 18 auf der Strecke stehen, in dem Moss 1961 sowohl in Monaco als auch auf dem Nürburgring die mächtigen “Sharknose”-Ferraris besiegte. Nach Goodwood zurückkehren wird auch der Rob Walker Racing Ferrari 250 GT SWB, mit dem Moss 1961 seinen letzten Goodwood-Sieg bei der Tourist Trophy errang.

Viele der Moss-Paradeautos werden während des Revivals auch in Rennen zu sehen sein, darunter der Aston Martin DB3S, mit dem er in Le Mans Zweiter wurde (in der Freddie March Memorial Trophy), und der DBR1, der auf dem Nürburgring 1000 km gewann (Sussex Trophy). Zu diesen beiden Rennen werden auch sein in Reims siegreicher Jaguar C-Type und sein Cooper T49 eingeladen, während eine echte Rarität, der Ferguson P99 mit Allradantrieb, mit dem Moss 1961 den International Gold Cup gewann, bei der Richmond Trophy an den Start gehen wird.

Das Revival wird auch der Schauplatz für das zweite Rennen der Stirling Moss Memorial Trophy sein. Die frühere Kinrara Trophy wurde 2020 umbenannt und wird nun zu einem festen Bestandteil des Goodwood-Kalenders. Dieses Rennen, an dem Jaguar E-Types, Ferrari 250, Aston Martin DB4 GTs und AC Cobras teilnehmen, wurde als “das schönste Rennen der Welt” beschrieben und findet bei Sonnenuntergang am Freitagabend des Revival-Wochenendes statt.

Schließlich wird beim 78. Members’ Meeting im Oktober zum dritten Mal die Moss Trophy für GT-Autos eines Typs ausgetragen, der bis 1962 Rennen fuhr.

Fotos: ©Goodwood Festival of Speed