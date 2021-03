Gran Premio Nuvolari – Vorschau 2021

Die Gran Premio Nuvolari 2021 steht in den Startlöchern. Zum 31. Mal zollt die Rallye in Italien dem legendären Rennfahrer Tazio Nuvolari Tribut. Wie es die Tradition will, wird es auch in diesem Jahr ein exklusives Event geben, ein “fahrendes Museum” von Oldtimern.

Vom 16. bis 19. September 2021 werden die Crews eine Strecke in drei Etappen bewältigen: 1.000 km inmitten der Schönheiten Mittel- und Norditaliens, der Lombardei, Emilia Romagna, Marken, Umbrien und Toskana.

Die Veranstaltung, die seit 1991 von Mantova Corse konzipiert und organisiert wird, findet unter Einhaltung der Vorschriften der F.I.A, der F.I.V.A. und der A.C.I. Sport statt, mit besonderem Augenmerk auf Covid-19-Hygienevorschriften und des nationalen Sportverbands.

Die Sponsoren in diesem Jahr sind Red Bull, Tag Heuer und Finservice.

Die Route 2021

Am Freitag, den 17. September, werden die historischen Fahrzeuge an der Piazza Sordello in Mantua starten. Die Strecke führt durch die malerischen Straßen der Emilia, bis zur Rennstrecke von Modena: Pause für Mittagessen und Zeitfahren. Dann geht es weiter über den Apennin zur Rennstrecke von Mugello, der berühmten toskanischen Formel-1-Rennstrecke, dann über die Hügel der Romagna in Richtung Adria, um in Cesenatico anzukommen: Das Grand Hotel Leonardo da Vinci wird die Kulisse für die Abendveranstaltung bieten, übernachtet wird in Rimini.

Die zweite Etappe am Samstag, 18. September, wird zum intensivsten Tag der Gran Premio Nuvolari – denn es wird eine weitgehend neue Strecke gefahren: von Rimini nach Urbino, dann der Bocca Serriola-Pass, Città di Castello, hinauf nach Magione zum Autodromo dell’Umbria, zum Trasimeno-See und zur Pause im Golf Club Lamborghini di Panicale. Stempelkontrollen in Castiglione del Lago, Cortona und Piazza Grande in Arezzo. Am Nachmittag fahren die Crews auf den Straßen des Viamaggio in Richtung Adria, mit Kontrollen in Sant’Agata Feltria. Die Republik San Marino empfängt die Veranstaltung mit der letzten Zeitfahrgruppe des Tages und der Stempelkontrolle auf der Piazza della Libertà, am Scheitelpunkt des Monte Titano.

Die Ankunft der zweiten Etappe erfolgt in Rimini, auf dem Laufsteg der Piazza Tre Martiri. Am Abend findet das traditionelle Gala-Dinner zu Ehren von Tazio Nuvolari statt, das im wunderschönen Ambiente des Grand Hotel di Rimini im Fellini-Stil stattfindet.

Am Sonntag, den 19. September, kehren die Crews nach Mantua zurück. Die Route wird ihnen die letzten Herausforderungen bieten. Von Rimini aus geht es zu den gefürchteten Zeitfahrten von Meldola und dann nach Faenza, wo das Formel-1-Team Alpha Tauri zu Gast ist. Die Arena der Piazza Ariostea wird den Teilnehmern aus aller Welt einen herrlichen Anblick bieten. Dann wird es Zeit, nach Mantua zurückzukehren, durch die Stempelkontrollen von Bondeno, Poggio Rusco, San Giacomo, Bondanello und die Pause für das Mittagessen in der majestätischen Abtei von San Benedetto Po. Dann endlich die Ankunft in Mantua, nach 1.000 km, Ziel ist wieder der Piazza Sordello.

Teilnahmebedingungen und Fristen

Teilnahmeanträge, die ausschließlich über die Website http://www.gpnuvolari.it zu stellen sind, können bis zum 31. Juli 2021 eingereicht werden. Zum Gran Premio Nuvolari sind Fahrzeuge der Baujahre 1919 bis 1976 zugelassen, die über einen F.I.V.A.-Pass oder eine F.I.A.-Historic-Plakette oder eine A.S.I.-Homologation oder eine ACI Sport /ACI Historic-Plakette oder eine Bescheinigung über die Eintragung im historischen Register der A.A.V.S. verfügen.

Fotos: @Gran Premio Nuvolari/Cristian La Greca