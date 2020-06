Ungebremste Lust auf Oldtimer-Abenteuer

Die globalen Reisebeschränkungen haben auch den Kalender der Bespoke Rallies mit internationalen Oldtimer-Events verändert. Jetzt hat jeder Lust darauf mit dem Oldtimer neue Abenteuer zu erleben. Aufgrund der aufgestauten Nachfrage nach Abenteuern im Automobilbereich und einer gewissen Lockerung in vielen Teilen der Welt hat nun Bespoke Rallies seinen Zeitplan für bevorstehende Rallyes angapsst, beginnend mit The Highland 1000. Diese viertägige, 1000 km lange Wettbewerbsfahrt durch die beste Landschaft Schottlands, wird (sofern COVID-19 es dann aktuell zulässt) vom 23. bis 27. September dieses Jahres stattfinden.

Die Cuba Classic Rallye beginnt weiterhin planmäßig am 18. Januar 2021, während die Imperial Rallye, die diesen Monat hätte stattfinden sollen, für den 2. Juni bis 1. Juli nächsten Jahres neu arrangiert wurde. Es gibt jetzt wieder einige Plätze für diese zuvor ausverkaufte Veranstaltung mit 20 Autos, die in Oslo beginnt. Es beinhaltet eine einwöchige Hurtigruten-Kreuzfahrt entlang der norwegischen Fjorde, gefolgt von einem Lauf durch Nordrussland bis nach St. Petersburg. Die 30-tägige Rallye wird durch die baltischen Staaten nach Polen, in die Slowakei, nach Ungarn und nach Slowenien fortgesetzt, bevor sie in Italien endet. Die australische Tiger Tasmania-Rallye wurde auf den 3. bis 28. November 2021 und die Londoner Dakar Enduro auf den 28. Februar bis 28. März 2022 verschoben. Der vollständige Kalender bis Ende 2021 sieht nun wie folgt aus:

Die Rallye-Termine:

2020

Highland 1000: September 23-27

2021

Cuba Classic Rally: Januar 18 – Februar 4

Pyrenees 1000: Mai 6-9

Imperial Rally: Juni 2 – Juli 1

White Nights: August 13-29

Great Amazon Adventure: September 23 – Oktober 17

Tiger Tasmania: November 3-28

Fotos:© Bespoke Rallies