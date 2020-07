Oldtimer Paykan im Iran

Der 50. Geburtstag des ersten iranischen Autos Paykan wurde mit einem großen Fest und einem Treffen von Paykan-Fans gefeiert.

Die 1960er Jahre waren eine Ära der industriellen Entwicklung im Iran. Einer der Dreh- und Angelpunkte der damaligen Regierungsplanung war der Aufbau einer einheimischen Automobilindustrie. Nach mehreren unruhigen Starts, einschließlich eines erfolglosen Unternehmens mit FIAT, fand eine virtuelle Revolution statt, als 1966 das iranische Unternehmen Iran National, ein Lizenznehmer von Mercedes-Benz-Bussen, in die Pkw-Fertigung einstieg.

Die Gründer von Iran National, Ahmad Khayami und sein Bruder Mahmoud, schlossen nach Verhandlungen mit zahlreichen internationalen Herstellern eine Vereinbarung mit der Rootes Group über die CKD-Versammlung (Complete Knock Down) des Hillman Hunter. Der Vertrag sah auch einen Technologietransfer vor, der den Austausch lokal hergestellter Teile ermöglichte. Das neue Auto wurde als Iran National Paykan (Pfeil) bezeichnet und 1967 auf den Markt gebracht. Die Kombination aus dem Nationalstolz, ein vor Ort montiertes Auto zu besitzen, und dem praktischen Design und der Benutzerfreundlichkeit des Paykan / Hunter machte es zum Auto der Wahl für alle Schichten der iranischen Gesellschaft, vom Premierminister bis zum Taxifahrer. Eine Pick-up-Version wurde schnell zum Rückgrat des iranischen Logistiksektors.

Etwa 38 Jahre nach seiner Einführung war im Jahr 2005 das Ende des Paykan gekommen. Doch die Pick-up-Version ist noch heute zu haben. Der Paykan ist als Teil der iranischen Kultur verwurzelt, mit Paykan-Clubs im ganzen Iran, und das Auto war Gegenstand einer Reihe von Filmen und Dokumentationen.

Das größte Erbe des Paykan war, dass es zur Geburt der iranischen Automobilindustrie führte. Die durch den Umsatz erzielte Skaleneffekte führten zu Investitionen in eine lokale Teileindustrie, die heute das Rückgrat einer massiven Lieferkette bilden. Das Erbe des Paykan ist heute so, dass Iran National, das nach der Revolution in Iran Khodro umbenannt wurde, heute als 16. größter Automobilhersteller der Welt gilt und den Iran mit der Automobilindustrie in eines der größten Fahrzeugherstellerländer Asiens befördert hat.

Text und Fotos Ramin Salehkhou/FIVA