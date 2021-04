Morris-Oldtimer – ein Autoleben in Afrika

„YSY 530“ sieht fast so frisch aus wie an dem Tag, an dem er vom Band lief. Er scheint ein behütetes Leben geführt zu haben, ist aber so weit gereist, dass er tatsächlich ein ganz besonderes Exemplar ist. Jetzt warten neue Abenteuer auf diesen ehrwürdigen Klassiker, der am 28. April bei Hampson Auctions in Thornton Manor, Wirral, unter den Hammer kommt.

James Davies, der jetzige Verkäufer, erwarb ihn 1954 von einem Privatmann in Rhodesien, wo er, abgesehen von einer denkwürdigen Reise über 2.500 Meilen von und nach Umtata in Südafrika, hauptsächlich für Fahrten auf den lokalen Straßen um Salisbury genutzt wurde, deren primitive Asphaltstreifen für Lastwagen viel besser geeignet waren als die relativ schmale Spur des Morris. Als Davies 1960 nach Großbritannien zog, um seine Ausbildung fortzusetzen, wurde der Minor an eine ältere Dame verkauft. Stellen Sie sich vor, wie überrascht er war, als er drei Jahre später nach Rhodesien zurückkehrte und das Auto in einer Lokalzeitung für ca. 200 £ angeboten wurde. Wieder in Familienbesitz, erlebte der Wagen sieben Jahre in Sambia.

Es folgten sechs Jahre in Südafrika, wobei die Reise über Salisbury eine ist, die die Familie Davies wohl nie vergessen wird. Zunächst fuhren die Eheleute in getrennten Autos, James im Minor, begleitet von vier Cocker Spaniels. Doch sie wurden getrennt, und als sie sich dem Sambesi näherten, wurde der Kraftstofftank des Morris undicht. Die 1.820 Meilen lange Reise über Straße und Schiene konnte schließlich nur durch das Stopfen des Lochs mit Schmierseife (eine bewährte “get you home”-Reparatur) und das Nachfüllen von Kraftstoff an jeder der weit auseinander liegenden Tankstellen beendet werden. Frau Davies erinnert sich an ihre Erleichterung, als sie hörte, dass der Minor endlich den Zambesi-Steilhang hinauf zum Hotel auf der Spitze dampfte, wo sie verzweifelt auf Nachrichten von ihrem Mann, ihren Hunden und ihrem Auto gewartet hatte.

Nach seiner Zeit in Südafrika, wo der Morris als Schultaxi für die beiden Jungs des Paares gedient hatte, wurde er zusammen mit dem restlichen Hab und Gut der Familie in einen 20-Fuß-Schiffscontainer gezwängt, um in Großbritannien einen Neuanfang zu starten. Trotz seiner internationalen Abenteuer hat dieser originale, rostfreie Morris Minor MM von 1951 nur 62.900 Meilen zurückgelegt und wird nun von Herrn Davies zum zweiten und zweifellos letzten Mal in 67 Jahren verkauft. Die Schätzung vor dem Verkauf liegt bei £7.000-8.000 – weitere Details: www.hampsonauctions.com.

Fotos: ©Hampson Auctions