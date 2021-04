Auch in Italien sind Veranstaltungen nur unter besonderen Voraussetzungen möglich. Die Franciacorta Historic 2021 fand deshalb fast ohne Beteiligung von ausländischen Fahrern statt und mit einem großen Safety Konzept. Freuen dürfen sich Alberto und Federico Riboldi, die als Sieger der Ausgabe 2021 der Franciacorta Historic, die am 10. April in Franciacorta mit Start und Ziel im Landhaus Solive in Corte Franca stattgefunden hat, gekürt wurden.

Die Fahrer des Team Franciacorta Motori, die auf einem Fiat 508 C aus dem Jahr 1937 antraten, haben eine bemerkenswerte Leistung erbracht. Schon im Jahre 2020 schafften sie Platz drei und holten sich jetzt einen weiteren Sieg – nach dem von Alberto Riboldi schon den Wintermarathon 2018 gewonnen hatte.

Platz zwei ging an Domenico Battagliola und Paolo Fredi mit ihrem 1926er Bugatti Type 37, vor Fabio und Marco Salvinelli in einem Fiat 1100/103 von 1954. Die Vorjahressieger Bellini-Tiberti kamen auf dem siebten Platz ins Ziel, sie wurden Opfer eines schweren mechanischen Defekts an ihrem Fiat 508 C von 1937, der sie zu einem Fahrzeugwechsel in letzter Minute in einen Fiat 514 S aus dem Jahr 1931 zwang.

Der Sieg bei den Teams ging an Franciacorta Motori, knapp vor Classic Team und Brescia Corse, die mit 15 Crews am zahlreichsten vertreten waren. Der erste Platz bei den Damen ging an die Mannschaft von Federica Bignetti und Luisa Ciatti, die in einem Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce aus dem Jahr 1960 einen von Digitech Timing zur Verfügung gestellten AVE-S Tachometer gewannen. Das Podium vervollständigten Torri-Ruffini auf einem Mini Cooper Mk II von Innocenti aus dem Jahr 1969 und Bellante-Ferraris in einem Porsche 356 SC Coupé von 1964. Die beste ausländische Crew dieser Ausgabe war die der Schweizer Brüder Ferruccio und Carlo Nessi in ihrem Riley Brooklands von 1928, die vor den Landsleuten Ginesi-Rohr in einem Porsche 356 A Coupé von 1959 und Hug-Gerber in einem Healey Westland von 1950 lagen.

Große Genugtuung bei den Organisatoren über die Rekordbeteiligung in diesem Jahr: 130 Crews (von 135 angemeldeten), davon 125 regulär gewertet, bei nur 3 Ausfällen wegen mechanischer Probleme und 2 Crews, die ausgeschlossen wurden, weil sie nicht alle Kontrollen auf der Strecke passiert haben. Die 46 Zeitfahrten lagen alle auf einer Panoramastrecke von über 120 Kilometern, die am Vormittag überwiegend flach und am Nachmittag abwechslungsreicher ist, mit einigen anspruchsvollen Anstiegen und Abfahrten und spektakulären Landschaften wie der Abfahrt von Nistisino mit Panoramablick auf den Lago Iseo.

Alle Rankings gibt es hier: https://www.franciacortahistoric.it/albo-di-gara-p19-en.php

Fotos: ©Franciacorta Historic