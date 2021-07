Mille Miglia 2021

Die Mille Miglia ist wohl die berühmteste Oldtimer-Rallye der Welt und gehört zur italienischen Kultur. In diesem Jahr dürfen die Italiener wieder stolz sein, denn zwei italienische Teams auf historischen italienischen Marken landeten ganz vorne. Von 375 Autos im Rennen überquerten 341 die Ziellinie am Ende des Rennens. Andrea Vesco und Fabio Salvinelli mit der Startnummer 43 sind die Gewinner der 1000 Miglia 2021: Nach fast 1.800 km durch einige der schönsten Städte Italiens gewannen sie den Wettbewerb auf dem Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport von 1929.

Den zweiten Platz belegten Andrea Luigi Belometti und Gianluca Bergomi auf einem Lancia Lambda Spider Casaro von 1929 (im Wettbewerb mit der Startnummer 41), die auf der Ankunftsrampe sagten: “Jetzt tue ich so, als würde ich mich über meinen zweiten Platz ernsthaft freuen, das sind die Rennen und wir müssen das Endergebnis akzeptieren. Wir alle kennen den Sieger Andrea Vesco und wissen, wie stark er ist, also ist es okay. Wir sind alle vier Tage im Rennen geblieben und konkurrenzfähig und das ist das Wichtigste für uns. Wir sehen uns bei der nächsten 1000 Miglia”. Den dritten Platz belegen Gianmario Fontanella und Anna Maria Covelli mit dem Lancia Lambda Casaro von 1927 (Rennen mit der Startnummer 24), die die Position aus dem Jahr 2020 bestätigten: “Letztes Jahr waren wir gut, dieses Jahr war es eine fantastische Jagd um die Punkte, wenn auch viel schwieriger als in den Jahren zuvor.”

Über 45 Fahrstunden durch fast 200 italienische Städte ermöglichten es Silvia Marini und Lucia Filippelli, erneut die „Coppa delle Dame 2021“ zu gewinnen. Das Paar, das den Bugatti T40 von 1929 mit der Nummer 40 fuhr, belegte den 23. Platz. Das Podium der Coppa delle Dame wurde von Maria und Benedetta Gaburri auf einem Abarth Fiat 750 GT Zagato von 1957 mit der Startnummer 305 sowie von Silvia Maria Antonietta Oberti und Caterina Vagliani auf einem SIATA 300 BC von 1951 komplettiert. Die niederländische Crew John und Chelly Houtkamp, gewan als erstes ausländisches Team den Nationenpreis. Das Duo erreichte den achten Platz auf einem Alfa Romeo 1750 Super Sport von 1929 mit der Nummer 44.

Die internationale Präsenz war stark, 50 % der Crews waren Teilnehmer aus aller Herren Länder: Nach Italien waren Niederländer (146) die größten Teilnehmer, gefolgt von Deutschen (80). Alfa Romeo war die am stärksten vertretene Marke mit mehr als 50 teilnehmenden Autos und einem außergewöhnlichen Fahrer: John Elkann, Präsident und Executive Director von Stellantis, der in Begleitung seiner Frau Lavinia Borromeo begeistert die Ziellinie in Brescia auf einem Alfa Romeo 1900 C Supersprint von 1956 überquerte.

Am Wettbewerb können nur Fahrzeuge teilnehmen, die nach dem 1000 Miglia-Register zertifiziert sind und somit eine Echtheitsbescheinigung besitzen. Insbesondere können sich nur Fahrzeuge, die vor dem 31. Dezember 1957 gebaut wurden, aus authentischen Teilen bestehen, die unter Berücksichtigung der ursprünglichen Konfiguration restauriert wurden oder während der Nutzungsdauer dokumentierte Änderungen vorgenommen haben, im 1000 Miglia Register registrieren.

In diesem Jahr wurden 728 von 993 Anträgen bewilligt (602 „berechtigte“ Autos und 126 „Teilnehmer“-Fahrzeuge). 76 Anträge wurden abgelehnt, 189 werden nun abgeschlossen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der 1000 Miglia wurden die Piloten mit einer neuen Roadmap gegen den Uhrzeigersinn konfrontiert, immer in Tradition der Route von Brescia nach Rom und zurück, mit Zwischenstopp in Viareggio und Bologna.

Ab Montag morgen wurden die üblichen Kontrollen der teilnehmenden Autos im neuen Fahrerlager 1000 Miglia in der Via Agostino Chiappa durchgeführt. Das Race Paddock wurde in die ehemalige Omb-Fabrik in der Via Agostino Chiappa neben der Metrostation Sant’Eufemia-Buffalora verlegt.

Das Gebäude wurde im 1000 Miglia-Rot gestrichen und mit einer Installation verziert, die den OM Superba feiert, das erste Auto, das 1927 die Mille Miglia gewann und in Brescia gebaut wurde.

Das wiederhergestellte und verbesserte Industriegelände beherbergte das Akkreditierungszentrum und die sportlichen und technischen Kontrollen.

Am Mittwoch, den 16. Juni, nach dem Start in Brescia in Richtung der tyrrhenischen Küste, fuhren die Autos nach Cremona, Busseto und Parma auf den Passo della Cisa und beendeten die erste Etappe in Viareggio, wo die Piloten an der Promenade am Meer dinnierten.

Am Donnerstag, den 17. Juni, erreichten die Autos Rom und fuhren über Pisa, Rosignano Marittimo, Bibbona, Castagneto Carducci, Massa Marittima bis nach Castiglione della Pescaia, wo die Piloten zu Mittag aßen.

Später fuhren die Crews ins Herz der Maremma, zum ersten Mal durch Grosseto und Marta am Lago Bolsena in Richtung Viterbo zum Abendessen im Palazzo dei Papi. Die Passage von Ronciglione führte zur üblichen Wende in Rom, zum Ende der zweiten Etappe und der Parade in der Via Veneto.

Am Freitag, dem 18. Juni, einem langen dritten Tag, kehrten sie nach Norditalien zurück, verließen Rom und fuhren nach Civita Castellana, Amelia, Orvieto und Cortona; Nach der Mittagspause in Arezzo erreichten die Autos Montevarchi Radda in Chianti, dann Prato, Barberino di Mugello, Passo della Futa und Passo della Raticosa und schließlich Bologna.

Am Samstag, den 19. Juni, dem vierten und letzten Tag des Rennens, fuhren die Crews nach Modena, Reggio Emilia und Mantova, um auf der Piazza Bra in Verona vor der Arena anzukommen. Eine Vorführung von Aida unter der Regie von Maestro Muti; das Ufer des Gardasees in Garda in Sirmione, Desenzano und erstmals auch Salò begleiteten den letzten Teil des Rennens bis zum Ziel in Brescia, auf der Rampe Viale Venezia, wo das Rennen vier Tage zuvor gestartet wurde.

Statistiken

Alfa Romeo war mit 50 teilnehmenden Autos die am stärksten vertretene Marke, gefolgt von FIAT mit 40 und Lancia mit 31.

Nach Italien kamen mit 292 anwesenden Fahrern die meisten Teilnehmer aus den Niederlanden (146) und Deutschland (80).

Besatzungen

Zum Auftakt des Wettbewerbs wurde unmittelbar nach dem spektakulären Überflug der Frecce Tricolori der 1954er Alfa Romeo Sport Spider mit der Nummer 1000 eingesetzt: Gefahren von Roberto Giolito, Leiter von Heritage Stellantis, an der Seite von Fernsehmoderatorin Camila Raznovich.

Sylvia Oberti kam zurück: Mit dem Fiat SIATA Nummer 175 trat sie alleine ohne Beifahrer an, um ein Projekt zugunsten des Kinderkrankenhauses von Brescia zu.

Das Auto Nummer 300, der 1956er Alfa Romeo 1900 C Super Sprint, wurde von John Elkann, Präsident von Stellantis und Ferrari, gefahren, seine Frau Lavinia Borromeo war an seiner Seite.

“Mobilität ohne Barrieren: Behinderung und Motorsport” war das von der Scuderia del Portello organisierte und von 1000 Miglia und Waze unterstützte Projekt, wie bereits in der Ausgabe 2020. Mit der Nummer 500 startete das Guest Car Alfa Romeo 1900 IT von 1954, das Auto des berühmten F1-Fahrers Clay Ragazzoni, der nach einem Rennunfall 1980 querschnittsgelähmt war. Für diese Ausgabe des Freccia Rossa folgte eine komplette Restaurierung und das Auto wurde zum Sinnbild und Zeugnis einer barrierefreien Mobilität und der Inklusion von Behinderungen im Motorsport.

Das Auto wurde von drei verschiedenen Crews mit jeweils einem behinderten Fahrer gefahren, die während der vier Etappen des Wettbewerbs wechselten.

1000 Miglia Experience: 1000 Miglia wird international

Vom 16. bis 19. Juni traten außerdem spektakuläre Supercars und moderne Hypercars auf einer eigens angelegten Strecke an, auf der sie am schönsten Rennen der Welt teilnehmen und sich die vier Tage mit den Autos teilen konnten, die bereits Geschichte geschrieben hatten.

Die 1000 Miglia Experience ist das neue Format, das 1000 Miglia ins Ausland exportiert: Zum ersten Mal findet die 1000 Miglia Experience UAE 2021 vom 5. bis 9. Dezember im Nahen Osten statt, eine Veranstaltung, die nur für hundert Besitzer legendärer historischer Autos und moderner Supersportwagen zugänglich ist, die in fünf Tagen alle sieben Emirate durchqueren werden. Die 1000 Miglia Experience UAE 2021 findet zum Zeitpunkt der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Vereinigten Arabischen Emirate, die am 2. Dezember 1971 gegründet wurden, statt.

Seit 2018 ist 1000 Miglia bereits in den USA mit dem Projekt “Warm Up”, vertreten, 1000 Miglia-Trainings- und Probentagen, an denen man mehr über die Teilnahme am Red Arrow-Rennen erfahren kann.

Fotos: ©1000 Miglia