Ettore Bugatti – sein Leben in Anekdoten

Ein technisches Produkt ist nicht perfekt, bis es auch ästhetisch einwandfrei ist, sagte Ettore Bugatti einmal. Und der Firmengründer wendete diesen Standard nicht nur auf seine eigenen Autos an, sondern auch auf andere Alltagsgegenstände. Wenn er mit etwas, das er gekauft hatte, nicht zufrieden war, verbesserte er es oft oder beschloss, seine eigene Version davon zu produzieren. Die folgende kleine Auswahl von Beispielen zeigt, wie weitreichend sein erfinderisches Talent war.

Der Hühnerstall

Ettore Bugatti liebte Pasta mehr als alles andere und ließ sie immer von einem italienischen Koch frisch zubereiten. Dafür brauchte er Hühnereier. Als er eines Tages ausging, um etwas zu holen, kehrte er wütend zurück, ohne ein einziges Ei gekauft zu haben: Die Preise waren wieder gestiegen. Dann beschloss er, selbst Hühner zu halten und eine eigene kleine Hühnerfarm einzurichten. Er entwarf den Hühnerstall mit Rädern, damit er ihn auf seinem großen Grundstück bewegen konnte. Die erforderliche Investition bedeutete natürlich, dass die Eier später viel teurer waren, als wenn er sie einzeln gekauft hätte. Aber zumindest waren sie frisch und er war nicht länger von den Bauern abhängig.

Die Nudelmaschine mit Lenkrad

Eines Tages beschwerte sich Bugattis Koch über eine fehlerhafte Nudelmaschine in der Küche. Es würde einige Wochen dauern, bis eine neue Maschine ins Elsass geliefert werden könnte. Da Ettore Bugatti nicht auf seine geliebten Nudeln verzichten wollte, entwarf er eine neue Maschine – eine, die einfach zu bedienen, ästhetisch attraktiv und in der Lage war, die besten Nudeln weit und breit herzustellen. Die Mechaniker seiner Produktionsstätte bauten die Maschine nach seinen Entwürfen. Das Design spiegelte die Wurzeln von Bugatti im Automobil wider: Anstelle eines gewöhnlichen Handrads diente ein Bugatti Typ 46-Lenkrad als Kurbel, um die Maschine zu bedienen und den Teig in Nudeln umzuwandeln. Die Originalmaschine wurde im März in Bonhams für rund 37.500 Dollar versteigert.

Orangerie für sein Basilikum

Für Ettore Bugatti waren für eine richtige Portion Nudeln immer zwei bis drei Blätter Basilikum zum Garnieren erforderlich. Da sein geliebtes Basilikum in der Nähe von Molsheim nicht frisch angebaut wurde, baute Ettore Bugatti ein eigenes Gewächshaus mit einem speziellen Belüftungssystem und einer bemerkenswerten Stahlkonstruktion. Diese Orangerie existiert bis heute. Bugatti ließ dort neben Basilikum auch Obst und andere Pflanzen anbauen.

Ettore Bugattis Besteck

Wie die Tatsache zeigt, dass er eine eigene Hühnerfarm und eine Nudelmaschine hatte, war gutes Essen für Ettore Bugatti sehr wichtig. Er war irritiert darüber, dass es zum Beispiel kein spezielles Besteck für den Zwischengang einer normalen Mahlzeit gab, und beschloss, sein eigenes Besteck zu entwerfen und zu entwickeln. Jeder Gegenstand trug ein EB-Wappen und war ergonomisch perfekt zu halten. Er etablierte auch eine spezielle Methode, um den Tisch mit Besteck, Tellern und Gläsern zu decken, die auf seine Bedürfnisse zugeschnitten war. Bugatti ist berühmt für seine tadellosen Manieren und erwartet dasselbe von seinen Gästen. Er soll sich einmal geweigert haben, ein Auto an einen Gentleman königlicher Abstammung zu verkaufen, weil er schlechte Tischmanieren hatte – er konnte einfach nicht mit Messer und Gabel essen.

Bébé Bugatti Typ 52

Wenn Sie ein guter Fahrer sein möchten, können Sie nicht früh genug starten. Als Geschenk für seinen Sohn Roland an seinem fünften Geburtstag entwarf Ettore Bugatti eine 1: 2-Miniaturversion des Typs 35: den Typ 52. Dieses Fahrzeug namens „Bébé Bugatti“ wurde von einem Elektromotor und einem 12-Volt-Motor angetrieben Batterie und konnte Geschwindigkeiten von bis zu 20 km / h erreichen. Das Fahrzeug diente seinen Nachkommen als schnelles Transportmittel auf dem Schlossgelände, fand aber auch bei Besuchern, Freunden und Kunden schnell Anklang. Der Bébé Bugatti wurde sehr beliebt und es wurden zahlreiche Bestellungen aufgegeben. Insgesamt produzierte Ettore Bugatti zwischen 1927 und 1930 mehrere hundert dieser Fahrzeuge – ein voller Erfolg. Der Bébé Bugatti wurde kürzlich von The Little Car Company wiederbelebt.

Patente von Ettore

Ettore Bugatti patentierte im Laufe seines Lebens etwa tausend Erfindungen. Nicht alle dieser Patente stehen in direktem Zusammenhang mit Autos wie der Aluminiumfelge, der unzerbrechlichen Windschutzscheibe, ultraleichten Klappsitzen und automatischen Einfülldeckeln. Ganz zu schweigen von seinen eigenen Sechskantmuttern und -schrauben, die selbst bei hohen Geschwindigkeiten einen effektiveren und stabileren Griff als andere bieten. Ettore Bugatti interessierte sich auch für Alltagsgegenstände und ließ seine neuen Ideen patentieren, wenn sie vielversprechend waren. Dazu gehörten ein zylindrischer Rasierer, ein ultraleichter Rahmen für Fahrräder und Motorräder sowie Sicherheitsschlösser. Der geniale Erfinder schuf sogar eine Gießrute für Angler. Er entwarf auch unzählige Gegenstände für den praktischen Alltag, die nicht patentiert waren: Tore, Türen, Beleuchtungskörper, Sessel, Schraubstöcke, chirurgische Instrumente, Pferdegeschirre und Jalousien für Fenster.

Pur sang

Neben seiner Leidenschaft für Technologie und Automobile war Ettore Bugatti besonders begeistert von Pferden – obwohl er Pferde als Transportmittel durch die Herstellung von Autos unnötig machte. Als Experte für Vollblutpferde Ettore beschrieb Autos wie Pferde: heißblütig, schnell und auf das Wesentliche der Muskelkraft reduziert – „der Zweck der Automobilwelt“. Für Bugatti waren Pferde nicht in erster Linie ein Transportmittel: Sie waren edle Wesen. Er züchtete Vollblüter (pur sang), die er auf seinem Gelände in Molsheim, in der Nord-Remise und in der Süd-Remise hielt. Seine Liebe zu Pferden ging so weit, dass er einige Türen in seinen Werkstätten durch spezielle Schlossplatten ersetzen ließ, die die Pferde öffnen konnten, indem sie ihre Nasen gegen sie drückten. Dies bedeutete, dass er nicht mehr selbst absteigen und die Türen öffnen musste, bevor er die Werkstätten betrat, sondern bequem durchfahren konnte. Ettore Bugatti begrüßte auch gerne Besucher und Kunden zu Pferd. Manchmal wurde er von seinem Esel Totosche begleitet, den er als Geschenk von Graf Florio erhielt, nachdem er 1929 zum fünften Mal in Folge die Targa Florio gewonnen hatte. Das glückliche Tier konnte sich als Teil von Ettores privatem Zoo frei auf dem Gelände bewegen. Neben der Pferdezucht war Ettore Bugatti auch ein begeisterter Terrierzüchter.

Ettores Fünfzehenschuhe

Ettore Bugatti lief in Fünfzehenschuhen herum, lange bevor die modernen Versionen dieses Schuhwerks auftauchten. In den 1920er Jahren besuchte Rennfahrer Louis Charavel – der allgemein unter dem Pseudonym „Sabipa“ bekannt war – Ettore Bugatti in Molsheim. Letzterer trug einen Kolonialhelm, eine cremefarbene Seidenjacke mit blauem Saum und ganz besondere Schuhe – wie Fingerhandschuhe hatten sie für jeden einzelnen Zeh eine Ausbuchtung. Für Ettore Bugatti war dies die natürlichste Sache der Welt und sehr bequem: „Schließlich kauft man keine Fäustlinge, wenn man Fingerhandschuhe möchte. Warum sollte es bei Schuhen nicht genauso sein? “ er fragte seinen erstaunten Gast. Obwohl er diese Schuhe selten trug, waren sie natürlich perfekt verarbeitet – wie alle seine Erfindungen.

Fotos: ©Archiv Bugatti