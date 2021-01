Ein ganz besonderes Fahrzeug: Citroën Land Speed Racer

Bei der spektakulären Scottsdale-Auktion von Gooding & Company wechselte auch dieses besondere Fahrzeug den Besitzer: Der Citroën Land Speed Racer von 1972 wurde für 203.500 US-Dollar verkauft (Schätzpreis 100.000 bis 200.000 Dollar).

Citroëns Vorliebe, die Grenzen der Automobiltechnologie immer weiter zu verschieben, machte sich in der DS-Linie bemerkbar, die bis in die späten 1960er Jahre hinein mit Auszeichnungen bedacht wurde. Auf der Suche nach einem sportlicheren Modell kaufte Citroën 1968 den in Schwierigkeiten geratenen italienischen Automobilhersteller Maserati und beauftragte Chefdesigner Robert Opron mit der Entwicklung eines zweitürigen Coupés, das von Maseratis bewährtem V-6-Motor angetrieben werden sollte und als SM bekannt wurde. Obwohl er 1972 mit dem Motor Trend Car of the Year Award ausgezeichnet wurde, waren die Verkaufszahlen unbefriedigend, und die NHTSA-Anforderungen für die Höhe der Stoßstange im Jahr 1974 bedeuteten das Ende des SM nach nur fünf Produktionsjahren.

Die Citroën-Kreation der Scottsdale-Auktion entstammt den Köpfen von Jerry und Sylvia Hathaway. 1972 war Jerry Hathaway Techniker bei Irv White Buick in Los Angeles, als das Autohaus Citroën in sein Programm aufnahm. Jerry verliebte sich in die Autos und begann, Teile zu beschaffen, bis er schließlich 1976 die von Citroën-Werken unterstützte SM World Ltd. eröffnete. Von da an war Hathaway die Anlaufstelle für Citroën SM-Teile, -Restaurierung und -Reparaturen in den USA und eine weltweite Autorität für diese Marke.

SM World-Kunde Jon McKibben, ein erfahrener Landgeschwindigkeitsrennfahrer, erwähnte gegenüber Hathaway, dass der SM aufgrund seiner unglaublich aerodynamischen Form eine ideale Plattform für Landgeschwindigkeitsrekordrennen wäre. Kurz darauf wurde ein SM, der zur Ausmusterung vorgesehen war, in einen Rennwagen verwandelt. Der SM wurde einer unglaublichen Restaurierung unterzogen und zu einem tadellos vorbereiteten Landgeschwindigkeits-Rennwagen umgebaut. Ursprünglich mit einem 3,0-Liter-Saugmotor mit 48IDA-Weber-Vergasern ausgestattet, leistete er 250 PS, gut genug für 139,7 mph bei seinem ersten Einsatz in El Mirage und dann 151,2 mph in Bonneville 1979. Der SM erhielt dann zwei AiResearch-Turbolader, die dem Maserati-Motor 20 psi Ladedruck hinzufügten, und die 200 mph wurden ins Visier genommen.

Nach Jahren der Widrigkeiten, meist aufgrund von schlechtem Wetter, konnte Jerry 1985 den 200 MPH Club knacken und die SM World Maschine fest als schnellsten Citroën der Welt positionieren – ein Rekord, den sie vermutlich immer noch hält. In der Saison 1987 trat Sylvia dem 200 MPH Club mit einem Qualifikationslauf von 206,446 und einem Rekordlauf von 202,3 mph bei. Dieser historische Lauf stellte einen Geschwindigkeitsrekord in der Klasse auf, der 23 Jahre lang Bestand hatte.

Irgendwann in den 1980er Jahren wurden der Truck und der Anhänger der Hathaways, mit denen sie den Rennwagen transportierten, gestohlen. Während die meisten sich nach einem Ersatz umgesehen hätten, nutzte Jerry die Erfahrungen, die er in den vielen Jahren seiner Arbeit mit Citroëns gesammelt hatte, um eine viel interessantere Lösung zu finden. Ein anderer SM wurde beschafft und zu einem Pickup umgebaut, der als Zugfahrzeug diente. Dann wurde ein spezieller Anhänger im Stil eines fünften Rades gebaut, der die Citroën-Federung nutzte und eine eigene Batterie für die Hydraulikpumpen trug, so dass er im Wesentlichen autark war. Sowohl der Truck als auch der Anhänger sind unabhängig voneinander höhenverstellbar, so dass der Rennwagen leicht be- und entladen werden kann. Im Laufe der Jahre haben der Pickup und der Anhänger genauso viel Aufmerksamkeit erregt wie der Rennwagen, und Sie können sich vorstellen, welches Aufsehen “The Rig” – wie das Dreiergespann von den Hathaways treffend genannt wurde – bei seinen beiden erfolgreichen Roadtrips quer durchs Land erregte.

In den Jahren seit seinem Ausscheiden aus dem Rennsport wurde “The Rig” auf vielen prestigeträchtigen Ausstellungen gezeigt, darunter die Retromobile in Paris im Jahr 2003 (nur der Rennwagen), und in den besten Museen des Landes, darunter im Petersen- und Mullin-Museum. Das Internet ist voll von Artikeln über das Trio und die beiliegende Datei enthält auch zahlreiche Artikel aus Übersee-Publikationen. Der Pickup und der Rennwagen befinden sich in fahrbereitem Zustand. Obwohl sie nicht regelmäßig benutzt wurden und wahrscheinlich vor einem längeren Einsatz gewartet werden müssen, kamen sie nach einer 25-Meilen-Fahrt aus eigener Kraft bei Gooding & Company in Los Angeles an.

Fotos: ©Gooding & Company