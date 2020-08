Dix Mille Tours in Le Castellet

Am letzten Juli-Wochenende fanden die Dix Mille Tours unter herrlicher provenzalischer Sonne statt. Die Veranstaltung bildete den Auftakt zur Saison 2020 der Peter Auto-Serie. Da dieses Treffen ursprünglich für April geplant war, wurde die Wiederaufnahme umso mehr von denjenigen geschätzt, die daran teilnehmen konnten – Fahrer, Teammitglieder, Dienste, die Organisation und die Öffentlichkeit – wobei die geltenden Gesundheitsmaßnahmen von allen respektiert wurden.

Zehn Startaufstellungen repräsentierten die Geschichte des Motorsports auf der Strecke: Fifties’ Legends, Sixties’ Endurance, 2.0L Cup, Classic Endurance Racing I & II, Endurance Racing Legends, Group C Racing, Heritage Touring Cup, The Greatest’s Trophy und die Gastaufstellung, der Eric Offenstadt Cup (F1 / F3). Insgesamt nahmen mehr als 350 Fahrzeuge an den Rennen auf dem berühmten Circuit Paul Ricard teil. Die Anwesenheit der zahlreichen Clubs, die nach Le Castellet reisten, sorgte für zusätzliche Aufregung hinter den Kulissen. Über 380 historische Fahrzeuge tauchten auf und wurden ins Innere des Circuits gefahren, wo sie ausgestellt wurden und an Streckenläufen teilnahmen. Dieses Wochenende war wirklich eine Ode an das Sammlerauto, und insgesamt waren mehr als 700 wunderbare Maschinen bei den Dix Mille Tours 2020 dabei!

Rennzusammenfassungen – Samstag

The Greatest’s Trophy: 40 Minuten

Das Rennen: Mit der Greatest’s Trophy begann die Konkurrenz am Wochenende und es wurde ziemlich aufregend! Kurz nach dem Start musste der von Marco Werner gefahrene Tojeiro EE Ford Nr. 12 wegen eines technischen Problems an die Box zurückkehren. Nach einigen Runden übernahm Lukas Halusa den ersten Platz in seinem 3.8L Jaguar E-Type Lightweight Nr. 17, gefolgt von der Nr. 68, Bizzarrini 5300 GT, in den Händen von Dirk Ebeling, auf dem zweiten Platz. Auf dem dritten Platz landete der Tojeiro EE Ford Nr. 12, was eine Überraschung war. Tatsächlich hatte das Auto nach seinem Boxenstopp ein Blitz-Comeback hingelegt. Nach 31 Minuten Rennzeit stieß der Tojeiro in die Lücke, die ihn von den Führenden trennte, da er über sechs Sekunden pro Runde schneller war! Die Fahrer waren mit Herz und Seele dabei. Leider schlugen mechanische Probleme zwei von ihnen k.o.: Der Jaguar E-Type Lightweight Nr. 17 wurde überhitzt, während der Tojeiro immer mehr an Boden verlor. Der Grund war der Motor, der schließlich seinen Geist auf der Mistral-Geraden aufgab und das Auto von der Strecke gegen eine Mauer schoss!

Endurance Racing Legends-Rennen: 45 Minuten

Als nächstes stand am Samstag das erste Rennen des Wochenendes der Endurance Racing Legends auf dem Programm, in dem die modernsten Autos der Serie von Peter Auto an den Start gingen. Von allen Fans sehnlichst erwartet wurde Nr. 7 Bentley Speed 8, gefahren von Shaun Lynn, der vom Start weg einen großen Eindruck hinterließ als er an die Spitze schoss, gefolgt von der Startnummer 33 Ferrari 333SP von Lecourt-Narac, während die Nr. 60 Keiller KII, in den Händen von Marc Jully, in der Beausset-Doppel-Rechtskurve (Kurve Nr. 11) bald zum Stillstand kam. Die Nr. 7, Bentley Speed 8, lag immer noch an erster Stelle, dicht gefolgt von der Nr. 63, Saleen S7-R von Florent Moulin und dem Ferrari Nr. 33 SP, und der Kampf um die Führung tobte. Nur eine Runde vor Schluss brach eine riesige Rauchwolke von der Nr. 4 Riley & Scott MK III von Jean-Marie Muller auf, was Lecourt-Narac in seinem Ferrari Nr. 33 nicht daran hinderte, den zweiten Platz vor der Nr. 63, Saleen S7-R, zurückzuerobern.

Group C Racing: 45 Minuten

Das Rennen für die Rennwagen der Gruppe C wurde in der zweiten Hälfte des Tages ausgetragen. Leider fehlten Nr. 35 Toyota 92CV (Eric Helary), nach Überhitzung des Motors und Laurent Forts Startnummer 106 Tiga GC288, dessen Motor im Qualifying Feuer fing, in der Startaufstellung. Kaum war das Rennen gestartet, wurden die GC288s der englischen Firma von noch mehr Pech verfolgt, denn Nr. 129, gefahren von Vincent Neurrisse, stoppte. In der Zwischenzeit flammte eine alte Rivalität auf der Strecke zwischen der Nr. 17, dem Jaguar XJR14 von Christophe d’Ansembourg und dem Peugeot 905 mit der Startnummer 2 mit Erik Maris am Steuer, wieder auf. Doch das Ergebnis war dasselbe, denn der 905 erlitt einen erheblichen Leistungsverlust und der Jaguar zog sich von dem französischen Auto zurück. Raymond Narac im Porsche 962C Nr. 82 setzte sich auf dem zweiten Platz und fuhr Kopf an Kopf mit einem weiteren 962, Nr. 21, in den Händen von Ivan Vercoutere. Die beiden Stuttgarter fuhren mit allem Einsatz um den ersten Platz im Gesamtklassement! Als nur noch wenige Rennminuten verblieben, musste Startnummer 17, der Jaguar XJR14, in der Hôtel-Kurve (Nr. 3) anhalten, weil er einen starken Ölgeruch ausstieß, was ihn trotz einer großartigen Leistung daran hinderte, die Ziellinie zu überqueren.

Sixties‘ Endurance: 2 Stunden

Die Fahrer freuen sich immer auf das Langstreckenrennen der Sixties. Es nimmt nach Einbruch der Dämmerung eine ganz besondere Atmosphäre an und war das einzige Rennen des Meetings, das nachts stattfand. Es war fast 21 Uhr, und der Himmel war mit wunderschönen Orangetönen gefüllt, als die 56 Autos kampfbereit in der Startaufstellung standen. Sobald der Start freigegeben wurde, fuhr David Hart im Nr. 76 Bizzarrini 5300 GT an die Spitze, dicht gefolgt von den Cobras. Weniger als eine Stunde nach dem Start erlitt der Bizzarrini 5300 GT von Hart ein Ölleck und fiel zurück. Die Shelby Cobras hatten das Rennen im Würgegriff, so dass es keine Überraschung war, dass die schnellste Runde von Christophe Van Riet mit Nr. 16, Cobra 289, in Runde 37 mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 138,8 km/h gefahren wurde. Als das Feld die Runden abspulte, erlitten die Autos verschiedene Pannen: Nr. 140 MG A von Simon Nobili hatte Probleme mit der Elektrik und bei Nr. 160 Elva GT 160 mit Michael Birch am Steuer, ging die Motortemperatur durch! Bei diesem Rennen gab es eine Reihe von Ausfällen, so dass sich der saisonale Neustart als echte Herausforderung für die Startaufstellung der Sixties erwies. Das letzte Opfer war Nr. 277, der 3,8L E-Type Jaguar, gefahren von Katarina Kylovalova, die die GT4-Kategorie anführte. Sie musste wegen eines Getriebebruchs mit weniger als vier Minuten bis zur Zielflagge in die Box zurückkehren.

Rennzusammenfassungen – Sonntag

Endurance Racing Legends: 45 Minuten

Am Sonntagmorgen begannen die Rennen auf dem Circuit Paul Ricard bei relativ kühlen Bedingungen. Die Fahrer der Endurance Racing Legends waren bereit, in den Kampf zu ziehen, einige von ihnen waren nach dem Rennen vom Vortag zur Revanche entschlossen. Der Pole Sitter, Nr. 33 Lecourt-Narac Ferrari 333SP, konnte seine Startposition wegen eines Lenkproblems nicht einnehmen. Das Rennen begann um 9 Uhr, und sofort begannen die Fahrer um ihre Position zu kämpfen, so dass Kontakt unvermeidlich war. Das Hauptopfer war Nr. 31, der Mercedes-Benz SLS AMG GT3 von Philipp Zumstein, der auf der Mistral-Geraden hinausschoss. Als die rote Flagge geschwenkt wurde, wurde das Rennen wegen der auf der Strecke verstreuten Trümmer unterbrochen. Zumstein kam schnell und unverletzt aus seinem Auto heraus. Das Rennen wurde 40 Minuten später hinter dem Safety Car wieder aufgenommen, wobei sich die Konkurrenten auf den Positionen befanden, die sie in dem Moment eingenommen hatten, als die rote Flagge gezeigt wurde, also keine neue Startaufstellung. Der Kampf gegen die Stoppuhr wurde wieder aufgenommen. Der Bentley Nr. 7 von Shaun Lynn, der am Vortag die Veranstaltung gewonnen hatte, lag in Rennen 2 wieder an der Spitze und fuhr in der neunten Runde mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 183 km/h die schnellste Runde.

The Greatest Trophy: 40 Minuten

Die Greatest Trophy stand als nächstes im zweiten Rennen des Wochenendes auf dem Programm. Während die Veranstaltung am Vortag noch voller Überraschungen gewesen war, war für Christian Bouriez der Sieg in Nr. 46, einem Bizzarrini 5300GT, eine ausgemachte Sache. Nr. 46 startete blitzschnell und fuhr mit einer Sekunde pro Runde schnell einen Vorsprung auf ihre Verfolger heraus. Das allgemeine Fahrniveau war hoch. Bald setzte aber Müdigkeit ein, und einige der Konkurrenten scherten wie die Nr. 124, ein Bizzarrini 5300 GT in den Händen von Luis Delso und Dominique Poels, in der Startnummer 35, Alfa Romeo Giulietta SZ Coda, in die Boxengasse aus. Es war das Ende der Rennen um die Startaufstellung: Meine Herren, stoppen Sie Ihre Motoren!

Classic Endurance Racing I: 1 Stunde

Grünes Licht. Nr. 34, Lola T70 Mk III B von David Hart, stand auf der Pole-Position, aber das Feld hatte nicht einmal Zeit, die Startaufstellung zu verlassen, weil der Fahrer Nr. 40 Ford GT40 (C) Startnummer 104, Lola T70 Mk III von Josserand de Murard, touchierte und beide Autos stilllegte. Die Rennleitung entschied, die Konkurrenten durch die Boxengasse zu leiten, um der Unfallstelle auszuweichen. Nach 13 Rennminuten erlitt Gérard Larrousse mit der Startnummer 18, Porsche 911 RS 3.0L in den Farben des Wochenmagazins Auto Hebdo, einen Reifenschaden am linken Hinterrad. Das hinderte ihn aber nicht daran, kurz darauf mit 2.19,401 Minuten eine atemberaubende Runde zu drehen. 35 Minuten vor der Zielflagge war Nr. 97, Chevron B19 von Emmanuel Brigand, zum Stillstand gekommen und verlor seinen zweiten Platz in der Wertung. Hart in seiner Lola wählte diesen Moment, um die schnellste Runde des Rennens in 2.14,306 Minuten zu fahren, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 156 km/h entspricht. Aber der Sieg war noch nicht in trockenen Tüchern, da er unter dem Druck von Marc Devis im Nr. 11 McLaren M8C DFV stand, der nach mechanischen Problemen am Vortag ein fantastisches Comeback feierte. Der Kampf um den Sieg tobte zwischen diesen beiden Autos, bis der McLaren plötzlich zurückfiel und zum Stillstand kam. Hart in der Startnummer 34 gewann das Rennen mit 20 Sekunden Vorsprung!

Group C Racing: 45 Minuten

Nach seinem Sieg am Vortag übernahm Ivan Vercoutere im Porsche 962C mit der Startnummer 21 die Führung des zweiten Rennens, dicht gefolgt vom Peugeot 905 EV1B mit der Startnummer 2 und Lecourt-Narac im Porsche 962C mit der Startnummer 82. 22 Minuten vor Schluss drehte sich Erik Maris in der Nr. 2 und schenkte Lecourt-Narac seinen zweiten Platz. Die beiden Gentlemen-Driver Vercoutere und Lecourt, die nur wenige Sekunden auseinander lagen, gingen jetzt aufs Ganze, denn der Sieg stand auf dem Spiel. Der Ausgang der Schlacht blieb ungewiss, denn die Nummern 2 und 21 in ihren Porsche 962Cs überholten sich gegenseitig in einem wunderbaren Spektakel. Am Ende setzte sich Lecourt in diesem spannenden Duell mit nur 0,793 Sekunden Vorsprung vor Vercoutere durch!

Classic Endurance Racing II: 1 Stunde

Yves Scemama in der Nr. 52, TOJ SC 304, war auf der Pole, dicht gefolgt von Patrice Lafargue in der Nr. 16, Lola T298. Der mehrfache 24-Stunden-Sieger von Le Mans, Marco Werner (2005, 2006, 2007), legte mit seinem Porsche 935 K3 den besten Start in der GT2-Kategorie hin. Die Wetterbedingungen bereiteten Paul Lafargue in der Nr. 16, Lola T 286, einige Kopfschmerzen, da der Motor des Wagens zu überhitzen begann und er an die Box musste. Mit noch 18 Minuten Renndauer hatte Scemama in seinem TOJ SC 304 einen Vorsprung von 17 Sekunden, als die Rennleitung ihn unter Beobachtung stellte. Nur 15 Minuten vor Ende des Rennens erhielt er eine 33-Sekunden-Strafe wegen Überholens bei gelber Flagge. Konnte er seinen ersten Platz retten? Die Antwort war nein, da Maxime Guenat mit seiner Nr. 50 Lola T 298 die Zielflagge eroberte. Scemama lag jedoch nicht allzu weit zurück, nur vier Sekunden. Sein Fehler hatte ihn den Sieg gekostet.

2.0L Cup: 1 h 30 m

Der 911 ist eines der symbolträchtigsten Modelle in der Geschichte des Automobils. Mehr als eine Million Exemplare wurden hergestellt, und er hat auf allen möglichen Geländeformen geglänzt. Das 2.0L-Cup-Feld ist eine Hommage an die erste Version, den 2. 0L, und die rund 40 Teilnehmer kämpfen mit gleichen Waffen. Nur ihr fahrerisches Können macht den Unterschied. Um 16.38 Uhr nahmen die Autos ihre Plätze in der Startaufstellung ein. Die Spannung stieg um mehrere Stufen, und Andrew Smith in der Nr. 24 nutzte seine Pole-Position voll aus, um sich auf den ersten Platz zu schieben, gefolgt von Simon Ewans in der Nr. 75 und Philippe de Craene in der Nr. 5. Alle drei Fahrer konzentrierten sich voll und ganz auf die bevorstehende Aufgabe, da der kleinste Fehler hinter dem Lenkrad zu Änderungen in der Wertung führen konnte. Smith schaffte es, seinen ersten Platz zu halten, stand aber stets unter dem Druck seiner Verfolger. Nach einer Stunde Renndauer wurde das Safety Car eingesetzt, das das Feld in zwei Teile teilte. 16 Minuten vor Schluss ging es von der Strecke, und Smith fuhr den Sieg ein.

Heritage Touring Cup: 1 Stunde

Christophe Van Riet in seiner Nr. 72, Ford Capri 3100 RS, stand auf der Pole-Position, und er baute sofort einen Vorsprung von 1,5 Sekunden auf Michael Erlich in der Startnummer 40 BMW 3.0 CSL, auf. Die beiden Führenden setzten sich von den anderen Autos im Feld ab, vor allem von Fords und BMWs aus den glücklichen Zeiten der Tourenwagen-Ära. Nach 16 Minuten Renndauer bekam der Sieger von CER II, Maxime Guenat, mit seiner Startnummer 50, Ford Capri 3100 RS, Probleme. Er lag auf Platz sechs, als sein fünfter Gang heraussprang und er an die Box musste. Mit 11 Minuten vor der Zielflagge holte Van Riet mit Nr. 72 den Sies, der die BMW 3.0 CSLs dominierte: Es war eine Wiederholung der 1970er Jahre!

Fifties‘ Legends: 45 Minuten

Dann war es Zeit für die Legenden der fünfziger Jahre, den jüngsten Neuzugang der Serie von Peter Auto. Das Klassement der Fifties’ Legends ist eine Hommage an die ältesten Nachkriegsautos und steht den GT- und GTS-Klassen offen, die vor dem 1. Januar 1962 homologiert und für nationale oder internationale Rennen gemeldet wurden (Periode E), sowie einigen Autos aus den Klassen TC, TSRC Periode E und GTS Periode F (Liste der teilnahmeberechtigten Modelle auf Anfrage erhältlich). Als die Lichter ausgingen, schoss die Nr. 162 Austin Healey 3000 Mk 2, gefahren von Jean-Marc Avezou, in der Schlussveranstaltung des Wochenendes mit rund 20 Fahrzeugen nach vorne. Nur fünf Minuten nach dem Start wurden in der Camp-Ecke (Ecke Nr. 5) die gelben Flaggen geschwenkt, weil Nr. 162 liegenblieb. Eugène Deleplanque in seiner Nr. 47, TVR Grantura, übernahm die Führung, gefolgt von von Serge Libens mit Nr. 161, Austin Healey 3000 Mk 2. An dritter Stelle kam Philippe Quiriere mit seiner Nr. 48, Morris Mini Cooper S. Der Mini hinterließ im Legendenfeld der Fünfzigerjahre seine Spuren – wie in seiner Blütezeit. Schon zu Beginn des Rennens hatte Deleplanque in der Startnummer 47 nicht die korrekten Boxenstopp-Regeln befolgt. Dies wurde von der Rennleitung im Hinblick auf eine mögliche Strafe untersucht. Es hätte eine gute Nachricht für Libens in der Nr. 161 sein können, der auf dem zweiten Platz lag. Nur sechs Minuten vor dem Ziel fällte die Rennleitung ihr Urteil und verhängte gegen den TVR von Deleplanque eine Ein-Runden-Strafe. Aber auch Libens wurde mit einer Drei-Minuten-Strafe belegt, weil er bei seinem Stopp die reguläre Zeit nicht eingehalten hatte. Damit lag Pascal Pandelaar an der Spitze, und er gewann das allererste Rennen für diese neue Startklasse!

Fotos:© Raymond Guillaume, Peter Auto