Calder BMW Art Car (Artist’s Proof)

Zur Ausstellungseröffnung „Alexander Calder: Minimal / Maximal“ in der Neuen Nationalgalerie Berlin am 22. August 2021 wird der Artist’s Proof des ersten BMW Art Car erstmals ausgestellt. Mit dem Projekt wird Calders Traum von einem eigenen Exemplar seines BMW Art Car als kinetisches Kunstwerk realisiert.

Alexander S. C. Rower, Enkel des Künstlers und Präsident der Calder Foundation, erinnert sich: „Bei der Eröffnung der umfassenden Retrospektive meines Großvaters im Whitney Museum 1976 habe ich das BMW Art Car als Kind zum ersten Mal gesehen. Ich fragte ihn nach dem Röhren des M49­ Motors. Lächelnd antwortete er damals, dass er auch für sich selbst ein solches Fahrzeug anfertigen wolle. Er verstarb nur wenige Wochen später. Seither war es stets mein Traum, seinen Wunsch zu verwirklichen, das Fahrzeug wieder zum Leben zu erwecken und es in seiner Gänze zu erleben. Daher bin ich umso mehr begeistert, dass dieser Tag nun endlich gekommen ist. Anlässlich der Ausstellungseröffnung von ‚Minimal / Maximal‘ in der Neuen Nationalgalerie, in deren Mittelpunkt die Partizipation als Schlüsselelement in Calders Werk steht, wird der Motor des Fahrzeugs gestartet werden.“

Es ist wichtig zu betonen, dass es sich bei dem Artist’s Proof nicht um eine Replik, einen Nachbau, eine Kopie, Reproduktion oder eine 1:1 Abbildung des BMW Art Car von Alexander Calder aus dem Jahr 1975 handelt. Vielmehr ist es ein identischer Artist’s Proof (Belegexemplar), der dem Künstler zustand, bisher jedoch noch nicht realisiert wurde. Alle Details entsprechen dabei einem originalen BMW 3.0 CSL und so wird der Artist’s Proof dieselbe Fahrgestellnummer mit dem Zusatz „AP“ (227592/AP) tragen.

Der Ursprung von Alexander Calders legendärem BMW Art Car liegt weniger im Bereich der Automobilindustrie als vielmehr in dem der Luftfahrt. Im Jahr 1974 besuchte der französische Auktionator und Rennfahrer Hervé Poulain den Künstler in seinem Studio im französischen Saché und schlug ihm vor, dessen kürzlich abgeschlossene Zusammenarbeit mit Braniff International Airways auf die Welt des Automobils zu übertragen. Das von Calder bemalte DC-8-62 Flugzeug, dessen Jungfernflug im Jahr 1973 stattfand, war ein großer Erfolg. Daraufhin beauftragten BMW und Hervé Poulain den Künstler mit der Gestaltung eines BMW Rennwagens, der 1975 bei dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans antreten sollte. Diese bedeutsame Zusammenarbeit ist der Ausgangspunkt der gesamten Art Car Collection von BMW – einer hochkarätigen und namhaften Verschmelzung mit der Kunstwelt. Nach der Teilnahme von Calders BMW Art Car an dem Rennen in Le Mans wurde das Fahrzeug 1976 bei der großen Retrospektive des Künstlers im Whitney Museum of American Art in New York gezeigt, wo es für die gesamte Dauer der beliebten Ausstellung einen prominenten Platz besetzte.

Poulain erinnert sich: „Als junger Rennfahrer war es ein aufregender Moment den großartigen Künstler Alexander Calder in seinem Zuhause in Saché zu treffen. Den Rennwagen, der das erste Fahrzeug in der renommierten Reihe der BMW Art Cars werden sollte, selbst zu fahren, ist eine Erinnerung, die mir für immer bleiben wird. Es freut mich sehr, dass dank des Artist’s Proof nun noch mehr Menschen Calders Vision erleben können.“

Für die Umsetzung des Projekts zogen die Calder Foundation und BMW Group Classic Hauptakteure des ursprünglichen Teams zu Rate. Darunter nicht nur Hervé Poulain, sondern auch Jochen Neerpasch, wichtigster Unterstützer der BMW Art Car Collection seitens BMW von Anfang an und Walter Maurer, der sowohl für die Ausführung der Bemalung des BMW Art Car von Alexander Calder von 1975 sowie des Artist’s Proof von 2021 verantwortlich war.

Nach seinem Debut in Berlin wird das Calder BMW Art Car (Artist’s Proof) am 18. September 2021 bei The Bridge in Bridgehampton, New York gezeigt. Anschließend wird das Fahrzeug von der Calder Foundation als Leihgabe Ausstellungen weltweit zur Verfügung gestellt.

Zum 50-jährigen Jubiläum des BMW Group Kulturengagement hat sich BMW mit Acute Art für eine Ausstellung der besonderen Art zusammengeschlossen. Seit dem 21. Juli wird das BMW Art Car von Alexander Calder sowie die renommierte BMW Art Car Collection erstmals in Augmented Reality (AR) präsentiert. Über die kostenfreie App von Acute Art sind die rollenden Skulpturen digital weltweit, für jedermann und zu jeder Zeit erlebbar.

Nicht nur das BMW Group Kulturengagement feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum sondern auch der BMW 3.0 CSL. Das Fahrzeugmodell ist nicht nur als BMW Art Car eine Legende. Als Serienversion wurde er gemeinsam mit dem BMW 3.0 CSi im Jahr 1971 auf die Straße gebracht und trug seine Eigenschaften im Namen: Coupé. Sport. Leichtbau. Die in kleinen Serien ab 1971 gebauten Leichtbau-Coupés erlangten schnell besondere Bedeutung. Im Werksrenneinsatz war der BMW 3.0 CSL ab 1973 und triumphierte bis 1979 alleine sechs Mal in der Europäischen Tourenwagenmeisterschaft. Er gilt bis heute als absolute Ikone der BMW Automobilgeschichte.

Ausstellungstermine Calder BMW Art Car (Artist’s Proof), 1975 / 2021:

Alexander Calder: Minimal / Maximal

Neue Nationalgalerie

Potsdamer Straße 50, 10785 Berlin

Sonntag, 22. August 2021, 10:00 bis 18:00 Uhr

The Bridge

1180 Millstone Rd, Bridgehampton, New York 11932 (USA)

Samstag, 18. September bis Sonntag, 19. September 2021

Fotos: ©BMW Group